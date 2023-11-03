На ПК и консолях состоялся релиз шутера RoboCop: Rogue City. В Steam игра получает положительные отзывы

Всего несколько часов назад состоялся релиз RoboCop: Rogue City - игры в жанре FPS, созданной по мотивам популярного в прошлом фильма "Робокоп". За разработку игры отвечала польская студия Teyon, создавшая Terminator: Resistance.
Параллельно с этим в Steam начали появляются и первые оценки игры от простых геймеров. При этом мнения игроков и критиков кардинально отличаются. Так, представители прессы приняли новинку от студии Teyon неоднозначно. Однако пользователи остались довольны игрой. В настоящее время на платформе Valve у RoboCop: Rogue City насчитывается 429 положительных рецензий, из которых 94% - положительные. А вот онлайновая составляющая пока выглядит слабо, в Steam сейчас одновременно играют более 4000 человек.
К достоинствам игры пользователи отнесли хороший геймплей, отличную графику, неплохую оптимизацию, обилие фансервиса и тщательно переданную атмосферу оригинального фильма. Из минусов можно выделить разве что сюжет игры, хотя и тут без особых претензий, так как он занимает далеко не главное место в этом проекте. Одним словом, фанатам "Робокопа" будет интересно!
RoboCop: Rogue City уже доступна на ПК и консолях Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5. В Steam новинку можно приобрести за 1699 рублей.
игра достойная, интересная и побочные миссии ничего так, оптимизация по сравнению с некоторыми новинками, лучшая) графика не плохая, особенно отражения в лужах)
На асфальте как будто тополиный пух)
что с асфальтом ?
У меня подобного асфальта не было, но жидкость в игре выглядит не очень. И тем не менее это играть интереснее того же старфилда да и женские нпц нормальные есть)
И вообще с такой графикой не могут быть претензии в плане оптимизации, получая сотни фпс(РТХ4070) в 2к с ДЛА на макс качестве без фреймгенератора
хрень
Жара, июль...
Успехов разрабам,их Терминатор мне сразу понравился,а вот к этой игре я относился довольно скептически,не смотря на то что в игре посредственная механика,физика и тупые враги всё это с лихвой окупается атмосферой,классными локациями,интересными квестами и просто каким то запредельным количество пасхалок,отсылок,сцен,диалогов,музыки и различных мелочей из фильмов и пройдя значительно больше половины могу с уверенностью сказал что игра получилась отличной,и чем больше ты играешь тем больше она нравится потому что с каждой новой локацией ты видишь насколько же разрабы трепетно и скрупулёзно подошли к тому что бы воссоздать всё то что было в фильмах,даже флэшбеки Алекса сделаны просто офигенно,и мне даже захотелось купить игру.
Кто любит оригинальные фильмы игра обязательна к прохождению,получите просто море эмоций.
терминатор был не очень копчик уже гораздо лучше
а похож на Уэллера кста)
а не должен быть? так-то с него и рисовали и он же и озвучивает.
Там даже чёрный парень новичок ходит в куртке спортивной из Полицейского из Беверли Хиллз. Мелочь а прикольно. И вообще куча отсылочек из фильмов 80х.
Ух тыж, и русский язык есть и доступно для покупки в РФ, ну прям спасибо. А вот некоторым людям ещё один пример, издателей не заставляют запрещать игры в РФ и РБ это их выбор, а вы и дальше ищите обходные пути и насильно пихайте деньги для контор "недоступно в вашем регионе". Сейчас стим нормально пополняется с карт РФ, например ВТБ (интернет банк-поиск услуг-steam), а игры "недоступно в вашем регионе" стоит брать только в зелёном магазине.
Если игра нравится, куплю и недоступную
То есть ты качаешь 99% игр с торрента, а эту прям купишь?) Если честно, не очень верится) Обычно кто любит лицензии давно покупают через казахские акки и не парятся вот такими непонятными принципами, с какой стороны габену деньги занести)
Если игра нравится - то просто поиграй в нее. Зачем донатить издателям, которые считают тебя унтерменшем, недостойным играть в их игры?
