15 минут геймплея RoboCop: Rogue City

В сети обнаружился 15-минутный геймплейный ролик грядущего шутера от первого лица RoboCop: Rogue City, разрабатываемого Teyon и издаваемого Nacon
Станьте легендарным наполовину человеком, наполовину машиной, наполовину героем-полицейским, пытаясь восстановить справедливость на опасных и криминальных улицах Старого Детройта. Вооружившись своим надежным Auto-9, собранной на заводе силой, многолетним опытом работы в полиции и разнообразными инструментами в вашем распоряжении, вы будете сражаться с силами, стремящимися уничтожить город, который вы называете домом, в совершенно новой взрывной охоте от первого лица. за правду. У вас есть право решать, как выполнять основные директивы по-своему, но по мере развития истории действуйте осторожно, потому что коррупция и жадность не знают границ.
RoboCop: Rogue City будет доступна в сентябре для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store. Версия Switch будет выпущена позже.
Как ностальгия выглядит хорошо, но с точки зрения геймплея выглядит уныло!
Весь геймплей сплошной тир. Робокоп стреляет по живым тирам, используя aimbot. )
Во во. Стрельба как из 1999 года. Тупо манекены, не ощущаются как "реальные" люди
Ну как то странно, лица у нпс каменные, враги тупые, да и нет стадии повреждений, когда уровень здоровья доходит до определенного уровня, мы же за робота играем практически.
выглядит как игра из 2010 года
ну такое, средненький шутан категории Б или киберпунк на минималках.
от 3 лица выглядело бы поэфектней
Вау эффекта этот геймплей не произвёл. Выглядит средне. Можно сказать - обыденно.
я куплю эту игру за доллар!
бледновато выглядит, интереса в боях мало(
мне кажется От 3-го лица было бы по лучше
В это я бы сыграл, выглядит классно
Вроде все нормально, ну задушиться можно так медленно ходить.
Лицевой анимации тупо нет, Робокоп с пухлыми губами, как из какой-то порнухи))
тут просто соревнование у кого губы толще :D
Без коментариев
Единственное, что понравилось это музыка из фильма. Все остальное геймплей, графика, диалоги, похоже на кал мамонта.
город атмосферный получился. жду.
Хорошо выглядит, пока нравится всё
смотрел на одном дыхании, как фильм. Правда мало музыки из фильма при перестрелках и лицевая анимация под храмывает но игру очень жду
Статеечку гугл переводчиком верстали?
А если представить, что это какой-то другой шутан? Если бы не было этих шагов Робо и вообще это был бы не RoboCop? Какое-то так себе творение. Интереснее было бы играть от 3-го лица, видеть главного героя, а не стрелялку со звуками "копыт" какого-то типа киборга.
Когда уже начнут возвращаться к нормальному ИИ в играх.
Цветофильтр под VHS - бомба
Прицеливание необычное, но "как будто бы" ближе к канону
Добивание - корявое
В целом: смотрится как Фоллаут 3, с поправкой на поколение железа
посмотрим будет ли получше чем в 2003
20 фпс и графика PS3. Очередной ''прорыв'' на подходе.
Очередная уета,много хайпа и рекламы,а показали то что-ничего хорошего.
I dont care what anybody says, i want this.!
Видимо игра сделана больше на сюжет чем на геймплей. Сплошной тир
Терминатора они шикарного сделали (жаль там нет новой игры+),и тут геймплей выглядит весело и бодро (какую же всё таки ему классную автоматическую Беретту придумали),ну и музон сразу узнаётся.
Живой или мертвый, ты пойдешь со мной
Надеюсь будет прокачка и различные способности,ещё было бы круто если бы ему придумали продвинутую систему повреждений,т.е. при повреждениях определённых частей он начинал медленнее ходить,тяжелее было бы целится,были бы различные помехи и т.д. и естественно всё это надо было бы чинить и улучшать.Сто лет уже по Робокопу ни чего нормального не выходило.
Ещё было бы круто если бы они сделали по первому фильму когда играешь за Мерфи в виде обычного человека тебя убивают и потому ты уже в роли Робокопа,ну это конечно я размечтался,но было бы очень круто,до сих пор первый (да и второй фильм) помню до мельчайших подробностей.
Это где симулятор бомжа гоняешь по свалкам и стреляешь в роботов ? Шляпа полная. Обычный польский шутан, которые тоннами делали в нулевые
Такое ощущение что игра дико лагает
Ахуэть!Выглядит эпично!А боевка какая сочная (сразу видно что есть импакт от стрельбы и вражины лопаються как зрелые помидоры)Получше чем в некоторых ААА играх нынешних помойках!!Сравните дерьмо стрельбу в распиареном Starfield за миллиарды долларов и в игре маленькой инди студии ))))))))Это шедевр...А музыка какая прям мурашки по коже Если в финале еще будет цыпленок я расплачусь))))
Пойдёт
Да это просто игра года в категории АА,а еще и музыка из фильма,вообще выглядит супер.