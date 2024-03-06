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Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.3 231 оценка

Злоумышленники украли 101 тыс. рублей, обманув 9-летнюю девочку в Roblox

Simple Jack
Новости

Девятилетняя фанатка Roblox стала жертвой мошенников. Злоумышленники выпросили данные банковской карты ее матери и украли 101 тысячу рублей.

Мошенники написали 9-летней девочке в Telegram с предложением выгодно купить внутриигровую валюту Roblox. Для этого они попросили ребенка взять банковскую карту матери и следовать инструкции. Когда девочка выполнила все действия, а средства в игре не появились, она обратилась к родителю. 52-летняя женщина заметила, что с ее карты списали 101 тысячу рублей.

6 марта против создателей Roblox подали судебный иск, в котором обвинили разработчиков в эксплуатации детей и развитии зависимости. Истцы отмечают, что онлайн-конструктор нарушает трудовое законодательство, был замечен в распространении фальшивой рекламы и мошенничества.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Great-heartedElio

Мля этот робокс сборник максимально тупейших миниигр. Собственно такой и контингент..

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