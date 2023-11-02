NVIDIA: RoboCop: Rogue City на максимальных настройках с NVIDIA DLSS 3 может показывать до 263 FPS

NVIDIA снова напомнила о том, что в RoboCop: Rogue City будут использоваться технологии DLSS 3 Frame Generation и DLSS 2 Super Resolution, когда новый шутер на движке Unreal Engine 5 появится в продаже, и вместе с этим выпустила сравнительные тесты, показывающие, какую частоту кадров смогут увидеть обладатели видеокарт серии GeForce RTX 40 благодаря использованию этих технологий в игре.
Согласно бенчмаркам от NVIDIA, флагманская модель GeForce RTX 4090 может обеспечить частоту кадров до 263,2 FPS в RoboCop: Rogue City на максимальных настройках с помощью DLSS 3, а все GPU серии GeForce RTX 40, кроме GeForce RTX 4060, благодаря DLSS 3 могут работать в игре с частотой более 60 FPS на максимальных настройках в 4K.
На видеокартах серии GeForce RTX 40 технология DLSS 3 позволяет в среднем увеличить производительность в 2,6 раза при разрешении 4K, что дает возможность игрокам с GeForce RTX 4070 - 4090 играть с частотой более 60 FPS и до 170 FPS при максимальных настройках.
В разрешении 1440p производительность увеличивается в среднем в 2 раза, что позволяет всем настольным GPU серии GeForce RTX 40 работать с игрой RoboCop: Rogue City на максимальных настройках с частотой более 60 FPS.
А в 1080p прирост производительности в 1,9 раза позволяет всем настольным GPU серии GeForce RTX 40 обеспечить максимальную производительность в RoboCop: Rogue City на уровне более 120 FPS.
пффф.
пусть покажет 263 без апскейла
Натив мёртв, людей убедили, что апскейл это хорошо
пс 5 и бокс плачет в сторонке
Так и есть. Теперь без учёта апскейла не выпустят ни одной игры и ни одной видеокарты.
Натив уже давно стал мёртвым. Сейчас dlss просто чудо из чудес! 👍
Первая игра в этом году, которую старушка 4090 таки потянула? )
Вообще игру на удивление хорошо оптимизировали, несмотря на то, что у нее отнюдь не богатый издатель.
Советую в нее играть на геймпаде, чтобы робокоп чувствовался не так дубово + вибрация при стрельбе.
Ну так и игра в граф. плане уступает тем, которые плохо оптимизированы.
А издатель все же у них в этот раз не бедный - средний. Nacon имеет капитализацию 130 миллионов долларов. Это не мало, но конечно же и не много.
Игра выглядит значительно лучше старфилда в визуальном плане(и сравни производительность старфилда и робокопа). Можно как-то по факту объяснить предьявы в плане графики?
В робокопе по мне так графика отличная за исключением нпц, которые немного выделяются на общем фоне. Трассировка лучей в игре очень упрощённая отражений в игре нету, но это не отталкивает от игры в целом
Игра без графона в 4к на 4090 выдаёт всего 70 фпс, где тут оптимизация?)
В каком она месте хорошо оптимизирована? Ты на все форумы зайди.
Кроме старфилда никаких больше игр нет? Это уже не говоря о том, что старфилд огромная рпг с открытым миром и робокоп мало сравнится с размерами мира.
Alan Wake 2, BG3, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor, Assassin’s Creed Mirage в разы лучше выглядят. Дальше то, что?
Глупо спорить, что в Robocop графика средняя. Игра даже на оф. скриншотах в стиме не блещет. Там низкополигональные модельки, там текстуры слабые, там дешевые волосы у персонажей.
У Teyon никогда игры не были про графику. Тот же Терминатор от них был очень средний в плане графики. Геймплейно и атмосферно брал.
Идёт этот DLSS3 вместе с курткой хуангом в известное место,я понимаю ещё 9,или 10 серию отсечь,но послать большую часть пользователей их продукции...
Так всегда было, господа. Хочешь новый хит новых технологий готовься раскошелится.
За прогрессом не угонитесь Вот и берите щас 4090 лет через 20 она уже будет меньше стоит я и возьму ее потом
Через двадцать лет ты , тебе будут продавать игровой движок и ссценарий , а всё остальное сам
Через 3 года карта будет ведром. Какие 20 лет.... 🤣 Сейчас нужно покупать топчик, а не в другой вселенной)
Лол через 10 лет 4090 будет днищем, что 9050 ее будет уделывать, а ты про 20)
При этом забыли упомянуть, что из-за генерации игра фризит
Ничего там не фризит. Не сочиняй) Frame Generation сейчас самая имбовая мега технология👌
Серьёзно? Фризит? Печально. Сегодня после работы хотел залипнуть. Впрочем, все равно попробую, проверю.
