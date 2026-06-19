В Roblox стартовал кроссовер Миньонов и Brookhaven RP в честь выхода фильма "Миньоны и Монстры"

Студия Illumination официально объявила о начале масштабной коллаборации с популярным ролевым плейсом Brookhaven RP в Roblox. Данное внутриигровое событие приурочено к мировой премьере нового анимационного фильма «Миньоны и Монстры».

В рамках кроссовера игрокам стал доступен тематический контент, позволяющий погрузиться в атмосферу голливудского закулисья:

Новая локация: Открылась полноценная киностудия Minions & Monsters Movie Studio. На её территории можно исследовать детализированные съёмочные павильоны и декорации к фильму.

Открылась полноценная киностудия Minions & Monsters Movie Studio. На её территории можно исследовать детализированные съёмочные павильоны и декорации к фильму. Интерактивные механики: Игроки могут выпускать на волю кинематографических монстров и устраивать хаос на улицах города.

Игроки могут выпускать на волю кинематографических монстров и устраивать хаос на улицах города. Коллекционирование: Появилась возможность собирать уникальных миньонов-последователей, которые будут сопровождать вашего персонажа, а также новые кастомные скины и аксессуары.

Тематический ивент уже доступен для всех игроков в Roblox Brookhaven RP совершенно бесплатно.