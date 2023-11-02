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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.7 437 оценок

NVIDIA: RoboCop: Rogue City на максимальных настройках с NVIDIA DLSS 3 может показывать до 263 FPS

Gruz_

NVIDIA снова напомнила о том, что в RoboCop: Rogue City будут использоваться технологии DLSS 3 Frame Generation и DLSS 2 Super Resolution, когда новый шутер на движке Unreal Engine 5 появится в продаже, и вместе с этим выпустила сравнительные тесты, показывающие, какую частоту кадров смогут увидеть обладатели видеокарт серии GeForce RTX 40 благодаря использованию этих технологий в игре.

Согласно бенчмаркам от NVIDIA, флагманская модель GeForce RTX 4090 может обеспечить частоту кадров до 263,2 FPS в RoboCop: Rogue City на максимальных настройках с помощью DLSS 3, а все GPU серии GeForce RTX 40, кроме GeForce RTX 4060, благодаря DLSS 3 могут работать в игре с частотой более 60 FPS на максимальных настройках в 4K.

На видеокартах серии GeForce RTX 40 технология DLSS 3 позволяет в среднем увеличить производительность в 2,6 раза при разрешении 4K, что дает возможность игрокам с GeForce RTX 4070 - 4090 играть с частотой более 60 FPS и до 170 FPS при максимальных настройках.

В разрешении 1440p производительность увеличивается в среднем в 2 раза, что позволяет всем настольным GPU серии GeForce RTX 40 работать с игрой RoboCop: Rogue City на максимальных настройках с частотой более 60 FPS.

А в 1080p прирост производительности в 1,9 раза позволяет всем настольным GPU серии GeForce RTX 40 обеспечить максимальную производительность в RoboCop: Rogue City на уровне более 120 FPS.

31
93
Комментарии: 93
Ваш комментарий
A E

пффф.
пусть покажет 263 без апскейла

15
TheNikolay00

Натив мёртв, людей убедили, что апскейл это хорошо

13
USAROKSTARONE

пс 5 и бокс плачет в сторонке

0
H0micide TheNikolay00

Так и есть. Теперь без учёта апскейла не выпустят ни одной игры и ни одной видеокарты.

2
Народный гейминг TheNikolay00

Натив уже давно стал мёртвым. Сейчас dlss просто чудо из чудес! 👍

-1
Usurper

Первая игра в этом году, которую старушка 4090 таки потянула? )

Вообще игру на удивление хорошо оптимизировали, несмотря на то, что у нее отнюдь не богатый издатель.

Советую в нее играть на геймпаде, чтобы робокоп чувствовался не так дубово + вибрация при стрельбе.

12
AlexFullBeast
Вообще игру на удивление хорошо оптимизировали, несмотря на то, что у нее отнюдь не богатый издатель.

Ну так и игра в граф. плане уступает тем, которые плохо оптимизированы.

А издатель все же у них в этот раз не бедный - средний. Nacon имеет капитализацию 130 миллионов долларов. Это не мало, но конечно же и не много.

1
luVol AlexFullBeast

Игра выглядит значительно лучше старфилда в визуальном плане(и сравни производительность старфилда и робокопа). Можно как-то по факту объяснить предьявы в плане графики?

В робокопе по мне так графика отличная за исключением нпц, которые немного выделяются на общем фоне. Трассировка лучей в игре очень упрощённая отражений в игре нету, но это не отталкивает от игры в целом

4
Listoman

Игра без графона в 4к на 4090 выдаёт всего 70 фпс, где тут оптимизация?)

0
jax baron

В каком она месте хорошо оптимизирована? Ты на все форумы зайди.

0
AlexFullBeast luVol
Игра выглядит значительно лучше старфилда в визуальном плане(и сравни производительность старфилда и робокопа). Можно как-то по факту объяснить предьявы в плане графики?

Кроме старфилда никаких больше игр нет? Это уже не говоря о том, что старфилд огромная рпг с открытым миром и робокоп мало сравнится с размерами мира.

Alan Wake 2, BG3, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor, Assassin’s Creed Mirage в разы лучше выглядят. Дальше то, что?