Причем я неслучайно упомянул "издателей". Деньги идут не разработчикам, которые возможно не относятся к тебе негативно - те просто получали зарплаты в процессе разработки. Деньги, которые ты пытаешься всунуть через черный ход, идут как раз издателю, который и принимает решение, что ты недостоиный унтерменш. Именно из-за этого, возможно, издатели и не чувствуют особых последствий своих тупых ограничений, все равно получая приличные деньги с нашего региона. А ведь деньги - это единственное, что может заставить издателя принять то или не иное решение.
Я бы рекомендовал сохранить денежку и благодарить ею адекватных. Тех же лариан или вот Nacon, издателя робота полицейского и других прекрасных игр.
Мне плевать, куда они идут и по какой причине они недоступны. Я получаю игру мгновенно (если есть Denuvo), не жду по пол года. Своевременно получаю апдейты без танцев с бубном. Имею доступ ко всему контенту, для которых в некоторых играх нужна сеть, могу играть с друзьями безо всяких Хамачей и прочей ерунды
Откровенная реклама.
поиграем за железного, поиграем за губастенького!
))
В фильмах и в игре я на эти губы внимания не акцентировал, и что такого в этих губах? (:
ну как бы физиогномически - полнокровные красные губы это признак сексуального влечения повышенного..так что хд
Странно что на чужие мужские губы акцентируют внимание особи мужского пола.
3.14дарасня же
это хорошо, на первый взгляд игра деревянная, но по факту всё упирается в проработку мелочей и сюжетную линию
а вообще система обновления стандартного пистолета робокопа сделана круто, тут тебе куча вариативностей, и стрельба без перезарядки, и дробь, и одиночный выстрел выносящий ED9 с 10 выстрелов и куча разного, а вообще выдержанная стилистика в духе трилогии очень даже хороша
то что народ кидает скрины с багами, это скажем капля в море, в сравнении с новыми трендами "купите компик получше лалки, мы тут игры делаем а не вы, мы и есть оптимизация, а не ваши технические расследования мёртвого движка игры"
надеюсь выпустят если не продолжение, то ещё одну игру во франшизе старых боевиков
Нет. События происходят между 2-3 частями.
Только что поиграл пару часов, да, вполне хорошо играется
Видишь паркетина торчит, чувак под пол провалился и миссия его оттуда вытащить. Поступок настоящего робокопа
Не. Это он кулаком его вбил просто.))
Я думаю не только фанатам Робокопа будет интересно. А вообще всем любителям киберпанка и роботов в целом оно будет по каефу. Как по мне, Робокоп это тот же терминатор, или даже аналог Судьи Дреда - только Робокоп добрый, в отличие от остальных.
Хотелось бы, чтоб эта игра получила вторую часть или хотя бы крупное сюжетное дополнение. Игра реально мощная!
Вот про Дредда было бы очень неплохо игру сделать..
А лучше совместить две вселенные, Робокопа и Терминатора
При чем здесь киберпанк?
Какого ещё киберпанка, ты че несешь?
От кросов никогда не было ничего путного.
онлайн ппц мелкий - думал будет больше :(
Игра хорошая. Реально ностальгия. Головы противников взрываются прикольно. В общем кайф.
Игра даже очень зашла, ностальгия бьёт прям)) Косяки есть с оптимизацией, но ничего думаю всё сделают.
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Играл в демку, могу с уверенностью сказать что игра в принципе годная. Не без изъянов, местами подбешивает медленная ходьба например, но она и ее тяжелые звуки с другой стороны добавляют атмосферы и аутентичности. Визуальный стиль хорош, музыка зачет, геймплей проработан вполне замечательно и интересно, не просто шутан, есть и квесты, и расследования, и прокачка навыков которая открывает вполне себе полезные функции, диалоговая система, репутация. Сама шутерная механика кривовата, ИИ глупенький конечно, стрельба простенькая, но головы смачно разлетаются и может быть даже весело. А для фанатов робокопа это прям бальзам на душу, сам я игру определенно возьму.
