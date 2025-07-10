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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.9 1 534 оценки

Дополнение Unfinished Business для RoboCop: Rogue City займёт 35 ГБ на PS5

monk70 monk70

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business — это новая самостоятельная игра от Teyon Studios, действие которой разворачивается после событий игры, выпущенной в конце 2023 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 17 июля.

Тем, кто планирует играть на ПК, уже давно известно, что им потребуется 40 ГБ свободного места. Сегодня в профиле PlayStation Game Size было объявлено, что игра на консоли Sony будет весить 34,752 ГБ. Хотя это немного, разработчики подготовили возможность предзагрузки. Файлы будут доступны для скачивания 15 июля, а сама игра — в 20:00 МСК 17 числа.

20
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
agula98

Дум вышел калом
Надеюсь разработчики робокопа не подведут
А больше шутеров и нет в этом году

16
jax baron

этот точно норм будет.

4
jax baron

а ка же супер мего борда 4 - вон как пичфорд жопу рвал - зря что ли?

4
Punisher1

Сделали бы они про Карателя игру вот это была бы пушка в духе Робокопа

5
Nodas

Не про судью дреда, вот это была бы пушка

1
My life is a game

ждеемс

4
Кошачий комочек

ЖДУ

3
K0t Felix

Надеюсь будет не хуже первой игры

2
SOLUS5678

Ждём выхода игры.

2
JIoMTuK

Основная игра была хороша, ждём продолжения

1
KnowingVaelin

Хоть бы оптимизацию допилили, в оригинальной игре она была ужасной

saksnboom

чойто? на моем древнючем вполне себе играбельно было.
не ртхы конешн, но плюс минус

(правда, я еще помню САМУЮ первую игру, на спектруме 198лохматого года...)