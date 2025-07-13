В России предложили ограничить доступ к Roblox из-за карты с Чернобыльской АЭС

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с инициативой ограничить в России доступ к игровой онлайн-платформе Roblox. Причиной послужило распространение в сети кадров из созданного пользователями режима, в котором игрокам предоставляется возможность воспроизвести катастрофу на Чернобыльской АЭС.
По мнению Волынец, подобные игровые сценарии могут способствовать формированию у детей деструктивного поведения, поскольку в виртуальном мире им предлагается совершать действия, которые в реальной жизни недопустимы. Она считает, что игра на тему трагедии, унесшей множество жизней и повлиявшей на здоровье большого количества людей, недопустима.
На вызвавшей резонанс карте игроки могут как инициировать разрушение реактора, так и попытаться предотвратить катастрофу. Волынец подчеркнула, что ограничение доступа к подобному контенту может быть осуществлено в рамках действующего закона о защите детей от вредной информации.
Шиза, я вот будучи малым любил в кс побегать, а там можно играть за ТЕРРОРИСТОВ, закладывать БОМБУ и отстреливать пытающийся задефузить СПЕЦНАЗ, но террорюгой так и не стал, хотя следуя её логике должен был. Кста, запретите доту, там сын сатаны на православных пациков проклятие на понос кидает, пьяная езда на синей ламбе устраивается, а про военные преступления деда с винтовкой я вообще молчу..
то ли дело фильмы про вовку от наших великих режиссёров, где солдаты красной армии насилуют СВОИХ ЖЕ женщин, вот это я понимаю, настоящее семейное развлечение, которое ничего у детей не формирует
А как РФ связана с чубатым ч0рн0билем?
дискредитация ссср?
То есть демонизировать детей уже с садика окопами, маршами и рассказами, что война — это так крууууто, ок. А игра с картой Чернобыля — это уже деструктивно?
Слышал что такое Спарта которые отодрали Афины и персов? Я о них слышу только положительные отзывы, стронг, романтика и все такое)
Отбор младенцев. Новорождённых мальчиков приносили на осмотр к старейшинам на склон горы Тайгет. Слабых и болезненных детей сбрасывали в пропасть.
Выжившие дети воспитывались в семье до семи лет, но и этот период проходил под контролем государства. Матери получали наставления по физическому развитию детей: их не пеленали туго, приучали к холоду, скудной пище и жёстким условиям. Плач ребёнка считался признаком слабости, которую следовало подавлять.
Отцы проводили с сыновьями время, рассказывая им о военных подвигах и обучая основам физической подготовки. Но эмоциональная привязанность между родителями и детьми не поощрялась — она рассматривалась как препятствие для будущего отделения ребёнка от семьи.
Что за чушь, никто не говорит, что война круто УНИАН меньше смотри.
Но по итогу Спарта довольно скоро пришла в упадок и осталась лишь на страницах истории, а Афины - столица Греции до сих пор.
А говоря о подвиге 300 спартанцев, почему-то при этом забывают, что с ними были еще 500 фиванцев...
а сталкер почему не запретили по той же причине?
Он самозапретился в РФ
// Дмитрий Иванов
А любая игра,в которой можно совершить убийство или суицид - это не декструкивное поведение? Что уж мелочиться то?
А ведь в правильной обёртке,можно было бы наоборот - учить детей ,используя игру,как делать нельзя. Но у нас чуть что сразу запретить ))
Как думаешь стоит запрещать игру где можно взорвать твою мамку? Не путай вымышленные события и реальные где погибли реальные люди. Или может стоит сделать игру где надо на самолете взорвать башни близнецы в США?
Бред
"и обсуждение политики в комментариях недопустимы.", но пост политический,ясно