RoboCop: Rogue City дебютировала на 4-м месте еженедельного британского розничного чарта

С момента выхода игра Super Mario Bros. Wonder получила широкую известность у критиков и зрителей, и, как и следовало ожидать от игры про Марио, ей сопутствует коммерческий успех. После выхода игра заняла высокие позиции в еженедельных розничных чартах Великобритании, а на прошлой неделе поднялась на первое место в чартах. На этой неделе, как отмечает Кристофер Дринг (Christopher Dring) из GamesIndustry в социальной сети X, игра удерживает первое место (хотя ее физические продажи, по всей видимости, все еще "довольно низки").
Marvel's Spider-Man 2, напротив, опустилась на одну позицию. Заняв на прошлой неделе 2-е место, на этой она занимает третью позицию в чарте. А вот недавно вышедший шутер от первого лица RoboCop: Rogue City от Teyon и Nacon дебютировал на четвертом месте, став самой продаваемой новинкой недели.
Конечно, за неделю вышло еще несколько новых игр, но они не смогли войти в первую десятку: WarioWare: Move It! дебютировала на 15-м месте, Star Ocean: The Second Story R - на 16-м месте, а EA Sports WRC - на 19-м.
- Super Mario Bros Wonder
- EA Sports FC 24
- Spider-Man 2
- Robocop: Rogue City
- Mario Kart 8 Deluxe
- Hogwarts Legacy
- Nintendo Switch Sports
- Assassin's Creed Mirage
- Minecraft (Nintendo Switch)
- Animal Crossing: New Horizons
Очень РАД за РОБО))))поляки делавшие игру молодцы желаю удачи и развития
Вчера залип в игру до 3 часов ночи .Затянуло нехило. =D
там скидки чтоль на нинтендо или его ваще бесплатно раздают ? там же кроме марио который на первом месте больше и нет ничего