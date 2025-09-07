В Roblox появится аналог TikTok, и не все игроки этому рады

Компания Roblox анонсировала новую функцию Roblox Moments, которая уже проходит бета-тестирование и представляет собой встроенную ленту коротких видеороликов. Нововведение, явно вдохновленное успехом TikTok, позволит пользователям записывать, редактировать и публиковать 30-секундные клипы своих игровых моментов.

Согласно официальному анонсу, сделанному на конференции разработчиков, цель Moments — дать игрокам новый инструмент для самовыражения и помочь в поиске новых игр на платформе. Пользователи старше 13 лет смогут вырезать яркие эпизоды, добавлять музыку и текст, а затем делиться ими в общей ленте. Зрители, в свою очередь, смогут отреагировать на клип или даже перейти напрямую в игру, где он был снят.

Несмотря на заявленные цели по улучшению социального взаимодействия, часть сообщества встретила новость со скепсисом. В сети уже высказываются опасения, что платформа рискует превратиться в еще одну социальную сеть с бесконечной прокруткой, что будет отвлекать от основной, игровой составляющей Roblox. Игроки выражают беспокойство по поводу качества будущего контента, предрекая, что лента может быть переполнена однотипными или низкопробными видео.

Разработчики уверяют, что весь загружаемый контент будет проходить обязательную модерацию на предмет соответствия правилам сообщества и возрастным ограничениям. Однако, учитывая масштабы платформы, вопрос эффективности этой модерации остается открытым. Пока Roblox Moments находится в ограниченном доступе, сложно предсказать, станет ли функция полезным инструментом для поиска нового контента или же окажется бесполезной и обременительной надстройкой, меняющей привычный облик платформы.