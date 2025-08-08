Для консольной версии Robocop: Rogue City - Unfinished Business вышло первое обновление

Улицы Детройта снова становятся безопаснее — по крайней мере, для игроков на консолях. Вчера вечером Teyon выпустила первое обновление для автономного дополнения RoboCop: Rogue City под названием Unfinished Business. В первую очередь, в обновлении были исправлены ошибки, которые доставляли неудобства игрокам с момента релиза.

Согласно сообщению Nacon в сети X, обновление 1.004 устраняет несколько так «блокеров», то есть ошибок, препятствующих продвижению во время игры.

В частности, речь идет о следующих проблемах:

Подбор оружия: в определенных ситуациях игроки не могли подбирать оружие — критическая ошибка, которая, по словам разработчиков, теперь исправлена.

Разминирование бомб: некоторые игроки не могли завершить квест по разминированию бомб. Прогресс застревал — эта проблема также должна быть исправлена.

Миссия Movie Night: некоторые игроки не могли завершить побочный квест «Movie Night». Обновление 1.004 устраняет и эту проблему.

Кроме того, обновление Robocop Rogue City 1.004 содержит исправления, призванные повысить стабильность игры.

Все перечисленные ошибки были обнаружены в консольной версии RoboCop: Rogue City – Unfinished Business. Те, кто играет в RoboCop: Rogue City – Unfinished Business на ПК, придется набраться терпения. На данный момент обновление 1.004 доступно только для консолей. Пока неизвестно, выйдет ли патч для ПК и когда именно. Nacon не предоставила никаких дополнительных подробностей.

Обновление 1.004 уже доступно на PS5 (ver. 1.004.000) и Xbox Series X|S, так что лучше сразу же загрузите его, если не хотите больше сталкиваться с проблемами при патрулировании улиц Детройта. Размер файла небольшой