Игра по первой части фильма или по всем трём?
Как уже сказал - играл только в демку, так что о полной версии в плане сюжета пока не могу судить. Но играть начинаем сразу за РобоКопа, то есть от лица Мерфи до того как из него сделали киборга нет повествования, а вот дальше - нужно смотреть.
По всем трём (больше конечно по первой и второй,но по третьей тоже есть),при чём пасхалок и отсылок просто запредельное количество,разработчики реально подошли с трепетом и скурпулёзностью к воссозданию многих моментов,сценок,локаций,диалогов,флэшбэков,музыки и прочих мелочей.
События игры происходят между какими то фильмами, вроде после второй части
между 2 и 3
Пока идет на лучшую игру 10 летия, с таким крошечным бюджетом, но с такой атмосферой и достойной графикой
Заминусите меня, но моё мнение таково как игра это 6.0 ничего особенного, я опыт прокачал и социальное (концовку норм чтобы получить), всё это уже видели. Но как интерактивный фильм это 9.0 твёрдое.
Теперь давайте Рэмбо или коммандо (исправлено). Так же, для ностальгии.
Рэмбо - это первая игра данной студии. Ей сто лет в обед. Что за коммандос? Может ты про Коммандо со Шварцем?
Офигеть сколько людей путают "коммандос" и фильм "коммандо".
А какой клевый был обзор на нее на ПГ
С телефона с автоподставой порой такие коры бывают, что даже не смешно. И да, поправил.
Как то пропустил, спасибо.
Оптимизация там треш
По сравнению с Alan Wake 2 и Starfield можно сказать что оптимизация вполне нормальная,просадки конечно бывают но такого ужаса как в упомянутых играх даже близко нет.
По сравнению с ними ,то да оптимизация отличная ))
На gtx 1650ti в 1980 на ноуте, вполне бодро бегает. Ни тормозов ни зависаний.
Ну с таким то "графоном" и коридором сравнивать по оптимизации его с приведенными тобой примерами не особо то корректно
чтото тоже хочу её опробовать но не знаю вытянет ли её мой пк и конфиги
или не стоит пытаться? Видео карта 6 гигов
У меня тупо черный экран, игра к сожалению не работает. Видимо в другой раз. 😔.
Попробуй от админа запустить,и я при первом запуске довольно долго ждал.
Игра достойная фильма Верховена
У меня у одного прикол что после перезагрузки ПК оптимизация пропала
Вчера играл всё было ок, без FSR в 2k на эпическом за 70 фпс спокойно, с FSR под 100 и больше. Игру перезапускал и не раз, всё было ок. Лёг спать ПК откл, сегодня проснулся думаю перед работай побегать, запустил, а оптимизации как будто и не было, до 60 фпс вообще не доходит, с FSR в районе 80
Это как вообще
Это магия гейминга😁
походу обнова какая-нибудь прилетела, или вирус запустился, больше нет вариантов
Обновы не было, вирус хз от игрухи качал. Но надо проверить всё же
драйвера не обновлял? а обнова от винды и скрытая может быть
Драйвер ток сегодня скачал ещё не обновлял.
Вообще это лучший онлайн среди всех игр студии. У терминатора было 1300 на пике, у других игр там вообще мусорный онлайн был в пару сотен. Так что прогресс на лицо у студии.
вообще это удивительно как у терминатора онлайн 1.3к , игра же вышла прямо ТОПчик
Скорее всего из за того что прошлые игры были мусорные, потому в Терминатора не поверили, а зря. А Робик взлетел на популярности Терминатора, потому его авансом купили. Следующая игра думаю будет либо ну уровне Робика, либо даже ниже, так как Робик мягко сказать так, по хуже будет чем Терминатор.
