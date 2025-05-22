Открылись предзаказы дополнения Unfinished Business для RoboCop: Rogue City - за его оформление дадут некоторые облики

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Самостоятельное сюжетное DLC начнётся с того места, где закончилась оригинальная игра, но проходить её необязательно.

По сюжету DLC группа наёмников отправляется к башне OmniTower и захватывает над ней контроль — Робокопу нужно остановить недругов и вернуть комплекс в строй. По мере того как герой будет подниматься на башню, призраки из прошлого Алекса Мёрфи будут возвращаться, чтобы преследовать его. Лидер наёмников — бывший коллега Алекса.

Во время флэшбеков игроки будут управлять Алексом Мёрфи, когда он был полицейским в старом Детройте и ещё не превратился в неуязвимого киборга. Выполняя свои обязанности в участке, герою придётся быть осторожным, использовать особенности местности и укрываться от противников.

Помимо Робокопа и Алекса Мёрфи, будет возможность сыграть за Миранду Хейл и других людей на протяжении всей истории Unfinished Business.

Unfinished Business выйдет 17 июля.