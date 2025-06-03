Авторы RoboCop: Rogue City представили новый трейлер сюжетного дополнения Unfinished Business

Издатель Nacon и студия Teyon представили новый трейлер сюжетного дополнения Unfinished Business для шутера RoboCop: Rogue City. Релиз расширения запланирован на 17 июля 2025 года, и оно обещает вернуть игроков в суровый мир будущего Детройта — с новыми врагами, персонажами и опасностями.

По сюжету DLC, всё начинается с внезапного нападения на полицейский участок Метро-Уэст. Робокопу предстоит вновь взяться за дело — расследование приведёт его в ОмниБашню, где некогда был жилой комплекс, а теперь — смертельная ловушка. Чтобы добраться до истины, Алексу Мёрфи придётся пробиваться этаж за этажом, отражая атаки и защищая жителей старого Детройта.

Разработчики обещают не только сохранить узнаваемую атмосферу оригинала, но и добавить свежие геймплейные элементы, включая новых противников, связанных с прошлым Мёрфи. Также в дополнении появятся новые герои, которые помогут раскрыть ещё одну главу истории культового персонажа.