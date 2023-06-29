Новый этап закрытого бета-тестирования RoboCop: Rogue City стартует на следующей неделе ©

RoboCop: Rogue City выйдет в сентябре этого года и разработчики вовсю заняты полировкой предстоящего футуристического шутера. Вскоре после окончания предыдущего бета-тестирования авторы из студии Teyon объявили о проведении следующего этапа тестирования, которое пройдет с 3 по 9 июля в Steam.

Уведомление для всех граждан, которые хотят, чтобы закон и порядок восторжествовали: Omni Consumer Products (OCP) приглашает вас принять участие в специальной программе для проекта RoboCop: Rogue City во время закрытого бета-тестирования с 3 по 9 июля на Steam. Хотя в эту элитную программу будут отобраны только самые достойные граждане, мы призываем вас подать заявку

Заполнить заявку вы можете тут, а здесь вы узнаете другие подробности о бета-тесте.