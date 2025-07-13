В России предложили ограничить доступ к Roblox из-за карты с Чернобыльской АЭС

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с инициативой ограничить в России доступ к игровой онлайн-платформе Roblox. Причиной послужило распространение в сети кадров из созданного пользователями режима, в котором игрокам предоставляется возможность воспроизвести катастрофу на Чернобыльской АЭС.

По мнению Волынец, подобные игровые сценарии могут способствовать формированию у детей деструктивного поведения, поскольку в виртуальном мире им предлагается совершать действия, которые в реальной жизни недопустимы. Она считает, что игра на тему трагедии, унесшей множество жизней и повлиявшей на здоровье большого количества людей, недопустима.

На вызвавшей резонанс карте игроки могут как инициировать разрушение реактора, так и попытаться предотвратить катастрофу. Волынец подчеркнула, что ограничение доступа к подобному контенту может быть осуществлено в рамках действующего закона о защите детей от вредной информации.