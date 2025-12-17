В Roblox отключили внутриигровой чат для пользователей из России на фоне диалога с регуляторами

Российские пользователи популярной платформы Roblox столкнулись с массовыми ограничениями функционала. Игроки сообщают о полной блокировке текстового чата. Теперь при входе в игру и попытке коммуникации на экране отображается уведомление: Здесь можно просматривать только системные сообщения. Чат недоступен в вашем регионе.

Данная мера, вероятнее всего, стала следствием переговоров между администрацией сервиса и российскими надзорными органами. Ранее появилась информация о том, что руководство Roblox выразило готовность пересмотреть подходы к модерации контента и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства РФ. Роскомнадзор подтвердил, что разработчики намерены поэтапно выполнять необходимые условия.

Ограничение общения может быть компромиссным шагом со стороны платформы, направленным на предотвращение полной блокировки ресурса в стране. На текущий момент геймеры активно обсуждают проблему в профильных сообществах, однако официальных заявлений от разработчиков с точными сроками действия ограничений или инструкциями пока не поступало.