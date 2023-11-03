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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.7 437 оценок

На ПК и консолях состоялся релиз шутера RoboCop: Rogue City. В Steam игра получает положительные отзывы

Gruz_
Новости

Всего несколько часов назад состоялся релиз RoboCop: Rogue City - игры в жанре FPS, созданной по мотивам популярного в прошлом фильма "Робокоп". За разработку игры отвечала польская студия Teyon, создавшая Terminator: Resistance.

Параллельно с этим в Steam начали появляются и первые оценки игры от простых геймеров. При этом мнения игроков и критиков кардинально отличаются. Так, представители прессы приняли новинку от студии Teyon неоднозначно. Однако пользователи остались довольны игрой. В настоящее время на платформе Valve у RoboCop: Rogue City насчитывается 429 положительных рецензий, из которых 94% - положительные. А вот онлайновая составляющая пока выглядит слабо, в Steam сейчас одновременно играют более 4000 человек.

К достоинствам игры пользователи отнесли хороший геймплей, отличную графику, неплохую оптимизацию, обилие фансервиса и тщательно переданную атмосферу оригинального фильма. Из минусов можно выделить разве что сюжет игры, хотя и тут без особых претензий, так как он занимает далеко не главное место в этом проекте. Одним словом, фанатам "Робокопа" будет интересно!

RoboCop: Rogue City уже доступна на ПК и консолях Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5. В Steam новинку можно приобрести за 1699 рублей.

138
123
Комментарии: 123
Ваш комментарий
ChiefChelios

игра достойная, интересная и побочные миссии ничего так, оптимизация по сравнению с некоторыми новинками, лучшая) графика не плохая, особенно отражения в лужах)

56
3xt

На асфальте как будто тополиный пух)

24
gliga142

что с асфальтом ?

7
luVol 3xt

У меня подобного асфальта не было, но жидкость в игре выглядит не очень. И тем не менее это играть интереснее того же старфилда да и женские нпц нормальные есть)

И вообще с такой графикой не могут быть претензии в плане оптимизации, получая сотни фпс(РТХ4070) в 2к с ДЛА на макс качестве без фреймгенератора

21
Trevor

хрень

-19
Uilenspiegel 3xt

Жара, июль...

7
saa0891

Успехов разрабам,их Терминатор мне сразу понравился,а вот к этой игре я относился довольно скептически,не смотря на то что в игре посредственная механика,физика и тупые враги всё это с лихвой окупается атмосферой,классными локациями,интересными квестами и просто каким то запредельным количество пасхалок,отсылок,сцен,диалогов,музыки и различных мелочей из фильмов и пройдя значительно больше половины могу с уверенностью сказал что игра получилась отличной,и чем больше ты играешь тем больше она нравится потому что с каждой новой локацией ты видишь насколько же разрабы трепетно и скрупулёзно подошли к тому что бы воссоздать всё то что было в фильмах,даже флэшбеки Алекса сделаны просто офигенно,и мне даже захотелось купить игру.

Кто любит оригинальные фильмы игра обязательна к прохождению,получите просто море эмоций.

31
RelexGround

терминатор был не очень копчик уже гораздо лучше

2
очень ZLOY

а похож на Уэллера кста)

2
DANTE FAIR очень ZLOY

а не должен быть? так-то с него и рисовали и он же и озвучивает.

4
cthulhu42

Там даже чёрный парень новичок ходит в куртке спортивной из Полицейского из Беверли Хиллз. Мелочь а прикольно. И вообще куча отсылочек из фильмов 80х.

1
Xirasim

Ух тыж, и русский язык есть и доступно для покупки в РФ, ну прям спасибо. А вот некоторым людям ещё один пример, издателей не заставляют запрещать игры в РФ и РБ это их выбор, а вы и дальше ищите обходные пути и насильно пихайте деньги для контор "недоступно в вашем регионе". Сейчас стим нормально пополняется с карт РФ, например ВТБ (интернет банк-поиск услуг-steam), а игры "недоступно в вашем регионе" стоит брать только в зелёном магазине.

23
BDmitriy

Если игра нравится, куплю и недоступную

-6
MadDarkGuard

То есть ты качаешь 99% игр с торрента, а эту прям купишь?) Если честно, не очень верится) Обычно кто любит лицензии давно покупают через казахские акки и не парятся вот такими непонятными принципами, с какой стороны габену деньги занести)

-1
aptem4ka BDmitriy

Если игра нравится - то просто поиграй в нее. Зачем донатить издателям, которые считают тебя унтерменшем, недостойным играть в их игры?

