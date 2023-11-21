Продажи RoboCop: Rogue City превысили 435 тысяч копий - самый успешный запуск в истории NACON

2 ноября культовый герой поп-культуры, частично человек и частично машина, совершил свое большое возвращение в видеоигре RoboCop: Rogue City. Получив 92% положительных отзывов на платформе Steam, игра за 2 недели завоевала более 435 000 игроков и набрала 2,7 млн. активных игровых сессий.
Игровая студия Teyon и издатель NACON, а также компания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) рады отметить этот успех, выпустив новый трейлер, рассказывающий о том, какие похвалы получила игра.
Ален Фальк, генеральный директор NACON, так прокомментировал успех игры: "RoboCop: Rogue City превзошла все наши ожидания и стала настоящим подвигом для NACON. Мы очень гордимся тем, что нам удалось поработать со студией Teyon над этой игрой, созданной фанатами RoboCop и для фанатов RoboCop. Мы также хотели бы поблагодарить компанию MGM за доверие, которое она оказала нам на протяжении всего сотрудничества, а также всех игроков, которые внесли свой вклад в создание этого релиза".
RoboCop: Rogue City погружает игрока в старый Детройт, спустя некоторое время после событий второго фильма. В новом приключении от первого лица игроку предстоит восстановить закон и порядок в городе, погруженном в хаос после прихода нового криминального авторитета.
RoboCop: Rogue City доступна на PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam и Epic Games Store.
Да, действительно хорошая игра, прогресс у них с каждым проектом виден. Ждем еще более крутого судью дредда
Поздравляю разработчиков!
435k - то только на ПК или на всех платформах? А то послушай некоторых издателей, то и 5kk провал, а для некоторых 435 тыс. - успешный успех. Где правда?
ну например для гиганта сони с её эксклюзивами мало, а для маленькой студии норм.
Очевидно же что зависит от бюджета игры и сколько вообще в неё вбухано денег,ну и опять же у разных издателей опять же своё понятие прибыли,есть компании которые получают сверхприбыли с какого нибудь проекта и если эти сверхприбыли падают то они этого могут посчитать провалом не смотря на то прибыль на самом деле есть просто она снизилась.
Рад за них. Если фильмы только убивают любимые вселенные 90-х, то хотя бы игры этой студии возрождают. Дайте им Хищника!
Ок. Что там дальше на очереди из игроизаций?
Им бы ещё механики и ИИ нормальный сделать и был бы шедевр.