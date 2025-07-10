Дополнение Unfinished Business для RoboCop: Rogue City займёт 35 ГБ на PS5

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business — это новая самостоятельная игра от Teyon Studios, действие которой разворачивается после событий игры, выпущенной в конце 2023 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 17 июля.
Тем, кто планирует играть на ПК, уже давно известно, что им потребуется 40 ГБ свободного места. Сегодня в профиле PlayStation Game Size было объявлено, что игра на консоли Sony будет весить 34,752 ГБ. Хотя это немного, разработчики подготовили возможность предзагрузки. Файлы будут доступны для скачивания 15 июля, а сама игра — в 20:00 МСК 17 числа.
Дум вышел калом
Надеюсь разработчики робокопа не подведут
А больше шутеров и нет в этом году
этот точно норм будет.
а ка же супер мего борда 4 - вон как пичфорд жопу рвал - зря что ли?
Сделали бы они про Карателя игру вот это была бы пушка в духе Робокопа
Не про судью дреда, вот это была бы пушка
ждеемс
ЖДУ
Надеюсь будет не хуже первой игры
Ждём выхода игры.
Основная игра была хороша, ждём продолжения
Хоть бы оптимизацию допилили, в оригинальной игре она была ужасной
чойто? на моем древнючем вполне себе играбельно было.
не ртхы конешн, но плюс минус
(правда, я еще помню САМУЮ первую игру, на спектруме 198лохматого года...)