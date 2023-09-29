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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.5 220 оценок

Авторы RoboCop: Rogue City показали трейлер в честь старта предзаказов

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butcher69
Новости

Компания Nacon выпустила новый трейлер игры Robocop: Rogue City, посвященный открытию предварительных заказов на игру, которая будет доступна со 2 ноября 2023 года. В ролике, в частности, показано содержание издания Alex Murphy Edition, которое за 1999 рублей предлагает больше, чем базовое издание за 1699 рублей:

К счастью, в ролике также показаны короткие геймплейные эпизоды, которые порадуют тех, кто с нетерпением ждет возвращения робота-полицейского.

Как бы то ни было, игра представляет собой шутер от первого лица, в котором мы окажемся на месте Робокопа, а сюжет будет разворачиваться во время действия фильмов Robocop 2 и 3.

Так что в игре будут присутствовать хорошо знакомые фанатам декорации, к радости тех, кто никогда его не забывал. Следует отметить, что актер Питер Уэллер, исполнитель роли оригинального Робокопа, озвучил своего персонажа видеоигры.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
SOLUS5678

Уже предзаказал, жду дня когда смогу поиграть.

6
Ethan Hunt

Что за ...бики тебя заминусили, не понимаю

0
SOLUS5678 Ethan Hunt

не обращай внимание)

-1
B e s i k

Сам робот Робокоп внешне и то что он умеет это потрясно это реал было потрясно в 90х.Всё на столько реалистично и естественно что никто и не задавался вопросами а б м эх а може чё и.т.д...И вот спустя тьму лет выходит даже не на экраны а в игру казалось бы создай бомбу и вложи что то своё из будущего и.т.д..Неа.Даже хуже чем неа.Я видел гемплей этой игры не надо меня утешать и лизать жопу разрабам.Увы но это всё полнейшая херня.

-6
ANCILOZAVR

OMG что ты несёшь.Люди радуются что выйдет игра по тому самому Робокопу 80-90 х, тогда то не было возможности создать такую игру.А вот теперь возвращение к классике.Хотя если тебе лет 20 то ты не поймёшь о чём я.

2
B e s i k ANCILOZAVR

Посмотри гемйплей а не скрины и всякие громкие слова разрабов и увидишь что оно такое...

3
ANCILOZAVR B e s i k

Ну я играл в их терминатор,в целом среднечёк,и ощущается как шутеры 2000х,но атмосфера и место действия впечатляют.Думаю тут будет получше.Ты имел в виду,что робокоп медленный,а враги тупые?Ну так от такой игры большего и не нужно.Тут сама идея воплотить атмосферу старых фильмов в игре.

1
ANCILOZAVR B e s i k

Смотрел я геймплей,ничего криминального,да и многого от этой игры не ждут,сам факт что она выйдет уже радует

0
Ben121212 B e s i k

К сожалению да, тоже смотрел геймплей, и это такая же херня, как ихний терминатор, атмосфера есть, а техническое исполнение ужасно, как игра из начала 2000х, тоже ждал надеялся итд, а геймплей всё испортил.

2