Причем я неслучайно упомянул "издателей". Деньги идут не разработчикам, которые возможно не относятся к тебе негативно - те просто получали зарплаты в процессе разработки. Деньги, которые ты пытаешься всунуть через черный ход, идут как раз издателю, который и принимает решение, что ты недостоиный унтерменш. Именно из-за этого, возможно, издатели и не чувствуют особых последствий своих тупых ограничений, все равно получая приличные деньги с нашего региона. А ведь деньги - это единственное, что может заставить издателя принять то или не иное решение.

Я бы рекомендовал сохранить денежку и благодарить ею адекватных. Тех же лариан или вот Nacon, издателя робота полицейского и других прекрасных игр.

6
BDmitriy aptem4ka

Мне плевать, куда они идут и по какой причине они недоступны. Я получаю игру мгновенно (если есть Denuvo), не жду по пол года. Своевременно получаю апдейты без танцев с бубном. Имею доступ ко всему контенту, для которых в некоторых играх нужна сеть, могу играть с друзьями безо всяких Хамачей и прочей ерунды

0
zudmitt

Откровенная реклама.

0
HomeWork

поиграем за железного, поиграем за губастенького!

12
luVol

))

7
Wraith_Soul luVol

В фильмах и в игре я на эти губы внимания не акцентировал, и что такого в этих губах? (:

1
pezaninn Wraith_Soul

ну как бы физиогномически - полнокровные красные губы это признак сексуального влечения повышенного..так что хд

0
Wraith_Soul pezaninn

Странно что на чужие мужские губы акцентируют внимание особи мужского пола.

0
pezaninn Wraith_Soul

3.14дарасня же

3
Niko71790

это хорошо, на первый взгляд игра деревянная, но по факту всё упирается в проработку мелочей и сюжетную линию
а вообще система обновления стандартного пистолета робокопа сделана круто, тут тебе куча вариативностей, и стрельба без перезарядки, и дробь, и одиночный выстрел выносящий ED9 с 10 выстрелов и куча разного, а вообще выдержанная стилистика в духе трилогии очень даже хороша

то что народ кидает скрины с багами, это скажем капля в море, в сравнении с новыми трендами "купите компик получше лалки, мы тут игры делаем а не вы, мы и есть оптимизация, а не ваши технические расследования мёртвого движка игры"

надеюсь выпустят если не продолжение, то ещё одну игру во франшизе старых боевиков

12
Комментарий удален
6ejlblu_6bi4ok kolinmah

Нет. События происходят между 2-3 частями.

0
Dark1994

Только что поиграл пару часов, да, вполне хорошо играется

7
Хлыст
6
Retro_Gamer91

Видишь паркетина торчит, чувак под пол провалился и миссия его оттуда вытащить. Поступок настоящего робокопа

0
cthulhu42 Retro_Gamer91

Не. Это он кулаком его вбил просто.))

1
Janekste
Одним словом, фанатам "Робокопа" будет интересно!

Я думаю не только фанатам Робокопа будет интересно. А вообще всем любителям киберпанка и роботов в целом оно будет по каефу. Как по мне, Робокоп это тот же терминатор, или даже аналог Судьи Дреда - только Робокоп добрый, в отличие от остальных.

Хотелось бы, чтоб эта игра получила вторую часть или хотя бы крупное сюжетное дополнение. Игра реально мощная!

5
Zolq

Вот про Дредда было бы очень неплохо игру сделать..

11
Understanding the Truth Zolq

А лучше совместить две вселенные, Робокопа и Терминатора

-7
Yapa Skuda

При чем здесь киберпанк?

-4
Todd Howard Buy

Какого ещё киберпанка, ты че несешь?

-4
vzglydizugla Understanding the Truth

От кросов никогда не было ничего путного.

1
gliga142

онлайн ппц мелкий - думал будет больше :(

3
Powerful21

Игра хорошая. Реально ностальгия. Головы противников взрываются прикольно. В общем кайф.

3
Дмитрий Добрый Вечер

Игра даже очень зашла, ностальгия бьёт прям)) Косяки есть с оптимизацией, но ничего думаю всё сделают.

3
Protocol10

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2
OculusMortem

Играл в демку, могу с уверенностью сказать что игра в принципе годная. Не без изъянов, местами подбешивает медленная ходьба например, но она и ее тяжелые звуки с другой стороны добавляют атмосферы и аутентичности. Визуальный стиль хорош, музыка зачет, геймплей проработан вполне замечательно и интересно, не просто шутан, есть и квесты, и расследования, и прокачка навыков которая открывает вполне себе полезные функции, диалоговая система, репутация. Сама шутерная механика кривовата, ИИ глупенький конечно, стрельба простенькая, но головы смачно разлетаются и может быть даже весело. А для фанатов робокопа это прям бальзам на душу, сам я игру определенно возьму.

