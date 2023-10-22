Новый трейлер RoboCop: Rogue City посвятили легендарному пистолету главного героя

RoboCop: Rogue City - это новая видеоигра с элементами экшена, разработанная компанией Teyon. В этой игре игрокам предстоит не только погрузиться в футуристическую атмосферу старого Детройта, но и взять на себя роль культового героя — Робокопа. В этой роли игроки отправятся в захватывающее приключение, чтобы очистить улицы от преступности и восстановить справедливость.
Не менее легендарным является и пистолет главного героя - Auto-9 и именно ему и посвящен последний трейлер предстоящего шутера. По мере прохождения его можно будет всячески прокачивать: увеличивать магазин, урон, скоро перезарядки и другие параметры.
Релиз Rogue City состоится 2 ноября на PS5, Xbox Series S|X и PC.
Почему робокоп испытывает отдачу от оружия????????
И какие же легенды ходят о пистолете, если он легендарный?
Эд 209 где вообще, ни разу не показали.
Пистолет конечно неплох внешне, но вот эта вся чушь с прокачкой оружия, которую позаимствовали из гринделок - это уже начинает надоедать.
В реале же никто не качает оружие, там может холодное подточить или на огнестрел какой обвес добавить для удобства, но никакой этой чуши.
все то в игре легендарное, кроме сюжета и оригинальности а точнее их отсутствия
Скажу коротко.Все негативные коменты в адрес этой игры я поддерживаю.А коментать её самому что да как мне нет никакого желания вот и всё.Расстроен конечно ведь могли из этого всего замутить бомбезную игру....Точка !