Ключевой разработчик RoboCop: Rogue City объяснил "медлительность" главного героя

В шутере от первого лица RoboCop: Rogue City игрокам предстоит отправиться в альтернативную версию Детройта и взять под свой контроль культового Робокопа. Геймплей игре будет сильно отличается от того, что мы привыкли видеть в проектах данного жанра из-за "медлительность" главного героя, которая была взята из оригинальной серии фильмов. Игровой директор RoboCop: Rogue City Петр Латоч в разговоре с журналистами из IGN более подробно рассказал об этой уникальной особенности игры.
Как признается ключевой разработчиков RoboCop: Rogue City, добавить в игру такого медленного и тяжеловесного персонажа из оригинальных фильмов было одной из самых сложных дизайнерских задач, которую предстояло решить команде в студии Teyon.
Он вроде такой медлительный и танковый, и мы должны быть верны лору, но мы также не можем сделать его супермедленным и супертяжелым. Так что разработчиком приходилось искать идеальный баланс, чтобы сделать персонажа верным первоисточнику и создать планый шутер.
— говорит Петр Латоч, игровой директор RoboCop: Rogue City.
По словам Латоча, в RoboCop: Rogue City игроки буквально не увидят большей части элементов движения и чрезмерной ловкости, которая присутствует во всех современных шутерах. Главный герой не сможет действовать скрытно или прятаться за столом в качестве укрытия. Вместо этого Робокоп может делать массу других "крутых штук", объясняет разработчик. Например, он может пробивать стены, хватать врагов и швырять их. Также в игре будет древо навыков, которое наделит персонажа новыми полезными способности и расширит возможности "медлительного" персонажа.
Выход RoboCop: Rogue City запланирован на сентябрь 2023 года для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Ну, интересно будет на это поглядеть. Особенно на исследования уровней в таком темпе.
уровни будут маленькими я думаю.
Может на машине как в фильме будет ездить
Я не могу это читать: ошибка на ошибке.
google translate
С точки зрения фаната лора и атмосферы первых фильмов я полностью поддерживаю это решения. Еще в детстве при просмотре фильмов робокоп мне воспринимался этаким ходячим танком медленный, но с легкостью крушащий все на своем пути. Но с точки зрения игрока это выглядит "несколько не обычно". Ведь все привылки видеть динамику в шутерах, многие ради нее только и играют.
Пока что выглядит шедеврально , если будет как с терминатором + музычка , это будет 10 из 10
Объяснять медлительность персонажа, основанного на оригинальной трилогии.. Интересно, сколько лет тем, кого возмутила эта игровая особенность? 20?
Остановите планету, я сойду.
Мы здесь и мы ждём.
Надо бы фильм глянуть про че там сняли
Ага, медленный .Стволы перезаряжает совсем не медленно.По рожам рукой бьёт тоже очень быстро.Вообще медленно он только ходит.
Проблема этой игры заключается в том что она ничего нового не предлагает игрокам, судя по геймплею. Это унылый шутерок, где кроме как пострелять, дать в щи и кинуть в стену ничего нет.