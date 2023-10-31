Первые оценки "RoboCop: Rogue City" и мрачные улицы Детройта в новом трейлере

На улице глубокая ночь, когда многие жители уже спят, в это время их покой охраняет легендарный полицейский, получеловек-полуробот Алекс Мёрфи. Одну такую ночь из его ежедневного патруля показали в свежем трейлере "RoboCop: Rogue City", где приняли участие живые актеры и показаны реальные улицы Детройта.
Разработчики игры показали в ролике довольно спокойные будни главного героя. В реальном мире ему нужно только следить за мелкими правонарушениями, но в "RoboCop: Rogue City" его ждут настоящие разборки с гангстерами, которые угрожают всему Детройту.
Тем временем в сети начали появляться первые оценки шутера от студии Teyon и Nacon. "RoboCop: Rogue City" на OpenCritic получила 71 балл. Критики остались довольны атмосферой игры, которая идеально воссоздает оригинал. Из главных достоинств выделяют визуальную составляющую, а также перестрелки. К сожалению, среди недостатков "RoboCop: Rogue City" оказались посредственный сюжет и некоторые механики.
"RoboCop: Rogue City" будет доступен для игры уже 2 ноября 2023 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.
В П****у уже этих критиков, нет им доверия, дайте игру пощупать =)
Демо уже есть
100%
уже нет
Цена нормальная на игру, можно и купить.
в принципе да но речь шла не о цене а о демо версии а она уже пропала
Жду когда дадут предзагрузку игры.
В зеленом магазине можно взять со 100% скидкой)
Осуждаю!
Игра супер, может когда нибудь и куплю, играл в демо! БЫЛО Классно, но какими бы продажными не были эти критики, по части сюжета чуток согласен, надо бы больше побочных квестов по расследованию и основной сюжет должен быть ну чуть глубже продуманный, не просто нашёл злодея и убыл...
что не понравилось, ну игра (кроме расследований и общение с НПС) преступники (если не по сюжету) должны умереть все! Как бы дать шанс сдаться или производить арест и допрос, и за это получать новые подсказки и очки было бы самое то!
Ну может этого всего не было в ДЕМО но по трейлеру тоже такой механики не видел, ибо игра как ни как про Робо Копа!!
В точку, странно что всего 71 балл, видимо не занесли) Надеюсь дерьмувы не будет
Жаль системам не
ну вот системки
MINIMUM:
Requires a 64-bit processor and operating system
OS: Windows 10
Processor: Intel Core i7-4790 or Ryzen 5 2600
Memory: 16 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB or AMD Radeon RX 480, 4 GB
Storage: 51 GB available space
RECOMMENDED:
Requires a 64-bit processor and operating system
OS: Windows 10
Processor: Intel Core i7-10700K or AMD Ryzen 7 3800XT
Memory: 16 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3070, 8 GB or AMD Radeon RX 6800, 16 GB
Storage: 51 GB available space
Напоминает киберпанк
Выглядит Бомбезно 😊
По стримам демки что то не очень, врядли с торрента качать стал бы.
Робокоп сам по себе унылый персонаж.Для олдов если только по настальгировать.
ну так он в каких годах снимался