Злоумышленники украли 101 тыс. рублей, обманув 9-летнюю девочку в Roblox

Девятилетняя фанатка Roblox стала жертвой мошенников. Злоумышленники выпросили данные банковской карты ее матери и украли 101 тысячу рублей.

Мошенники написали 9-летней девочке в Telegram с предложением выгодно купить внутриигровую валюту Roblox. Для этого они попросили ребенка взять банковскую карту матери и следовать инструкции. Когда девочка выполнила все действия, а средства в игре не появились, она обратилась к родителю. 52-летняя женщина заметила, что с ее карты списали 101 тысячу рублей.

6 марта против создателей Roblox подали судебный иск, в котором обвинили разработчиков в эксплуатации детей и развитии зависимости. Истцы отмечают, что онлайн-конструктор нарушает трудовое законодательство, был замечен в распространении фальшивой рекламы и мошенничества.