Авторы RoboCop: Rogue City представили новый трейлер сюжетного дополнения Unfinished Business

Издатель Nacon и студия Teyon представили новый трейлер сюжетного дополнения Unfinished Business для шутера RoboCop: Rogue City. Релиз расширения запланирован на 17 июля 2025 года, и оно обещает вернуть игроков в суровый мир будущего Детройта — с новыми врагами, персонажами и опасностями.
По сюжету DLC, всё начинается с внезапного нападения на полицейский участок Метро-Уэст. Робокопу предстоит вновь взяться за дело — расследование приведёт его в ОмниБашню, где некогда был жилой комплекс, а теперь — смертельная ловушка. Чтобы добраться до истины, Алексу Мёрфи придётся пробиваться этаж за этажом, отражая атаки и защищая жителей старого Детройта.
Разработчики обещают не только сохранить узнаваемую атмосферу оригинала, но и добавить свежие геймплейные элементы, включая новых противников, связанных с прошлым Мёрфи. Также в дополнении появятся новые герои, которые помогут раскрыть ещё одну главу истории культового персонажа.
Уже взял по предзаказу вместо Стеллар Блейд. Очень жду дополнения.
Нинздя из третьей части засветился, жаль конечно что не сделали миссию как Мерфи погиб, было бы очень круто.
Так это же мы ведили в первой части фильма в деталях буквально. Ничего нового игра не превнесёт, если это игроизировать. Уж лучше новые истории .
Одно дело фильм и совсем другое когда ты играешь за ГГ в виде Мерфи, приходишь в полицейский участок. знакомишься с напарницей, потом погоня на машине и сцена на заводе и т.д., по мне вообще было бы очень круто если бы они воссоздали сцены из первого фильма, хотя на самом деле там отсылок и пасхалок к оригинальным фильма просто тонны, я больше и игр не видел где бы было такое католичество отсылок при чём вплоть до мельчайших деталей, начиная от кружки и заканчивая искрами вылетающими из под машины.
Согласен. Да ах×××ная в целом игра))
б*я только не он...это самый дурацкий не вписывающийся в сеттинг чел