Авторы RoboCop: Rogue City показали трейлер в честь старта предзаказов

Компания Nacon выпустила новый трейлер игры Robocop: Rogue City, посвященный открытию предварительных заказов на игру, которая будет доступна со 2 ноября 2023 года. В ролике, в частности, показано содержание издания Alex Murphy Edition, которое за 1999 рублей предлагает больше, чем базовое издание за 1699 рублей:
К счастью, в ролике также показаны короткие геймплейные эпизоды, которые порадуют тех, кто с нетерпением ждет возвращения робота-полицейского.
Как бы то ни было, игра представляет собой шутер от первого лица, в котором мы окажемся на месте Робокопа, а сюжет будет разворачиваться во время действия фильмов Robocop 2 и 3.
Так что в игре будут присутствовать хорошо знакомые фанатам декорации, к радости тех, кто никогда его не забывал. Следует отметить, что актер Питер Уэллер, исполнитель роли оригинального Робокопа, озвучил своего персонажа видеоигры.
Уже предзаказал, жду дня когда смогу поиграть.
Что за ...бики тебя заминусили, не понимаю
не обращай внимание)
Сам робот Робокоп внешне и то что он умеет это потрясно это реал было потрясно в 90х.Всё на столько реалистично и естественно что никто и не задавался вопросами а б м эх а може чё и.т.д...И вот спустя тьму лет выходит даже не на экраны а в игру казалось бы создай бомбу и вложи что то своё из будущего и.т.д..Неа.Даже хуже чем неа.Я видел гемплей этой игры не надо меня утешать и лизать жопу разрабам.Увы но это всё полнейшая херня.
OMG что ты несёшь.Люди радуются что выйдет игра по тому самому Робокопу 80-90 х, тогда то не было возможности создать такую игру.А вот теперь возвращение к классике.Хотя если тебе лет 20 то ты не поймёшь о чём я.
Посмотри гемйплей а не скрины и всякие громкие слова разрабов и увидишь что оно такое...
Ну я играл в их терминатор,в целом среднечёк,и ощущается как шутеры 2000х,но атмосфера и место действия впечатляют.Думаю тут будет получше.Ты имел в виду,что робокоп медленный,а враги тупые?Ну так от такой игры большего и не нужно.Тут сама идея воплотить атмосферу старых фильмов в игре.
Смотрел я геймплей,ничего криминального,да и многого от этой игры не ждут,сам факт что она выйдет уже радует
К сожалению да, тоже смотрел геймплей, и это такая же херня, как ихний терминатор, атмосфера есть, а техническое исполнение ужасно, как игра из начала 2000х, тоже ждал надеялся итд, а геймплей всё испортил.