В США в студенческих кампусах по всей стране стали появляться клубы любителей Roblox

Спустя двадцать лет после запуска Roblox в 2006 году, студенты колледжей начали создавать сообщества и организации, посвященные этой игре.

По данным PR-агентства Method Communications, в государственных и частных университетах США наблюдается тенденция по появлению клубов Roblox. Подобные студенческие объединения появились уже в более чем 90 колледжах в 30 штатах, причем большинство из них — всего за последние восемь недель. Участники клубов собираются вместе для проведения игровых вечеров, конкурсов аватаров и совместных сессий; только в одной соцсети на них подписано более 38 000 студентов.

Основатели некоторых клубов отмечают, что их сообщества открыты для всех — как для опытных игроков, так и для новичков. Интерес к ним проявился с самого начала: по словам создателя клуба в Университете Северного Техаса, на первую встречу пришло более 200 студентов. Хотя эти клубы официально не связаны с компанией Roblox, представители компании уже начали налаживать с ними контакт, предлагая участникам фирменную атрибутику.

Как сообщает Method Communications, клубы Roblox появились в самых разных учебных заведениях: от крупных университетов и вузов «Лиги плюща» до муниципальных колледжей. Среди них — Мичиганский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Университет штата в Сан-Диего, Техасский университет, а также университеты Питтсбурга, Колумбийский и Брауновский университеты. В Method Communications рассматривают такие клубы как новое «третье пространство» — место вне дома и учебы, где представители поколения Z могут наладить живое общение в мире, который становится все более разобщенным.

Рабаб Зехра, первокурсница Университета Северного Техаса, основала клуб Roblox в своем кампусе около месяца назад.

«Я люблю Roblox с самого детства и хотела создать сообщество, где могла бы встретить единомышленников», — рассказала Зехра в интервью.

Мечта Зехры о создании сообщества вокруг Roblox в стенах университета не только быстро воплотилась в жизнь, но и превзошла все ее ожидания. На самую первую встречу клуба в забронированной аудитории собралось столько людей, что помещение оказалось переполнено — желающие даже не смогли все в него поместиться.

«На нашу первую встречу пришло более 200 человек, — рассказывает Зехра. — Было так много народу, что мы просто не смогли разместить всех в комнате».

По словам Зехры, число участников продолжает расти. Хотя в текущем семестре клуб провел всего две официальные встречи, успех проекта очевиден: «С момента нашей первой встречи команда только расширяется». С самого начала своей работы клуб Roblox в Университете Северного Техаса (UNT) начал составлять насыщенный календарь групповых соревнований и мероприятий, посвященных этой платформе.

«Мы стараемся организовывать игровые состязания, победители которых могут получить робуксы (внутриигровую валюту), а также другие тематические мероприятия — например, вечера творчества по мотивам Roblox или конкурсы аватаров», — говорит Зехра.

Зехра подчеркивает, что клуб открыт для всех: «У нас нет никаких ограничений для новых участников. Присоединиться могут как давние поклонники Roblox, так и те, кто просто ищет безопасное пространство для общения — мы рады каждому». На данный момент руководство UNT официально признало организацию студенческим клубом, однако, как отмечает Зехра, пока неясно, будет ли клуб получать финансирование от университета.

В Университете штата Сан-Диего (SDSU) 21 сентября открылся неофициальный клуб Roblox. Его сопрезиденты, студенты четвертого курса Тейлер Дональдсон и Малия Уидман, рассказали в письменном интервью: «Мы заметили, что во многих колледжах по всей стране появляются клубы, посвященные Roblox. Поскольку нам самим всегда была интересна эта платформа, мы решили создать такой же клуб в SDSU».

На первую встречу, организованную Дональдсон и Уидман, пришло около 50 студентов. «На первой встрече было около 50 человек, а в дальнейшем на собрания стали приходить в среднем по 30 участников, — поделились они. — Мы не ведем строгий учет членов клуба — он открыт для всех желающих».

В SDSU встречи клуба Roblox проходят как в очном, так и в онлайн-формате. «Обычно наши встречи проходят так: мы публикуем информацию в соцсети, GroupMe и Discord, — рассказывают сопрезиденты клуба. — Затем, в зависимости от ситуации, мы собираемся либо очно, либо онлайн — рассылаем ссылку на закрытый сервер и играем вместе. Мы стараемся выбирать игры, где есть возможность создать большое лобби, чтобы играть всей группой, но иногда участникам больше нравится самим выбирать игру и просто проводить время в компании других людей».

По словам Дональдсон и Уидман, в клубе Roblox при SDSU состоят как давние поклонники платформы, так и множество новичков.

Дональдсон считает, что клубы Roblox становятся популярными по всей стране, поскольку студенты ищут способ отвлечься от стресса повседневной жизни. «Мне кажется, сейчас среди молодежи — студентов колледжей — повсеместно ощущается потребность сделать перерыв: отдохнуть от учебы, от растущей напряженности в стране и политических событий. Людям хочется найти что-то, что поможет им переключиться и отвлечься от всего этого», — говорит она.

По словам Зехры, идея создания таких клубов распространяется по всей стране благодаря «сарафанному радио». «Как только я открыла свой клуб, мне стали писать представители многих других учебных заведений — они просили совета, как организовать подобное сообщество у себя», — рассказала она.

В отличие от клуба в Университете Северного Техаса (UNT), организация в Университете штата Калифорния в Сан-Диего (SDSU) пока не имеет официального статуса при вузе. «Руководство SDSU нас официально не признает, поэтому мы не получаем ни финансирования, ни какой-либо другой поддержки со стороны университета, — пояснили сопрезиденты клуба. — Мы планируем подать заявку на получение официального статуса в весеннем семестре».

При этом компания Roblox уже связалась с обоими клубами. «Представители Roblox недавно вышли на связь и любезно прислали нам фирменную атрибутику для раздачи на встречах — мы очень им благодарны, — поделились сопрезиденты из SDSU. — Никто в нашем клубе не получает зарплату, а все призы для конкурсов, которые мы проводили раньше, оплачивались из личных средств членов правления клуба». Рабаб добавила, что менеджер по маркетингу Roblox также предложил прислать сувенирную продукцию клубу в UNT; там, как и в SDSU, участники работают на общественных началах.

По информации агентства Method Communications, компания Roblox также готовит к запуску функцию под названием «Однокурсники» (Classmates). Она призвана помочь студентам вузов находить других игроков в Roblox в своем учебном заведении, чтобы они могли общаться и проводить время вместе в виртуальном пространстве.

По мере того как движение студенческих клубов Roblox набирает обороты, отделения начинают налаживать связи друг с другом. «Мы состоим в большом групповом чате, который создал клуб Roblox из Ратгерского университета, — рассказали сопрезиденты из SDSU. — Пока что каких-то масштабных результатов это не принесло, но чат служит отличной площадкой для обмена идеями и обсуждения того, как лучше управлять такими клубами». Зехра также отметила, что клуб в UNT поддерживает связь с другими местными объединениями и продолжает искать новые идеи для будущих встреч.