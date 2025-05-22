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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.9 1 473 оценки

Открылись предзаказы дополнения Unfinished Business для RoboCop: Rogue City - за его оформление дадут некоторые облики

Solstice Solstice

В PS Store для пользователей с подпиской PS Plus предусмотрена скидка в размере 10%.

Самостоятельное сюжетное DLC начнётся с того места, где закончилась оригинальная игра, но проходить её необязательно.

По сюжету DLC группа наёмников отправляется к башне OmniTower и захватывает над ней контроль — Робокопу нужно остановить недругов и вернуть комплекс в строй. По мере того как герой будет подниматься на башню, призраки из прошлого Алекса Мёрфи будут возвращаться, чтобы преследовать его. Лидер наёмников — бывший коллега Алекса.

Во время флэшбеков игроки будут управлять Алексом Мёрфи, когда он был полицейским в старом Детройте и ещё не превратился в неуязвимого киборга. Выполняя свои обязанности в участке, герою придётся быть осторожным, использовать особенности местности и укрываться от противников.

Помимо Робокопа и Алекса Мёрфи, будет возможность сыграть за Миранду Хейл и других людей на протяжении всей истории Unfinished Business.

Unfinished Business выйдет 17 июля.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
SOLUS5678

Раз нет Стеллар Блейда то деньги потрачу на Робокопа.

1
My life is a game

с ценой они конечно удивили

почти половина регионов дешевле
благо я сменил регион и рф ценник меня не касается

1
BAZKIN

Ну с ценой совсем перебор
Аддон дороже основы выходит
Ждем скидок как на основу

maximus388

С таким ценником могут курить бамбук. Основная игра то не блистала, выезжая на атмосфере ностальгии. Все сделано на средненьком зачастую деревянном уровне.
А тут слишком в себя поверили, аддон по цене оригинала. Благо жадность издателя Nacon нивелируется быстрым добавлением скидок, под НГ прикрутят 75%.
И в рознице наверняка ключи для СНГ сразу будут стоить в районе 1000-1200руб, во всяком случае в Казахстане и на Украине схожий прайс. Смысла переплачивать в стим нет.

Bam bam 175

ошалеть ценник.учитывая что я игру купил основную за 350рэ. и тут на тебе. жду скидок