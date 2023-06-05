RoboCop: Rogue City сентябрь 2023 г.
7.8 133 оценки

15 минут геймплея RoboCop: Rogue City

©
monk70
Новости

В сети обнаружился 15-минутный геймплейный ролик грядущего шутера от первого лица RoboCop: Rogue City, разрабатываемого Teyon и издаваемого Nacon

Станьте легендарным наполовину человеком, наполовину машиной, наполовину героем-полицейским, пытаясь восстановить справедливость на опасных и криминальных улицах Старого Детройта. Вооружившись своим надежным Auto-9, собранной на заводе силой, многолетним опытом работы в полиции и разнообразными инструментами в вашем распоряжении, вы будете сражаться с силами, стремящимися уничтожить город, который вы называете домом, в совершенно новой взрывной охоте от первого лица. за правду. У вас есть право решать, как выполнять основные директивы по-своему, но по мере развития истории действуйте осторожно, потому что коррупция и жадность не знают границ.

RoboCop: Rogue City будет доступна в сентябре для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store. Версия Switch будет выпущена позже.

59
36
Последние посты по игре RoboCop: Rogue City
Подробности о продолжительности, сюжете и игровом процессе RoboCop: Rogue City
Подробности о продолжительности, сюжете и игровом процессе RoboCop: Rogue City
Разработчики RoboCop: Rogue City стремятся получить взрослый возрастной рейтинг, чтобы передать "насилие из фильмов"
Разработчики RoboCop: Rogue City стремятся получить взрослый возрастной рейтинг, чтобы передать "насилие из фильмов"
В геймплейном трейлере RoboCop: Rogue City раскрыли месяц выхода атмосферного шутера от первого лица
В геймплейном трейлере RoboCop: Rogue City раскрыли месяц выхода атмосферного шутера от первого лица
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Well-offZin

Как ностальгия выглядит хорошо, но с точки зрения геймплея выглядит уныло!

18
Xstranger

Весь геймплей сплошной тир. Робокоп стреляет по живым тирам, используя aimbot. )

8
Сотонеющий tichka

Во во. Стрельба как из 1999 года. Тупо манекены, не ощущаются как "реальные" люди

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну как то странно, лица у нпс каменные, враги тупые, да и нет стадии повреждений, когда уровень здоровья доходит до определенного уровня, мы же за робота играем практически.

13
lokdogg

выглядит как игра из 2010 года

12
Ваtоn

ну такое, средненький шутан категории Б или киберпунк на минималках.
от 3 лица выглядело бы поэфектней

7
GDFrost1.4

Вау эффекта этот геймплей не произвёл. Выглядит средне. Можно сказать - обыденно.

6
Молотильщик

я куплю эту игру за доллар!

5
bohdan2015

бледновато выглядит, интереса в боях мало(

4
dimon10dd

мне кажется От 3-го лица было бы по лучше

4
Logam

В это я бы сыграл, выглядит классно

2
Stylusss
2
Юрец Одесса

Вроде все нормально, ну задушиться можно так медленно ходить.

1
Jarvis666

Лицевой анимации тупо нет, Робокоп с пухлыми губами, как из какой-то порнухи))

1
PigiSigi

тут просто соревнование у кого губы толще :D

0
VORONINTHEFOREST

Без коментариев

1
FallenWings

Единственное, что понравилось это музыка из фильма. Все остальное геймплей, графика, диалоги, похоже на кал мамонта.

1
Озверин

город атмосферный получился. жду.

0
Рогатый Лорд

Хорошо выглядит, пока нравится всё

0
SOLUS5678

смотрел на одном дыхании, как фильм. Правда мало музыки из фильма при перестрелках и лицевая анимация под храмывает но игру очень жду

0
maroder72

Статеечку гугл переводчиком верстали?

0
PpLtZ

А если представить, что это какой-то другой шутан? Если бы не было этих шагов Робо и вообще это был бы не RoboCop? Какое-то так себе творение. Интереснее было бы играть от 3-го лица, видеть главного героя, а не стрелялку со звуками "копыт" какого-то типа киборга.

0
Rolento

Когда уже начнут возвращаться к нормальному ИИ в играх.

0
N1k3_22

Цветофильтр под VHS - бомба

Прицеливание необычное, но "как будто бы" ближе к канону

Добивание - корявое

В целом: смотрится как Фоллаут 3, с поправкой на поколение железа

0
Elkanter

посмотрим будет ли получше чем в 2003

0
Indigo Night

20 фпс и графика PS3. Очередной ''прорыв'' на подходе.

0
veterrock

Очередная уета,много хайпа и рекламы,а показали то что-ничего хорошего.

0
sheldon chen

I dont care what anybody says, i want this.!

0
VinegaryJarlath

Видимо игра сделана больше на сюжет чем на геймплей. Сплошной тир

0
saa0891

Терминатора они шикарного сделали (жаль там нет новой игры+),и тут геймплей выглядит весело и бодро (какую же всё таки ему классную автоматическую Беретту придумали),ну и музон сразу узнаётся.

Живой или мертвый, ты пойдешь со мной

Надеюсь будет прокачка и различные способности,ещё было бы круто если бы ему придумали продвинутую систему повреждений,т.е. при повреждениях определённых частей он начинал медленнее ходить,тяжелее было бы целится,были бы различные помехи и т.д. и естественно всё это надо было бы чинить и улучшать.Сто лет уже по Робокопу ни чего нормального не выходило.

Ещё было бы круто если бы они сделали по первому фильму когда играешь за Мерфи в виде обычного человека тебя убивают и потому ты уже в роли Робокопа,ну это конечно я размечтался,но было бы очень круто,до сих пор первый (да и второй фильм) помню до мельчайших подробностей.

-1
Сотонеющий tichka
Терминатора они шикарного

Это где симулятор бомжа гоняешь по свалкам и стреляешь в роботов ? Шляпа полная. Обычный польский шутан, которые тоннами делали в нулевые

0
AndruhaGruz
-2
Палыч Роков

Такое ощущение что игра дико лагает

-2
fox nemets

Ахуэть!Выглядит эпично!А боевка какая сочная (сразу видно что есть импакт от стрельбы и вражины лопаються как зрелые помидоры)Получше чем в некоторых ААА играх нынешних помойках!!Сравните дерьмо стрельбу в распиареном Starfield за миллиарды долларов и в игре маленькой инди студии ))))))))Это шедевр...А музыка какая прям мурашки по коже Если в финале еще будет цыпленок я расплачусь))))

-3
Никита Дроздоvv

Пойдёт

-3
Armen 88

Да это просто игра года в категории АА,а еще и музыка из фильма,вообще выглядит супер.

-3