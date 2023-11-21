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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.8 787 оценок

Продажи RoboCop: Rogue City превысили 435 тысяч копий - самый успешный запуск в истории NACON

butcher69
Новости

2 ноября культовый герой поп-культуры, частично человек и частично машина, совершил свое большое возвращение в видеоигре RoboCop: Rogue City. Получив 92% положительных отзывов на платформе Steam, игра за 2 недели завоевала более 435 000 игроков и набрала 2,7 млн. активных игровых сессий.

Игровая студия Teyon и издатель NACON, а также компания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) рады отметить этот успех, выпустив новый трейлер, рассказывающий о том, какие похвалы получила игра.

Ален Фальк, генеральный директор NACON, так прокомментировал успех игры: "RoboCop: Rogue City превзошла все наши ожидания и стала настоящим подвигом для NACON. Мы очень гордимся тем, что нам удалось поработать со студией Teyon над этой игрой, созданной фанатами RoboCop и для фанатов RoboCop. Мы также хотели бы поблагодарить компанию MGM за доверие, которое она оказала нам на протяжении всего сотрудничества, а также всех игроков, которые внесли свой вклад в создание этого релиза".

RoboCop: Rogue City погружает игрока в старый Детройт, спустя некоторое время после событий второго фильма. В новом приключении от первого лица игроку предстоит восстановить закон и порядок в городе, погруженном в хаос после прихода нового криминального авторитета.

RoboCop: Rogue City доступна на PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam и Epic Games Store.

15
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Dark1994

Да, действительно хорошая игра, прогресс у них с каждым проектом виден. Ждем еще более крутого судью дредда

8
SOLUS5678

Поздравляю разработчиков!

2
KeDweller

435k - то только на ПК или на всех платформах? А то послушай некоторых издателей, то и 5kk провал, а для некоторых 435 тыс. - успешный успех. Где правда?

0
Ellie Williams

ну например для гиганта сони с её эксклюзивами мало, а для маленькой студии норм.

1
saa0891

Очевидно же что зависит от бюджета игры и сколько вообще в неё вбухано денег,ну и опять же у разных издателей опять же своё понятие прибыли,есть компании которые получают сверхприбыли с какого нибудь проекта и если эти сверхприбыли падают то они этого могут посчитать провалом не смотря на то прибыль на самом деле есть просто она снизилась.

1
Кей Овальд

Рад за них. Если фильмы только убивают любимые вселенные 90-х, то хотя бы игры этой студии возрождают. Дайте им Хищника!

0
Protocol10

Ок. Что там дальше на очереди из игроизаций?

-6
saa0891

Им бы ещё механики и ИИ нормальный сделать и был бы шедевр.

-9