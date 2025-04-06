Виртуальный поводок стал короче: в Roblox расширили возможности родителей по контролю за игровой жизнью детей

Авторы Roblox решили дать родителям ещё больше власти над тем, что делают их дети на платформе. Компания выкатила новые инструменты контроля, которые позволят особо бдительным предкам следить буквально за каждым шагом своего чада в виртуальном мире.

Теперь мамы и папы смогут заблокировать любую игру, которая им не понравится, или выкинуть из друзей ребёнка подозрительных личностей. Ещё появилась возможность отслеживать, на какие именно развлечения ребёнок тратит больше всего времени.

Также создатели платформы не забыли добавить и «тонкие» настройки возрастного рейтинга. Скажем, родители могут разрешить ребёнку играть во все игры категории «Умеренный», кроме той единственной, где, по их мнению, учат плохому. А для самых дотошных есть статистика с топ-20 игр, в которых их ребёнок зависает больше всего.