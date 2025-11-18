В Roblox меняют правила безопасности: вход по паспорту и селфи ради защиты детей

Создатели популярной платформы Roblox анонсировали серьезные изменения в системе идентификации пользователей. На фоне регулярных обсуждений безопасности несовершеннолетних и скандалов вокруг присутствия в игре злоумышленников разработчики вводят строгие возрастные ограничения с подтверждением личности через документы.
Для верификации аккаунта игрокам придется предоставить фотографию паспорта и сделать селфи. Специальный алгоритм сверит лицо пользователя с изображением в документе, чтобы подтвердить реальный возраст и исключить использование чужих данных. Аудиторию проекта разделят на четыре возрастные категории, среди которых дети до 9 лет, пользователи от 9 до 12 лет, подростки от 13 до 15 лет и игроки старше 16 лет.
Самые жесткие меры коснутся младшей группы пользователей. Детям до 9 лет полностью заблокируют доступ к текстовым и голосовым чатам. Авторы нововведений полагают, что такие ограничения помогут исключить любые контакты ребенка с подозрительными личностями и повысят общую безопасность среды.
Внедрение системы пройдет в несколько этапов. С 19 ноября подтверждение возраста доступно в добровольном режиме. Однако уже с 1 декабря процедура станет обязательной для игроков в некоторых странах, а в следующем году это требование распространят на всех пользователей площадки.
Число аккаунтов Roblox уже превысило население Земли. Теперь гайки можно закручивать, такая крепкая платформа не скоро посыпится.
Вот и конец - мамку******* в роблоксе )))
Удивительно, как какая-то дрисня заходит дегенеративным детям
Сканируй паспорт. И фото. Надейся на честность......
А что могут сделать с фото паспорта?
Неужели, до сих пор как то так могут, всякие незаконные дела делать, только по фото?
никогда не показывайте детям эту игру...