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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.5 292 оценки

Первые оценки "RoboCop: Rogue City" и мрачные улицы Детройта в новом трейлере

Gutsz
Новости

На улице глубокая ночь, когда многие жители уже спят, в это время их покой охраняет легендарный полицейский, получеловек-полуробот Алекс Мёрфи. Одну такую ночь из его ежедневного патруля показали в свежем трейлере "RoboCop: Rogue City", где приняли участие живые актеры и показаны реальные улицы Детройта.

Разработчики игры показали в ролике довольно спокойные будни главного героя. В реальном мире ему нужно только следить за мелкими правонарушениями, но в "RoboCop: Rogue City" его ждут настоящие разборки с гангстерами, которые угрожают всему Детройту.

Тем временем в сети начали появляться первые оценки шутера от студии Teyon и Nacon. "RoboCop: Rogue City" на OpenCritic получила 71 балл. Критики остались довольны атмосферой игры, которая идеально воссоздает оригинал. Из главных достоинств выделяют визуальную составляющую, а также перестрелки. К сожалению, среди недостатков "RoboCop: Rogue City" оказались посредственный сюжет и некоторые механики.

"RoboCop: Rogue City" будет доступен для игры уже 2 ноября 2023 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.

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22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Дмитрий Добрый Вечер

В П****у уже этих критиков, нет им доверия, дайте игру пощупать =)

9
МАХАН МАХАНОВИЧ

Демо уже есть

0
BlooDDoG75

100%

0
Никита Дроздоvv МАХАН МАХАНОВИЧ

уже нет

1
МАХАН МАХАНОВИЧ Никита Дроздоvv

Цена нормальная на игру, можно и купить.

1
Никита Дроздоvv МАХАН МАХАНОВИЧ

в принципе да но речь шла не о цене а о демо версии а она уже пропала

0
SOLUS5678

Жду когда дадут предзагрузку игры.

3
RTYWD

В зеленом магазине можно взять со 100% скидкой)

0
SOLUS5678 RTYWD

Осуждаю!

-1
jkneomaster

Игра супер, может когда нибудь и куплю, играл в демо! БЫЛО Классно, но какими бы продажными не были эти критики, по части сюжета чуток согласен, надо бы больше побочных квестов по расследованию и основной сюжет должен быть ну чуть глубже продуманный, не просто нашёл злодея и убыл...

что не понравилось, ну игра (кроме расследований и общение с НПС) преступники (если не по сюжету) должны умереть все! Как бы дать шанс сдаться или производить арест и допрос, и за это получать новые подсказки и очки было бы самое то!

Ну может этого всего не было в ДЕМО но по трейлеру тоже такой механики не видел, ибо игра как ни как про Робо Копа!!

3
FlowingNekton

В точку, странно что всего 71 балл, видимо не занесли) Надеюсь дерьмувы не будет

0
GustyEran

Жаль системам не

0
Никита Дроздоvv

ну вот системки

MINIMUM:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10

Processor: Intel Core i7-4790 or Ryzen 5 2600

Memory: 16 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB or AMD Radeon RX 480, 4 GB

Storage: 51 GB available space

RECOMMENDED:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10

Processor: Intel Core i7-10700K or AMD Ryzen 7 3800XT

Memory: 16 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3070, 8 GB or AMD Radeon RX 6800, 16 GB

Storage: 51 GB available space

0
RTYWD

Напоминает киберпанк

0
Snake2105

Выглядит Бомбезно 😊

0
tvorog8088

По стримам демки что то не очень, врядли с торрента качать стал бы.

0
VIGITAL ART

Робокоп сам по себе унылый персонаж.Для олдов если только по настальгировать.

-11
Anton Vasiljev

ну так он в каких годах снимался

0