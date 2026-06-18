В Epic Games Store началась бесплатная раздача ролевой игры Citizen Sleeper и шутера ROBOBEAT

В цифровом магазине Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача. Прямо сейчас игроки могут пополнить свои библиотеку ролевой игрой Citizen Sleeper и шутером ROBOBEAT. Раздача продлится до 25 июня, после чего их сменит метроидвания Voidwrought. Обе игры доступны в России.

Citizen Sleeper - это глубокая сюжетная ролевая игра, вдохновленная настольными играми. Вы играете за "Спящего" - оцифрованное человеческое сознание в искусственном теле, сбежавшее от корпорации. Ваша цель - выжить на разрушенной космической станции, полной беженцев, хакеров и фракций.



В ритм-шутере ROBOBEAT вы берете на себя роль охотника за головами Эйса и ловите безумного робота Фраззера. Бегайте по стенам, совершайте подкаты, стреляйте в ритм любимой музыки, настроенной с помощью встроенного редактора, и пробивайтесь сквозь армии роботов Frazzer.