Глупо спорить, что в Robocop графика средняя. Игра даже на оф. скриншотах в стиме не блещет. Там низкополигональные модельки, там текстуры слабые, там дешевые волосы у персонажей.

У Teyon никогда игры не были про графику. Тот же Терминатор от них был очень средний в плане графики. Геймплейно и атмосферно брал.

0
shecter

Идёт этот DLSS3 вместе с курткой хуангом в известное место,я понимаю ещё 9,или 10 серию отсечь,но послать большую часть пользователей их продукции...

2
Народный гейминг

Так всегда было, господа. Хочешь новый хит новых технологий готовься раскошелится.

-1
Gector17792020

За прогрессом не угонитесь Вот и берите щас 4090 лет через 20 она уже будет меньше стоит я и возьму ее потом

1
Understanding the Truth

Через двадцать лет ты , тебе будут продавать игровой движок и ссценарий , а всё остальное сам

3
Народный гейминг

Через 3 года карта будет ведром. Какие 20 лет.... 🤣 Сейчас нужно покупать топчик, а не в другой вселенной)

-1
FlowingNekton Народный гейминг

Лол через 10 лет 4090 будет днищем, что 9050 ее будет уделывать, а ты про 20)

0
Stas776

При этом забыли упомянуть, что из-за генерации игра фризит

0
Народный гейминг

Ничего там не фризит. Не сочиняй) Frame Generation сейчас самая имбовая мега технология👌

Спойлер
0
Dr_Shtopor

Серьёзно? Фризит? Печально. Сегодня после работы хотел залипнуть. Впрочем, все равно попробую, проверю.

0
Gector17792020 Народный гейминг

на моей 3060 Ti и AMD РАйзен-5-3600 Cyfxfkj nj;t bltn d 123 ФПс потом иногда просидает до 54 фпс

0
Stas776 Dr_Shtopor

Много жалоб на фризы. И, походу, у всех людей с этой жалобой включена генерация кадров, так что проблема наверняка в ней. Без неё идёт плавно

0
Комментарий удален
I love my computer

Я бы назвал это "поесть зелёного гoвна", а не урвать.

6
kolinmah I love my computer

Ты имеешь в виду сбер или нвидию?)

1
V3RB kolinmah

И то и другое

2
Understanding the Truth

Консольная болячка прешла и на ПК платформу

0
V1RuS.pr||0

жесть конечно разница между 4070 и 4090

0
Народный гейминг

Потому, что 4070 - это не топчиковое, а среднее решение.

-2
V1RuS.pr||0 Народный гейминг

когда разница +60 фпс - я думаю это не среднее решенение - а дно 4000й серии

0
Народный гейминг V1RuS.pr||0

Так ведь и в других играх разница между 4070 и 4090, ну прооосто чудовищно огромна!

0
V1RuS.pr||0 Народный гейминг

ну так значит и не надо быть ебобо что бы покупать 4070 вместо 4090(тут даже 4080 рядом не валялась). хотя и игр толком нет что бы видяхи ща менять, что то реально стоящее что выходит так оно и на старом шроте вроде работает

0
Народный гейминг V1RuS.pr||0

Как это игр нет?!!!!!! 🤭 Их до фига и больше! Осень полна наличию топчиковых игр☝️

-3
Палыч Роков

А ничего что на втором куске 1-й миссии сразу буквально с длсс оно зависает и вешает драйвер видяхи?

0
ValSpain

не было такого, я дальше прошел сразу на 4к с длсс DLAA и с лучами

0
Народный гейминг

Не ври, ничего подобного не было! В игре отличный оптимизон👌 Сам же проект получился замечательным с ретро атмосферой, которая была нам показана ещё в стареньких первых частях фильма про железного дровосека 👍 Игра топчик!

