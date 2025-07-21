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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.9 1 581 оценка

Разработчики RoboCop: Rogue City - Unfinished Business готовят патч, который улучшит оптимизацию

Gruz_ Gruz_

Студия Teyon, создавшая игру RoboCop: Rogue City и Unfinished Business, релиз которой состоялся 17 июля, опубликовали официальное сообщение, в котором говорится, что сейчас они работают над исправлением части проблем, возникших после релиза дополнения. Точные сроки не называются, но, судя по сообщению, ждать первого патча осталось недолго.

Разработчики поблагодарили игроков за теплый прием RoboCop: Rogue City - Unfinished Business и назвали основные проблемы, решением которых они сейчас занимаются: ошибка вылета, блокировка при обезвреживании бомбы, проблемы с заменой оружия и улучшения в оптимизации.

На данный момент RoboCop: Rogue City - Unfinished Business имеет 80 процентов положительных отзывов в Steam (из более чем 600), а в отрицательных упоминается лишь о слишком большом количестве технических проблем. Как скоро появится патч, решающий эту проблему, - пока неизвестно.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Основная проблема это статтеры возникающие во время подгрудок и точки погрузок тут ну очень хаотичны, что убивает желание играть

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FireLion1993
Пользователь ВКонтакте

в отличие от первой игры тут не встретил почти никаких технических проблем // Александр Чацкий