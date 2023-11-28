Компания Teyon выпустила третий патч для RoboCop: Rogue City и представила подробный список всех изменений. Это обновление направлено на повышение стабильности игры и улучшение ее визуального оформления.
Третье обновление для RoboCop: Rogue City делает игру более стабильной, исправляя 22 сбоя. Команда не сообщила конкретных подробностей об этих сбоях, но игра должна стать более устойчивой. Кроме того, в этом патче добавлена новая настройка графики. Теперь вы можете выбирать между Lumen и SSR для отражений. SSR позволит игре лучше работать на ПК среднего и низкого уровня. Однако при этом ухудшится качество изображения.
Стоит также отметить, что данный патч убирает автоматический выбор DLSS. Вместо этого игра теперь будет использовать по умолчанию TAA. Это должно облегчить жизнь тем, кто занимается бенчмаркингом игры. Кроме того, разработчики внесли небольшое исправление для отражений Lumen. Таким образом, отражения теперь будут выглядеть немного лучше, чем раньше.
Как обычно, Steam загрузит это обновление при следующем запуске своего клиента. Вот здесь вы сможете ознакомиться с полными примечаниями.
так уже была новость
Для писак можно и повторно)))))