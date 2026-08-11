Теневая экономика Roblox приносит миллионы долларов на нелегальной торговле редкими предметами

Ютубер trixt0r опубликовал масштабное расследование, посвященное черному рынку платформы Roblox. На этой теневой площадке игроки торгуют редкими косметическими виртуальными предметами за реальные деньги в обход официальных правил компании. Стоимость некоторых цифровых аксессуаров, известных среди геймеров как лимитки, достигает колоссальных сумм, превышающих сотни тысяч долларов за один виртуальный головной убор.

Крупнейшие торговые платформы вроде Bluesteel работают по модели peer-to-peer, взимая 10% комиссии с каждой сделки между продавцами и покупателями. Согласно финансовым расчетам, годовой оборот только этой площадки превышает 11 млн долларов, а чистая прибыль составляет от 1.1 млн до 2 млн долларов. Чтобы избежать уплаты корпоративных налогов, юридические лица таких сервисов регистрируются через офшорные агентства OCS на Британских Виргинских островах.

Основными покупателями выступают молодые геймеры и состоятельные контент-мейкеры, которые готовы тратить от 15000 до 50000 долларов реальных денег ради статуса на социальных серверах. Один из крупных покупателей под ником Unfriendly Pressure потратил на редкие уборы свыше 50000 долларов, чтобы удовлетворить свои детские желания и выделиться среди других игроков. При этом аксессуары вроде Dominus Frigidus или Red Sparkle Time Fedora продаются на нелегальном рынке за 270000 долларов и 130000 долларов соответственно.

Главной опасностью скрытой торговли выступают так называемые отравленные предметы, которые были похищены с чужих аккаунтов. Взломщики вроде хакера NVJN используют брутфорс и базы данных с утечками, чтобы красть учетные записи с редким инвентарем и сбывать его через посредников. Нанеся удары по ценным профилям, хакеры зарабатывают сотни тысяч долларов, продавая украденные артефакты доверчивым пользователям.

Модерация Roblox отслеживает историю уникальных идентификаторов похищенных вещей, но реагирует с серьезной задержкой. Когда система фиксирует кражу, бан получает текущий владелец предмета, даже если он честно заплатил за него реальные деньги. Из-за этого покупатели регулярно теряют раскачанные профили стоимостью в десятки тысяч долларов без возможности восстановить доступ или вернуть средства.

Помимо сторонних сайтов, огромный объем сделок проходит через независимых торговцев в Discord, где отсутствует комиссия сервисов. Самый крупный независимый продавец под ником Faris за время своей работы провел сделок более чем на 2.9 млн долларов, а его личный годовой доход оценивается в 800000 долларов. Быстрый оборот позволяет продавать ценные цифровые предметы за считанные дни в отличие от реальных предметов роскоши.

Официальная политика Roblox категорически запрещает проведение любых финансовых операций за пределами платформы под угрозой бессрочной блокировки учетной записи. Однако высокая прибыль продавцов, хакеров и офшорных площадок продолжает привлекать тысячи участников в теневой сектор игры.