Подробности о продолжительности, сюжете и игровом процессе RoboCop: Rogue City ©

Сегодня в сети появилось несколько новых превью RoboCop: Rogue City, шутера от первого лица с участием иконы научной фантастики 80-х, в результате чего появились новые подробности, а также геймплейное видео продолжительностью около 15 минут, которое вы можете просмотреть прямо сейчас.

Из статьи, опубликованной IGN, стало известно, что RoboCop: Rogue City предложит кампанию продолжительностью около 20-30 часов. История разворачивается между 2 и 3 фильмами о Робокопе, а решения, принятые киберполицейским Алексом Мерфи, влияют на сюжет в финале, хотя неясно, насколько они будут расходиться.

Помимо разделов, где нужно будет уничтожить все, что движется на экране, в игре есть этапы расследования, завершающиеся сбором улик и свидетельских показаний, а также операции по задержанию преступников, населяющих улицы Детройта.

Будут второстепенные миссии, также в данном случае с решениями игрока, которые будут определять их развитие и исход. Фактически, в диалогах будет несколько вариантов, и во многих случаях их также можно будет решить мирным путем.

Игроки также смогут выбрать, как улучшить главного героя с помощью улучшений боевых навыков, брони и различных доступных гаджетов. Например, можно будет улучшить броню до такой степени, что она сможет отражать снаряды от врагов или разблокировать смертоносную электрическую волну, способную уничтожать несколько целей одновременно.

RoboCop: Rogue City находится в разработке для ПК, PS5 и Xbox Series X|S, запуск запланирован на сентябрь 2023 года.