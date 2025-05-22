Открылись предзаказы дополнения Unfinished Business для RoboCop: Rogue City - за его оформление дадут некоторые облики

В PS Store для пользователей с подпиской PS Plus предусмотрена скидка в размере 10%.
Самостоятельное сюжетное DLC начнётся с того места, где закончилась оригинальная игра, но проходить её необязательно.
По сюжету DLC группа наёмников отправляется к башне OmniTower и захватывает над ней контроль — Робокопу нужно остановить недругов и вернуть комплекс в строй. По мере того как герой будет подниматься на башню, призраки из прошлого Алекса Мёрфи будут возвращаться, чтобы преследовать его. Лидер наёмников — бывший коллега Алекса.
Во время флэшбеков игроки будут управлять Алексом Мёрфи, когда он был полицейским в старом Детройте и ещё не превратился в неуязвимого киборга. Выполняя свои обязанности в участке, герою придётся быть осторожным, использовать особенности местности и укрываться от противников.
Помимо Робокопа и Алекса Мёрфи, будет возможность сыграть за Миранду Хейл и других людей на протяжении всей истории Unfinished Business.
Unfinished Business выйдет 17 июля.
Раз нет Стеллар Блейда то деньги потрачу на Робокопа.
с ценой они конечно удивили
почти половина регионов дешевле
благо я сменил регион и рф ценник меня не касается
Ну с ценой совсем перебор
Аддон дороже основы выходит
Ждем скидок как на основу
С таким ценником могут курить бамбук. Основная игра то не блистала, выезжая на атмосфере ностальгии. Все сделано на средненьком зачастую деревянном уровне.
А тут слишком в себя поверили, аддон по цене оригинала. Благо жадность издателя Nacon нивелируется быстрым добавлением скидок, под НГ прикрутят 75%.
И в рознице наверняка ключи для СНГ сразу будут стоить в районе 1000-1200руб, во всяком случае в Казахстане и на Украине схожий прайс. Смысла переплачивать в стим нет.
ошалеть ценник.учитывая что я игру купил основную за 350рэ. и тут на тебе. жду скидок