15 минут геймплея RoboCop: Rogue City ©

В сети обнаружился 15-минутный геймплейный ролик грядущего шутера от первого лица RoboCop: Rogue City, разрабатываемого Teyon и издаваемого Nacon

Станьте легендарным наполовину человеком, наполовину машиной, наполовину героем-полицейским, пытаясь восстановить справедливость на опасных и криминальных улицах Старого Детройта. Вооружившись своим надежным Auto-9, собранной на заводе силой, многолетним опытом работы в полиции и разнообразными инструментами в вашем распоряжении, вы будете сражаться с силами, стремящимися уничтожить город, который вы называете домом, в совершенно новой взрывной охоте от первого лица. за правду. У вас есть право решать, как выполнять основные директивы по-своему, но по мере развития истории действуйте осторожно, потому что коррупция и жадность не знают границ.

RoboCop: Rogue City будет доступна в сентябре для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store. Версия Switch будет выпущена позже.