Дополнение Unfinished Business для RoboCop: Rogue City займёт 35 ГБ на PS5

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business — это новая самостоятельная игра от Teyon Studios, действие которой разворачивается после событий игры, выпущенной в конце 2023 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 17 июля.

Тем, кто планирует играть на ПК, уже давно известно, что им потребуется 40 ГБ свободного места. Сегодня в профиле PlayStation Game Size было объявлено, что игра на консоли Sony будет весить 34,752 ГБ. Хотя это немного, разработчики подготовили возможность предзагрузки. Файлы будут доступны для скачивания 15 июля, а сама игра — в 20:00 МСК 17 числа.