2
kolinmah

Игра по первой части фильма или по всем трём?

0
OculusMortem kolinmah

Как уже сказал - играл только в демку, так что о полной версии в плане сюжета пока не могу судить. Но играть начинаем сразу за РобоКопа, то есть от лица Мерфи до того как из него сделали киборга нет повествования, а вот дальше - нужно смотреть.

0
saa0891 kolinmah

По всем трём (больше конечно по первой и второй,но по третьей тоже есть),при чём пасхалок и отсылок просто запредельное количество,разработчики реально подошли с трепетом и скурпулёзностью к воссозданию многих моментов,сценок,локаций,диалогов,флэшбэков,музыки и прочих мелочей.

1
DeadRemix kolinmah

События игры происходят между какими то фильмами, вроде после второй части

0
anzip DeadRemix

между 2 и 3

0
Melo 88

Пока идет на лучшую игру 10 летия, с таким крошечным бюджетом, но с такой атмосферой и достойной графикой

2
KnDiman

Заминусите меня, но моё мнение таково как игра это 6.0 ничего особенного, я опыт прокачал и социальное (концовку норм чтобы получить), всё это уже видели. Но как интерактивный фильм это 9.0 твёрдое.

2
vzglydizugla

Теперь давайте Рэмбо или коммандо (исправлено). Так же, для ностальгии.

1
Евгений Сверский

Рэмбо - это первая игра данной студии. Ей сто лет в обед. Что за коммандос? Может ты про Коммандо со Шварцем?

2
Лев Макридичев

Офигеть сколько людей путают "коммандос" и фильм "коммандо".

0
Executor666 Евгений Сверский

А какой клевый был обзор на нее на ПГ

0
vzglydizugla Лев Макридичев

С телефона с автоподставой порой такие коры бывают, что даже не смешно. И да, поправил.

0
vzglydizugla Евгений Сверский

Как то пропустил, спасибо.

0
Bigozerki

Оптимизация там треш

1
saa0891

По сравнению с Alan Wake 2 и Starfield можно сказать что оптимизация вполне нормальная,просадки конечно бывают но такого ужаса как в упомянутых играх даже близко нет.

7
Bigozerki saa0891

По сравнению с ними ,то да оптимизация отличная ))

1
Michael Samual

На gtx 1650ti в 1980 на ноуте, вполне бодро бегает. Ни тормозов ни зависаний.

1
Executor666 saa0891

Ну с таким то "графоном" и коридором сравнивать по оптимизации его с приведенными тобой примерами не особо то корректно

0
Slava Anufriev Executor666

чтото тоже хочу её опробовать но не знаю вытянет ли её мой пк и конфиги

или не стоит пытаться? Видео карта 6 гигов

0
Vetrjak

У меня тупо черный экран, игра к сожалению не работает. Видимо в другой раз. 😔.

1
saa0891

Попробуй от админа запустить,и я при первом запуске довольно долго ждал.

0
SOLUS5678

Игра достойная фильма Верховена

1
DenisVTR

У меня у одного прикол что после перезагрузки ПК оптимизация пропала

Вчера играл всё было ок, без FSR в 2k на эпическом за 70 фпс спокойно, с FSR под 100 и больше. Игру перезапускал и не раз, всё было ок. Лёг спать ПК откл, сегодня проснулся думаю перед работай побегать, запустил, а оптимизации как будто и не было, до 60 фпс вообще не доходит, с FSR в районе 80

Это как вообще

0
Народный гейминг

Это магия гейминга😁

-2
Zolq

походу обнова какая-нибудь прилетела, или вирус запустился, больше нет вариантов

0
DenisVTR Zolq

Обновы не было, вирус хз от игрухи качал. Но надо проверить всё же

0
Zolq DenisVTR

драйвера не обновлял? а обнова от винды и скрытая может быть

0
DenisVTR Zolq

Драйвер ток сегодня скачал ещё не обновлял.

0
Dr.Schmeisser

Вообще это лучший онлайн среди всех игр студии. У терминатора было 1300 на пике, у других игр там вообще мусорный онлайн был в пару сотен. Так что прогресс на лицо у студии.

0
gliga142

вообще это удивительно как у терминатора онлайн 1.3к , игра же вышла прямо ТОПчик

0
Dr.Schmeisser gliga142

Скорее всего из за того что прошлые игры были мусорные, потому в Терминатора не поверили, а зря. А Робик взлетел на популярности Терминатора, потому его авансом купили. Следующая игра думаю будет либо ну уровне Робика, либо даже ниже, так как Робик мягко сказать так, по хуже будет чем Терминатор.

