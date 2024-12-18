В Roblox обнаружили подпольные казино - подростки проигрывают там сотни тысяч фунтов родительских денег

Через популярную игровую платформу Roblox дети массово попадают в онлайн-казино. К такому выводу пришли журналисты Sky News, обнаружившие целых восемь подобных сайтов. Все они позволяют делать ставки местной игровой валютой, которую тут называют Робаксами.

Самое страшное, что владельцам этих казино совершенно наплевать на возраст игроков. В их Discord-чатах полно сообщений от совсем юных геймеров. Ну а история американского подростка Роберта (имя изменено) и вовсе показывает, насколько серьёзной может быть эта проблема. Парень проиграл около 15 миллионов Робаксов — это где-то 150 тысяч фунтов (если в рублях, то выходит почти 20 миллионов).

«Мама пыталась меня остановить, но я не слушал. Затягивало всё сильнее, хотелось ставить больше и больше. Думал, это просто способ заработать. Я даже не понимал, что влез в азартные игры», — признался он.

Как выяснилось, модераторы и разработчики этих сайтов прекрасно знали, что имеют дело с детьми — те сами писали о своём возрасте в чатах.

«Им было плевать. Вообще никого это не волновало», — рассказал один из пострадавших.

К счастью, британские власти уже взялись за дело. Местная Комиссия по азартным играм начала расследование, а юристы Roblox надавили на три крупнейших казино, заставив их закрыться.