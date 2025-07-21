Разработчики RoboCop: Rogue City - Unfinished Business готовят патч, который улучшит оптимизацию

Студия Teyon, создавшая игру RoboCop: Rogue City и Unfinished Business, релиз которой состоялся 17 июля, опубликовали официальное сообщение, в котором говорится, что сейчас они работают над исправлением части проблем, возникших после релиза дополнения. Точные сроки не называются, но, судя по сообщению, ждать первого патча осталось недолго.

Разработчики поблагодарили игроков за теплый прием RoboCop: Rogue City - Unfinished Business и назвали основные проблемы, решением которых они сейчас занимаются: ошибка вылета, блокировка при обезвреживании бомбы, проблемы с заменой оружия и улучшения в оптимизации.

На данный момент RoboCop: Rogue City - Unfinished Business имеет 80 процентов положительных отзывов в Steam (из более чем 600), а в отрицательных упоминается лишь о слишком большом количестве технических проблем. Как скоро появится патч, решающий эту проблему, - пока неизвестно.