В Roblox меняют правила безопасности: вход по паспорту и селфи ради защиты детей

Создатели популярной платформы Roblox анонсировали серьезные изменения в системе идентификации пользователей. На фоне регулярных обсуждений безопасности несовершеннолетних и скандалов вокруг присутствия в игре злоумышленников разработчики вводят строгие возрастные ограничения с подтверждением личности через документы.

Для верификации аккаунта игрокам придется предоставить фотографию паспорта и сделать селфи. Специальный алгоритм сверит лицо пользователя с изображением в документе, чтобы подтвердить реальный возраст и исключить использование чужих данных. Аудиторию проекта разделят на четыре возрастные категории, среди которых дети до 9 лет, пользователи от 9 до 12 лет, подростки от 13 до 15 лет и игроки старше 16 лет.

Самые жесткие меры коснутся младшей группы пользователей. Детям до 9 лет полностью заблокируют доступ к текстовым и голосовым чатам. Авторы нововведений полагают, что такие ограничения помогут исключить любые контакты ребенка с подозрительными личностями и повысят общую безопасность среды.

Внедрение системы пройдет в несколько этапов. С 19 ноября подтверждение возраста доступно в добровольном режиме. Однако уже с 1 декабря процедура станет обязательной для игроков в некоторых странах, а в следующем году это требование распространят на всех пользователей площадки.