на моей 3060 Ti и AMD РАйзен-5-3600 Cyfxfkj nj;t bltn d 123 ФПс потом иногда просидает до 54 фпс
Много жалоб на фризы. И, походу, у всех людей с этой жалобой включена генерация кадров, так что проблема наверняка в ней. Без неё идёт плавно
Я бы назвал это "поесть зелёного гoвна", а не урвать.
Ты имеешь в виду сбер или нвидию?)
И то и другое
Консольная болячка прешла и на ПК платформу
жесть конечно разница между 4070 и 4090
Потому, что 4070 - это не топчиковое, а среднее решение.
когда разница +60 фпс - я думаю это не среднее решенение - а дно 4000й серии
Так ведь и в других играх разница между 4070 и 4090, ну прооосто чудовищно огромна!
ну так значит и не надо быть ебобо что бы покупать 4070 вместо 4090(тут даже 4080 рядом не валялась). хотя и игр толком нет что бы видяхи ща менять, что то реально стоящее что выходит так оно и на старом шроте вроде работает
Как это игр нет?!!!!!! 🤭 Их до фига и больше! Осень полна наличию топчиковых игр☝️
А ничего что на втором куске 1-й миссии сразу буквально с длсс оно зависает и вешает драйвер видяхи?
не было такого, я дальше прошел сразу на 4к с длсс DLAA и с лучами
Не ври, ничего подобного не было! В игре отличный оптимизон👌 Сам же проект получился замечательным с ретро атмосферой, которая была нам показана ещё в стареньких первых частях фильма про железного дровосека 👍 Игра топчик!
У меня с длсс несколько раз вылет был, надо другой репак может попробовать, но в той локации, которая начинается после того как робокоп доходит до места где надо врубить электричество и баба жевачкой скрепляет провода, в следующей локации у меня при перестрелке вылет, без длсс всё нормально, и в игре нет лучей, есть опция люмен, но это не лучи
вообще никакой атмосферы, игра убогая как по графике, так и по игровой механике, физика тоже хлам и где ты там оптимизон увидел? отключи длсс и включи чистое 4к, потом поговорим про оптимизон при такой убогой картинке
Ты посмотри фильмы про Робокопа, начиная с первого, который вышел в 87 году. И увидишь что игра великолепна передаёт атмосферу. Неплохой такой шутан. Побочки интересные. Разрабы специально создали такой ретро графоний, чтоб ассоциировать игру со старыми частями фильма☝️ По поводу оптимизации: Я проверял чистое 4к и 2к на демке ещё. А так же чистое 5к и 5к с dlss. Всё там отлично. Взять тот же твой Борденлендс. Там графоний мультяшный. А жрёт ресурсов от компа неимоверно. Вот так же и с Робокопом. Проверь Бороду 3 на ультрах в 5к без апскейлов. Офигеешь от жора!!!
пфф, и как мне играть с моим 360Гц монитором
да и что удивительного. Там же графон вообще всратый, десятилетней давности. И где там уе5 вообще не знаю. Если бы сделали, чтоб Робокоп по честному отражал окружение, было бы круто, а так..
f ghj 3060 Заыбли чтоли
4070 новая 11гб дропы по по фпс дикие и микро фризы, лучше 2077 поиграть чем ждать пожара и взрыва системника ждем патчи и оптимизацию
DLSS продвинутая технология в наше время очень помогает в качестве и производительности но увы не во всех играх можно включить функцию
Вполне достойно.
Ага и шум в системнике будет ад и блок питания взорвется при высоких настройках раньше чтобы добиться улучшения производительности на обород занижали графику
Последний алгоритм dlss, словно топчиковая мана небесная! МООООЩНО бустит производительность. Проверял ещё на демке.
ложь денги эти ложь жалее нужно меньше правда видеокарта дорогие мне неистересно ложь хуан
На инопланетном пишешь? )
и какая нейросеть может это перевести?
по сравнению с ихним терминатором, тут оптимизация пробила дно дна
В игре оптимизон отличный.
куда смеяться?
На 3060 в высоких идет 123 фпс
очередной писдовол, на 4060 в 1080р без генерации 59 фпс, на макс настройках, а тебя на высоких, на карте, которая на 35% медленнее выдает 123, как вы задолбали сказочники, ты хоть тесты бы посмотрел, прежде чем свой глубокомысленный комментарий писать
во сне)))))
4090 и 3060 Ti навране иди нахрен
Не стоит ждать от авторов терминатора хорошей игры. Да и что такое Робокоп? Он вообще для игр не предназначен, это деревянный солдат Урфина Джуса. Это не ниндзя, там нет акробатики. Это не спецназ, там нет установки ловушек и прочего. Это не приключения, там нет поиска сокровищ и головоломок. Это тир. Вот для игровых автоматов под пивко он подойдёт на 15 минут. Ну и для ностальгирующих, на те -же 15 минут. Возможно в другом жанре он бы и выстрелил, например у авторов ходячих мертвецов. А так это мертворождённый проект, как и терминатор.
от робокопа больше инетреса чем читать твой бред да и твое существование какое то бесполезное, пуф и ничего не поменяется
👎
вот мой проц