Ключевой разработчик RoboCop: Rogue City объяснил "медлительность" главного героя ©

В шутере от первого лица RoboCop: Rogue City игрокам предстоит отправиться в альтернативную версию Детройта и взять под свой контроль культового Робокопа. Геймплей игре будет сильно отличается от того, что мы привыкли видеть в проектах данного жанра из-за "медлительность" главного героя, которая была взята из оригинальной серии фильмов. Игровой директор RoboCop: Rogue City Петр Латоч в разговоре с журналистами из IGN более подробно рассказал об этой уникальной особенности игры.

Как признается ключевой разработчиков RoboCop: Rogue City, добавить в игру такого медленного и тяжеловесного персонажа из оригинальных фильмов было одной из самых сложных дизайнерских задач, которую предстояло решить команде в студии Teyon.

Он вроде такой медлительный и танковый, и мы должны быть верны лору, но мы также не можем сделать его супермедленным и супертяжелым. Так что разработчиком приходилось искать идеальный баланс, чтобы сделать персонажа верным первоисточнику и создать планый шутер.

— говорит Петр Латоч, игровой директор RoboCop: Rogue City.

По словам Латоча, в RoboCop: Rogue City игроки буквально не увидят большей части элементов движения и чрезмерной ловкости, которая присутствует во всех современных шутерах. Главный герой не сможет действовать скрытно или прятаться за столом в качестве укрытия. Вместо этого Робокоп может делать массу других "крутых штук", объясняет разработчик. Например, он может пробивать стены, хватать врагов и швырять их. Также в игре будет древо навыков, которое наделит персонажа новыми полезными способности и расширит возможности "медлительного" персонажа.

Выход RoboCop: Rogue City запланирован на сентябрь 2023 года для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.