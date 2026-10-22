В Норвегии хотят запретить детям младше 16 лет пользоваться Roblox

Правительство Норвегии уточнило планы по ограничению доступа детей к социальным сетям. Теперь под действие готовящегося закона могут попасть не только традиционные соцсети, но и игровые платформы, включая Roblox.

Как сообщает Reuters, власти страны намерены установить возрастное ограничение 16+ для цифровых сервисов, которые могут представлять угрозу для безопасности и развития детей. При этом правительство прямо назвало Roblox, TikTok и Snapchat среди платформ, на которые, по его оценке, должны распространяться новые правила.

Изначально предполагалось, что игры и мессенджеры получат исключение из закона. Однако теперь норвежские власти решили отказаться от такого подхода. Вместо этого они планируют оценивать цифровые платформы по степени потенциального вреда для несовершеннолетних.

В частности, речь идет о рисках, связанных с доступом к нежелательному контенту, вызывающими зависимость механиками, незаконной рекламой и контактами с незнакомыми людьми.

По словам министра по делам детей и семьи Норвегии Лене Вогслид (Lene Vågslid), некоторые игровые платформы обладают функциями, характерными для социальных сетей, включая алгоритмические рекомендации и инструменты взаимодействия между пользователями. Именно поэтому их также необходимо учитывать при подготовке закона.

При этом запрет не должен распространяться на все игры и мессенджеры. Сервисы, которые не представляют значимого риска для детей, смогут продолжить работу без подобных возрастных ограничений.

Предполагается, что ответственность за проверку возраста пользователей будет лежать на самих технологических компаниях. При этом используемые ими решения должны соответствовать требованиям защиты персональных данных.

Правительство Норвегии рассчитывает внести законопроект в парламент до конца 2026 года. Если он будет принят, новые правила планируется ввести в 2027 году.

Напомним, аналогичные ограничения уже действуют в Австралии. С декабря 2025 года детям младше 16 лет запрещено иметь аккаунты на ряде социальных платформ, включая TikTok, Snapchat и YouTube. Однако Roblox под действие австралийского закона пока не подпадает.

В сентябре 2026 года новые ограничения для несовершеннолетних также приняли в Калифорнии. Там власти запретили соцсетям предоставлять пользователям младше 16 лет некоторые вызывающие зависимость функции, в том числе автоматическое воспроизведение контента и алгоритмические ленты рекомендаций.