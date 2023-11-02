Кадры из игры RoboCop: Rogue City сравнивали со сценами из фильма

Портал IGN выпустил видеоролик, получивший название "RoboCop: Rogue City - Игра и сравнение с фильмом". В видеоролике демонстрируется, как сильно новая игра про Робокопа перекликается с фильмом. Начиная от реплики Питера Уэллера, ED-209 и заканчивая тем, что робот из фильма "РобоКоп 2" повторяет знаковые реплики и т.д.!
В частности, в игре очень точно переданы сцены с выездом Алекса на миссии, да и моменты с фирменным вращением пистолета разработчики также не обошли стороной. И все же без определенных расхождений все равно не обошлось. К примеру, в игре напрочь отсутствует эпизод изучения Алекса учеными, которые только-только превратили последнего в киборга.
Разработанная компанией Teyon совместно с Metro-Goldwyn-Mayer, RoboCop: Rogue City - первая за последние 20 лет игра по мотивам популярного кинофильма. Анонсированный еще в июле 2021 года, шутер будет отличаться оригинальным сюжетом, в основе которого лежат первые три фильма о Робокопе, и при этом игра останется в строгом соответствии с их сюжетной линией. Помимо этого, в роли главного героя вновь выступит актер Питер Уэллер, сыгравший роль Робокопа.
Вау, класс, постарались. Вторая игра на моей памяти, после Alien Isolation, которая создаётся с атмосферой оригинального фильма и наполнена всякими киношными мелочами.
Да игра просто наполнена бесконечным количеством пасхалок,сотылок,сценок,плакатов,локаций и т.д. на оригинальные фильмы,практически в каждом диалоге есть остылка,и это конечно в игре очень доставляет и радует.
А зачем это, если события игры происходят между 2 и 3 частями фильма?
Для меня это даже правильная третья часть. То, что вышло в качестве фильма мне трудно воспринимать)
А могли бы пойти дальше и объединить две вселенные только уже в 3D
Крутяк! Чтоб та или иная игра ещё больше зашла, нужно пересмотреть по ней все фильмы! Всегда обожал такую тактику👍 Чтоб полностью почувствовать атмосферу игры. Как было с Редемшеном 2, когда пересмотрел до фига топчиковых фильмов про Дикий Запад!
Зачем сравнивать с фильмом, если ровно 20 лет назад, в 2003 году, вышла игра Robocop, точной копией которой является эта игра 2023 года только с новыми текстурами и освещением. И между прочим она тогда получила в среднем низкие оценки судя по википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/RoboCop_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0,_2003). Если сейчас ей ставят "хорошо", значит, 20 лет назад публика была более разборчивой или может быть выбора было больше.
Помню эту игру и лично даже хочу пройти её снова, но всё руки не доходят) Ничего плохого сказать про неё не могу.
Хорошо помню эту игру, в детстве играла в неё. Единственный минус этой старенькой игры - в ней нет никаких сохранений во время миссий, даже контрольных точек. Погиб персонаж в середине или конце уровня, то нужно начинать весь уровень сначала.
мне вот всегда интересно , актеры сами играют в игры в которых они снимались ? ) Шварцнеггер в Хищника и Терминатора , Сигурни в Чужого , Уэллер в Робокопа и тд )
По любому👌
Я же играю в Секиро😁
игра дань уважения классике) давно фильмы смотрел, это очень круто что они многое повторяют) надо будет и фильмы пересмотреть) долой банд!
Сейчас будет непопулярное мнение, но данная игра отлично зашла бы в VR, потому что там очень мало игр даже такого уровня (относительно длинных, с приличным количеством разных механик и т.д.) и в целом если бы ты сам был Робокопом, то это "доставляло" бы намного больше. С другой стороны, как "плоская" игра данный проект очень и очень средненький, я бы даже сказал ниже среднего. Всё сделано посредственно, от основного геймплея с сюжетом до графики, анимации и звука. В случае таких игр я всегда задаю себе вопрос: "А если бы игра не была основана на этом легендарном и известном IP, играл бы я в неё?". В данном случае ответ однозначное "нет". Это не проект 2023 года (только если разве что по требованиям и оптимизации, ага). Только из-за, собственно, знакомых персонажей/мест/упоминаемых событий и общей стилистики в это можно один раз сыграть и то во многом только для того, чтобы понастальгировать (я вот отошёл в туалет во время игры и вспомнил, что у меня в детстве была офигительно детализированная игрушка Робокопа, с пистолетом и винтовкой, лол). Но играть в такую игру на полном серьёзе я точно не могу, как и переиграть в будущем лично я точно не буду. Можете закидывать меня минусами и писать гадости мол я "ничего не понимаю" (с), но не забывайте, что это только моё личное мнение и я ни на что не претендую.