-2
vzglydizugla Dr.Schmeisser

Робокоп и не должен быть копией терминатора. Привыкли к ассасинам....

0
Народный гейминг

Топчиковая ретро игра, наконец, вышла👍

0
001fess

ретро вымриа**л оПЯТЬ

-3
askazanov

Попробуем сегодня)

0
DEDGAMER

Я думал она уже 2 дня назад вышла, уже пол игры прошёл, в принципе игра норм, погонять, пострелять тупвых балванчиков можно от скуки ради.

0
Нестор Бескибалов

Игра года:)

0
Sergio212am

Если бы эта игра вышла в моем детстве, то был бы праздник. Еще бы картинку на уровне киберпанка с path tracing. Не играл, но атмосферой мне напоминает Vampire: The Masquerade.

0
anzip

Главный злодей удивил

0
VanGrey

Дык ептыть...... На Терминаторе люто спалились "проплаченные" агрегаторы и графодрочеры которые специально хейтили игру.... Так как она на конец 19го была лучшим что мог предложить жанр. Тем более, что такую игру ждали и хотели логичного развития сюжета. По сути - "Терминатор: Сопротивление" это тот 3й Терминатор который должен был быть в каноничной ветке 1го и 2го фильма. Плюс - "Линия Истребления" еще больше закрепила успех основной игры, залатав дыры основного повествования и 1го фильма. Ну и естественно.... Знакомые по фильму сцены на движке игры которые прям люто заявляют что игра и фильм - в 1 вселенной.

Ну и Робокоп - это уже уроки которые Тейоны извлекли из Терминатора.
Я не удивлюсь, если 3й линейкой у них будут Чужие или Хищник. Ибо это тоже 2 стагнирующие вселенные. Хотя по Чужим - Колониальная Пехота неплохо так дырки подлатала и неплохо вписалась в повествование как события между 2 и 3м фильмами. Так что тут сложно что-либо придумать чтобы хорошо "вклинить" игру в каноничную линейку" первых фильмов. Так как по сути Чужой загнулся после 3й части. Да и 3я уже по сути проседала.
А с Хищником - еще тяжелее. Так как история Алана Шеффера довольно подробно изложена в "Хантинг Граундс" в виде аудиодневников.... А Лейтенант Харриган так и остался ноунеймом во вселенной. Про него события умалчивают что было дальше. Плюс, он не настолько интересный персонаж как Шеффер (Датч). Ну, а герои "Хищиников" тоже в Хантинг Граундс описаны и нет смысла повторять. Они проходняки.

Я все же думаю..... Что возможно после Робокопа будет "Стартрек". Там игровая стагнация ну оооооочень древняя.

0
Дроникс

Думал не особо зацепит,а нет ошибался!Вроде и тир но есть и открытые локации и миссии разные!Да и байками покидаться то же в прикол и робоцып поразбирать!Хороший боевичек,но фильм в свое время не зашел,хотя на Денди и Сеге игра то же была хороша!!!

0
AjarVryn

На RTX 3050 восьмигиговой отлично идёт.Но мимика лиц конечно 10-летней давности,сравнить хотя бы с последними Резиками.Но в принципе играть можно.

0
Night Strider

с этой игрой справляется даже моя карга RX580

0
Exies27

На удивление игра вышла отличной.

-1
tvorog8088

Отличной от чего то стоящего)

-1
NuKoLb

очень скучная игра с отстрелом бездумных балванчиков
в игре всего 2 босса...
остальное это изи отстрел ботов которые ничего не могут тебе сделать даже на макс сложности. квесты тоже унылое г..., на подобии отключилась электроэнергия нужно сходить в подвал и запустить генератор или подписать открытки для напарницы в больнице или помочь челу сходить в магазин и выбрать видеокассету с его любимым фильмом
такая параша

-1
bohdan2015
-1
Кей Овальд

Через годик обязательно возьму. Если ДЛС не анонсируют. тогда позже.

-2
RedBlueBlood1911

Уже прошел , желательно проходить на максимально уровень сложности

-2
Denv3r 13

Круто! За 19 часов платину выбил?))) Сложно на максимальном?))

0
RedBlueBlood1911 Denv3r 13

Нет ,если прокачаться. Финал вообще самое лёгкое в игре

0
ObedientKayden

Дизлайк и ты ЛОХ) ну купили игру 362 человека, ну душная игра, ну бывает не запускаеться на!5 ))

-2
Дед Пихкто

А как теперь игры покупать? У меня кошелек в лирах а ценники игр в рублях.

-3
Evil in the flеsh

На торрентах

9