За полгода количество игр в Roblox с онлайном свыше 50 тысяч человек выросло на 60%

Steal a Brainrot

Ажиотаж вокруг Grow a Garden вместе с летними каникулами привел к росту онлайна у игр в Roblox. Как заметил основатель сервиса Creator Games Дэвид Тейлор (David Taylor), сейчас сразу у 24 тайтлов число одновременных игроков в среднем превышает 50 тысяч.

В посте на LinkedIn Тейлор указал, что полгода назад средним онлайном такого размера могли похвастаться только 15 Roblox-игр.

По состоянию на середину июля главным хитом Roblox является уже упомянутый выше симулятор фермы Grow A Garden. Весь последний месяц его онлайн стабильно держится на уровне свыше 2 млн человек, а на пике показатель достиг отметки в 21,4 млн человек.

Также немалым спросом пользуется игра Steal a Brainrot — спин-офф Steal a Garden, которая сама сделана как спин-офф Grow A Garden. Ее средний онлайн по итогам последних 30 дней составил 935,3 тысячи человек. В минувшие выходные число одновременных игроков в ней и вовсе добралось до 4,85 млн человек — это второй результат в истории Roblox.

31 июля Roblox выпустит финансовый отчет за второй квартал 2025-го. Не исключено, что на фоне роста интереса к отдельным играм она сообщит об увеличении показателей всей платформы.