Авторы RoboCop: Rogue City рассказали о преимуществах использования технологий Lumen и Nanite ©

Кристиану Шнайдеру из GameStar удалось взять небольшое интервью у разработчиков RoboCop: Rogue City, шутера от первого лица по мотивам научно-фантастический боевик режиссёра Пола Верховена "Робокоп".

Основной темой обсуждения стали технологии Unreal Engine 5, а именно глобальное освещение Lumen и система динамической детализации Nanite. По словам сотрудника Teyon Studio, благодаря данным технологиям они смогли создать максимально реалистичный игровой мир игры.

Да, мы используем Lumen и Nanite для глобального освещения в реальном времени и бесконечного расчета полигонов на всех статических сетках. Это отличные функции, которые очень помогли нам в создании реалистичного игрового мира, поэтому мы очень рады, что можем использовать современные технологии Epic.



Благодаря расчету света в Lumen, мы смогли полностью обойтись без устаревших этапов обработки с заранее заготовленным светом. К примеру, все источники света в игре являются легко разрушаемыми. Что же касается Nanite, то за счет бесконечного числа ячеек можно добиться огромного эффекта, когда речь заходит о мелких деталях. Благодаря Lumen и Nanite мы смогли намного ускорить разработку и при этом получить более качественный результат.

Похоже, что решение использовать Unreal Engine 5 вместо Unreal Engine 4, на базе которого в свое время была создана Terminator: Resistance, сильно облегчило задачу разработчикам RoboCop: Rogue City.

RoboCop Rogue City выйдет в сентябре 2023 года на ПК и новых консолях.