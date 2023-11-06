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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.6 539 оценок

RoboCop: Rogue City дебютировала на 4-м месте еженедельного британского розничного чарта

butcher69
Новости

С момента выхода игра Super Mario Bros. Wonder получила широкую известность у критиков и зрителей, и, как и следовало ожидать от игры про Марио, ей сопутствует коммерческий успех. После выхода игра заняла высокие позиции в еженедельных розничных чартах Великобритании, а на прошлой неделе поднялась на первое место в чартах. На этой неделе, как отмечает Кристофер Дринг (Christopher Dring) из GamesIndustry в социальной сети X, игра удерживает первое место (хотя ее физические продажи, по всей видимости, все еще "довольно низки").

Marvel's Spider-Man 2, напротив, опустилась на одну позицию. Заняв на прошлой неделе 2-е место, на этой она занимает третью позицию в чарте. А вот недавно вышедший шутер от первого лица RoboCop: Rogue City от Teyon и Nacon дебютировал на четвертом месте, став самой продаваемой новинкой недели.

Конечно, за неделю вышло еще несколько новых игр, но они не смогли войти в первую десятку: WarioWare: Move It! дебютировала на 15-м месте, Star Ocean: The Second Story R - на 16-м месте, а EA Sports WRC - на 19-м.

  1. Super Mario Bros Wonder
  2. EA Sports FC 24
  3. Spider-Man 2
  4. Robocop: Rogue City
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Hogwarts Legacy
  7. Nintendo Switch Sports
  8. Assassin's Creed Mirage
  9. Minecraft (Nintendo Switch)
  10. