Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.6 746 оценок

В Roblox отключили внутриигровой чат для пользователей из России на фоне диалога с регуляторами

Extor Menoger Extor Menoger

Российские пользователи популярной платформы Roblox столкнулись с массовыми ограничениями функционала. Игроки сообщают о полной блокировке текстового чата. Теперь при входе в игру и попытке коммуникации на экране отображается уведомление: Здесь можно просматривать только системные сообщения. Чат недоступен в вашем регионе.

Данная мера, вероятнее всего, стала следствием переговоров между администрацией сервиса и российскими надзорными органами. Ранее появилась информация о том, что руководство Roblox выразило готовность пересмотреть подходы к модерации контента и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства РФ. Роскомнадзор подтвердил, что разработчики намерены поэтапно выполнять необходимые условия.

Ограничение общения может быть компромиссным шагом со стороны платформы, направленным на предотвращение полной блокировки ресурса в стране. На текущий момент геймеры активно обсуждают проблему в профильных сообществах, однако официальных заявлений от разработчиков с точными сроками действия ограничений или инструкциями пока не поступало.

Комментарии:  6
создатель русского репа

ммммммм, отличное решение, в игре на социалку вырубить чат

Dark1994

Как и в арк рейдерс.

Falcon4ik111

Наверняка это лишь временные меры, пока они усиливают свою модерацию. Когда закончат, то снова врубят

Egik81

Логично. Тут главное чтобы пользователи не путали причину и следствие. А то сейчас это повально происходит за окном.

FELDSHER

Конечно проблема в том что там могли бесконтрольно общаться! А не ПДФ файлы и любители австрийских художников. ))) Нельзя чтоб ваше общение не контролировалось товарищем майором.

Raphtallia

Да что все пристали к бедному художнику... Ну не вышла картина... бывает.