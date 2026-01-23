В Roblox установлен новый рекорд посещаемости благодаря концерту Бруно Марса

Представители платформы Roblox сообщили, что выступление Бруно Марса в пользовательском режиме Steal A Brainrot привлекло 12,8 миллиона одновременных пользователей. Это событие в компании охарактеризовали как рекорд для виртуальных концертов сольных исполнителей на данной площадке. В рамках мероприятия посетители получили специальные коллекционные предметы Brunito Marsito в количестве более 5,4 миллиона штук.

Артист исполнил свой новый сингл I Just Might и известный хит Locked Out of Heaven. В отличие от выступления Lil Nas X в 2020 году, где применялась технология захвата движений, текущий концерт был реализован с использованием стандартного дизайна персонажей и анимаций Roblox.

По внутренним данным компании, за трансляцией наблюдало 10 миллионов пользователей в 14 странах, а количество просмотров видео в социальных сетях достигло 53 миллионов. Общий показатель одновременного онлайна оказался немного ниже, чем у прямого конкурента в лице Fortnite, где последнее крупное музыкальное событие с участием Эминема и Снуп Догга собрало 14,3 миллиона игроков.

В прошлом году Бруно Марс уже появлялся в Fortnite Festival, ритм-игре от Harmonix, которая позволяет исполнять лицензионные треки. Ранее Roblox заключила сделку с Sony Music для привлечения артистов лейбла, а также ввела обязательную проверку возраста для использования внутриигрового чата после критики касательно безопасности несовершеннолетних пользователей.