В Roblox делают очередного конкурента GTA 6 - игроки в шоке от первых кадров игры

Рядовые игроки привыкли ассоциировать Roblox с простыми блочными человечками и незамысловатыми таймкиллерами, однако возможности современных инструментов создания контента внутри экосистемы шагнули далеко вперед. В социальных сетях бурное обсуждение вызвали материалы амбициозного проекта под названием Nightshift, чью графику и детализацию автомобилей зрители поначалу спутали с кадрами из крупнобюджетных игр с открытым миром в духе Grand Theft Auto 6.

Разработчик проекта опубликовал в социальной сети X подборку скриншотов и геймплейных отрывков с закрытого тестирования. Игра представляет собой ночной автосимулятор с высокодетализированными моделями современных суперкаров, сложной системой отражений на мокром асфальте, реалистичным городским освещением и проработанным звуковым дизайном двигателей.

Публикация вызвала неподдельный шок в сообществе. Геймеры в комментариях задаются вопросом, как подобное вообще возможно реализовать на движке Roblox, отмечая, что визуально новинка выглядит как гоночный блокбастер для текущего поколения консолей - будто ремейк культовой Need for Speed: Underground 2.

Несмотря на технологичный визуальный ряд, создатели заверили, что проект не станет эксклюзивом мощных ПК. Разработчики подчеркнули, что оптимизация под мобильные устройства изначально являлась для них главным приоритетом, поэтому владельцы смартфонов и планшетов смогут комфортно запустить Nightshift без критических просадок FPS.

Пока энтузиасты выжимают максимум возможностей из доступных движков, фанаты масштабных криминальных песочниц ведут обратный отсчет до премьеры главного тяжеловеса индустрии — Grand Theft Auto 6. Релиз новой игры от Rockstar Games состоится менее чем через месяц — 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.