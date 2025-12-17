В Roblox отключили внутриигровой чат для пользователей из России на фоне диалога с регуляторами

Российские пользователи популярной платформы Roblox столкнулись с массовыми ограничениями функционала. Игроки сообщают о полной блокировке текстового чата. Теперь при входе в игру и попытке коммуникации на экране отображается уведомление: Здесь можно просматривать только системные сообщения. Чат недоступен в вашем регионе.
Данная мера, вероятнее всего, стала следствием переговоров между администрацией сервиса и российскими надзорными органами. Ранее появилась информация о том, что руководство Roblox выразило готовность пересмотреть подходы к модерации контента и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства РФ. Роскомнадзор подтвердил, что разработчики намерены поэтапно выполнять необходимые условия.
Ограничение общения может быть компромиссным шагом со стороны платформы, направленным на предотвращение полной блокировки ресурса в стране. На текущий момент геймеры активно обсуждают проблему в профильных сообществах, однако официальных заявлений от разработчиков с точными сроками действия ограничений или инструкциями пока не поступало.
ммммммм, отличное решение, в игре на социалку вырубить чат
Как и в арк рейдерс.
Наверняка это лишь временные меры, пока они усиливают свою модерацию. Когда закончат, то снова врубят
Логично. Тут главное чтобы пользователи не путали причину и следствие. А то сейчас это повально происходит за окном.
Конечно проблема в том что там могли бесконтрольно общаться! А не ПДФ файлы и любители австрийских художников. ))) Нельзя чтоб ваше общение не контролировалось товарищем майором.
Да что все пристали к бедному художнику... Ну не вышла картина... бывает.