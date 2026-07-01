У "Одиссеи" Нолана появилась официальная игра в Roblox

У фильма Кристофера Нолана «Одиссея» вышла официальная игра в Roblox под названием «The Odyssey: Defy the Gods». Бесплатный проект уже доступен: игроки могут отправиться в морское путешествие с друзьями, искать припасы и решать головоломки.

Разработчики обещают «новый океан» для каждого плавания — вероятно, используется процедурная генерация. На пути встретятся штормы и водовороты, которые усложнят путешествие. Игра получила рейтинг 18+ из-за сцен насилия и «чувства страха», что соответствует возрастному ограничению самого фильма.

Roblox стал частью маркетинговой стратегии Голливуда: ранее так продвигали «Чёрного Адама» и игровую адаптацию «Как приручить дракона». Теперь к ним присоединилась «Одиссея» — первый фильм Нолана после триумфа «Оппенгеймера» на «Оскаре» 2023 года.

Премьера назначена на 17 июля 2026 года. Трёхчасовая эпопея с Мэттом Дэймоном, Томом Холландом, Робертом Паттинсоном, Зендеей и Энн Хэтэуэй уже вызывает ажиотаж: билеты в IMAX 70mm раскупили быстро, поэтому сеансы продлили до августа.

Пока фанаты ждут премьеру, можно оценить масштаб истории через Roblox — даже если это лишь малая часть того, что Нолан приготовил для большого экрана.