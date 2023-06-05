Разработчики RoboCop: Rogue City стремятся получить взрослый возрастной рейтинг, чтобы передать "насилие из фильмов" ©

RoboCop: Rogue City пока не имеет подтвержденного возрастного рейтинга, но когда он появится, вы можете быть уверены, что игра получит рейтинг "M" для зрелой аудитории. Это именно тот рейтинг, на который, вероятно, надеются фанаты, учитывая чрезмерное насилие, присутствующее в фильме 1987 года, и именно на него рассчитывает разработчик Teyon. Директор игры Петр Латоха рассказал об этом во время демонстрации RoboCop: Rogue City и сказал, что команда с самого начала знала, что будет стремиться к рейтингу M.

Латоха поговорил с журналистами после геймплейной демонстрации RoboCop: Rogue City, и рассказал о том, как команда подошла к созданию игры с учетом рейтинга. Он сказал, что Teyon, те же разработчики, что создали Terminator: Resistance, всегда стремились к более взрослому рейтингу и считали, что меньшее "разозлит фанатов".

"Это был один из первых вариантов дизайна, когда мы говорили об игре в мире RoboCop", - сказал он. "Основываясь на первых фильмах, мы были уверены, что не хотим ограничиваться рейтингом Teen или чем-то подобным. Мы знали, что это сразу же разозлит фанатов, если они узнают, что нам пришлось пойти на такие компромиссы".

Конечно, люди, вероятно, ожидали, что Rogue City получит рейтинг M, если они обращали внимание на трейлеры. Судя по тому, что мы видели до сих пор, в игре Робокоп быстро расправляется с плохими парнями, и часто это происходит с кровавыми результатами. Латоха сказал, что команда придерживается рейтинга достаточно широко, чтобы показать то, что они хотят, и добавил, что ничего не пришлось вырезать, чтобы смягчить тон.

"Мы определенно хотели сделать зрелую игру, но на самом деле мы хотели показать насилие из фильмов, что вы не ограничены в этом. Но я не думаю, что нам нужно было делать какие-то специальные сокращения. Это хорошо. То, что мы действительно хотели показать в игре, может [заслужить] тот рейтинг, который мы, вероятно, получим. В принципе, это 18. Этого достаточно, чтобы показать то, что мы хотели".

RoboCop: Rogue City планируется выпустить в сентябре для платформ PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.