-3
Палыч Роков ValSpain

У меня с длсс несколько раз вылет был, надо другой репак может попробовать, но в той локации, которая начинается после того как робокоп доходит до места где надо врубить электричество и баба жевачкой скрепляет провода, в следующей локации у меня при перестрелке вылет, без длсс всё нормально, и в игре нет лучей, есть опция люмен, но это не лучи

0
Палыч Роков Народный гейминг

вообще никакой атмосферы, игра убогая как по графике, так и по игровой механике, физика тоже хлам и где ты там оптимизон увидел? отключи длсс и включи чистое 4к, потом поговорим про оптимизон при такой убогой картинке

-1
Народный гейминг Палыч Роков

Ты посмотри фильмы про Робокопа, начиная с первого, который вышел в 87 году. И увидишь что игра великолепна передаёт атмосферу. Неплохой такой шутан. Побочки интересные. Разрабы специально создали такой ретро графоний, чтоб ассоциировать игру со старыми частями фильма☝️ По поводу оптимизации: Я проверял чистое 4к и 2к на демке ещё. А так же чистое 5к и 5к с dlss. Всё там отлично. Взять тот же твой Борденлендс. Там графоний мультяшный. А жрёт ресурсов от компа неимоверно. Вот так же и с Робокопом. Проверь Бороду 3 на ультрах в 5к без апскейлов. Офигеешь от жора!!!

0
Agentdead

пфф, и как мне играть с моим 360Гц монитором

0
Great-heartedElio

да и что удивительного. Там же графон вообще всратый, десятилетней давности. И где там уе5 вообще не знаю. Если бы сделали, чтоб Робокоп по честному отражал окружение, было бы круто, а так..

0
Gector17792020

f ghj 3060 Заыбли чтоли

0
TherapeuticUbertino

4070 новая 11гб дропы по по фпс дикие и микро фризы, лучше 2077 поиграть чем ждать пожара и взрыва системника ждем патчи и оптимизацию

0
kosta rica

DLSS продвинутая технология в наше время очень помогает в качестве и производительности но увы не во всех играх можно включить функцию

0
Кей Овальд

Вполне достойно.

-1
Slava Anufriev

Ага и шум в системнике будет ад и блок питания взорвется при высоких настройках раньше чтобы добиться улучшения производительности на обород занижали графику

-1
Народный гейминг

Последний алгоритм dlss, словно топчиковая мана небесная! МООООЩНО бустит производительность. Проверял ещё на демке.

-2
atomsatana

ложь денги эти ложь жалее нужно меньше правда видеокарта дорогие мне неистересно ложь хуан

-3
Народный гейминг

На инопланетном пишешь? )

0
muh86

и какая нейросеть может это перевести?

0
SkyraX

по сравнению с ихним терминатором, тут оптимизация пробила дно дна

-4
Народный гейминг

В игре оптимизон отличный.

-3
SkyraX Народный гейминг

куда смеяться?

0
Gector17792020

На 3060 в высоких идет 123 фпс

-8
fundamentalist

очередной писдовол, на 4060 в 1080р без генерации 59 фпс, на макс настройках, а тебя на высоких, на карте, которая на 35% медленнее выдает 123, как вы задолбали сказочники, ты хоть тесты бы посмотрел, прежде чем свой глубокомысленный комментарий писать

0
FURYbushmaster

во сне)))))

0
Gector17792020 fundamentalist

4090 и 3060 Ti навране иди нахрен

0
Gector17792020 Gector17792020
0
Gector17792020 Gector17792020
0
FlamboyantHarbin

Не стоит ждать от авторов терминатора хорошей игры. Да и что такое Робокоп? Он вообще для игр не предназначен, это деревянный солдат Урфина Джуса. Это не ниндзя, там нет акробатики. Это не спецназ, там нет установки ловушек и прочего. Это не приключения, там нет поиска сокровищ и головоломок. Это тир. Вот для игровых автоматов под пивко он подойдёт на 15 минут. Ну и для ностальгирующих, на те -же 15 минут. Возможно в другом жанре он бы и выстрелил, например у авторов ходячих мертвецов. А так это мертворождённый проект, как и терминатор.

-13
ValSpain

от робокопа больше инетреса чем читать твой бред да и твое существование какое то бесполезное, пуф и ничего не поменяется

2
Народный гейминг

👎

-2
Gector17792020 Народный гейминг

вот мой проц

0