Робокоп и не должен быть копией терминатора. Привыкли к ассасинам....
Топчиковая ретро игра, наконец, вышла👍
ретро вымриа**л оПЯТЬ
Попробуем сегодня)
Я думал она уже 2 дня назад вышла, уже пол игры прошёл, в принципе игра норм, погонять, пострелять тупвых балванчиков можно от скуки ради.
Игра года:)
Если бы эта игра вышла в моем детстве, то был бы праздник. Еще бы картинку на уровне киберпанка с path tracing. Не играл, но атмосферой мне напоминает Vampire: The Masquerade.
Главный злодей удивил
Дык ептыть...... На Терминаторе люто спалились "проплаченные" агрегаторы и графодрочеры которые специально хейтили игру.... Так как она на конец 19го была лучшим что мог предложить жанр. Тем более, что такую игру ждали и хотели логичного развития сюжета. По сути - "Терминатор: Сопротивление" это тот 3й Терминатор который должен был быть в каноничной ветке 1го и 2го фильма. Плюс - "Линия Истребления" еще больше закрепила успех основной игры, залатав дыры основного повествования и 1го фильма. Ну и естественно.... Знакомые по фильму сцены на движке игры которые прям люто заявляют что игра и фильм - в 1 вселенной.
Ну и Робокоп - это уже уроки которые Тейоны извлекли из Терминатора.
Я не удивлюсь, если 3й линейкой у них будут Чужие или Хищник. Ибо это тоже 2 стагнирующие вселенные. Хотя по Чужим - Колониальная Пехота неплохо так дырки подлатала и неплохо вписалась в повествование как события между 2 и 3м фильмами. Так что тут сложно что-либо придумать чтобы хорошо "вклинить" игру в каноничную линейку" первых фильмов. Так как по сути Чужой загнулся после 3й части. Да и 3я уже по сути проседала.
А с Хищником - еще тяжелее. Так как история Алана Шеффера довольно подробно изложена в "Хантинг Граундс" в виде аудиодневников.... А Лейтенант Харриган так и остался ноунеймом во вселенной. Про него события умалчивают что было дальше. Плюс, он не настолько интересный персонаж как Шеффер (Датч). Ну, а герои "Хищиников" тоже в Хантинг Граундс описаны и нет смысла повторять. Они проходняки.
Я все же думаю..... Что возможно после Робокопа будет "Стартрек". Там игровая стагнация ну оооооочень древняя.
Думал не особо зацепит,а нет ошибался!Вроде и тир но есть и открытые локации и миссии разные!Да и байками покидаться то же в прикол и робоцып поразбирать!Хороший боевичек,но фильм в свое время не зашел,хотя на Денди и Сеге игра то же была хороша!!!
На RTX 3050 восьмигиговой отлично идёт.Но мимика лиц конечно 10-летней давности,сравнить хотя бы с последними Резиками.Но в принципе играть можно.
с этой игрой справляется даже моя карга RX580
На удивление игра вышла отличной.
Отличной от чего то стоящего)
очень скучная игра с отстрелом бездумных балванчиков
в игре всего 2 босса...
остальное это изи отстрел ботов которые ничего не могут тебе сделать даже на макс сложности. квесты тоже унылое г..., на подобии отключилась электроэнергия нужно сходить в подвал и запустить генератор или подписать открытки для напарницы в больнице или помочь челу сходить в магазин и выбрать видеокассету с его любимым фильмом
такая параша
Через годик обязательно возьму. Если ДЛС не анонсируют. тогда позже.
Уже прошел , желательно проходить на максимально уровень сложности
Круто! За 19 часов платину выбил?))) Сложно на максимальном?))
Нет ,если прокачаться. Финал вообще самое лёгкое в игре
Дизлайк и ты ЛОХ) ну купили игру 362 человека, ну душная игра, ну бывает не запускаеться на!5 ))
А как теперь игры покупать? У меня кошелек в лирах а ценники игр в рублях.
На торрентах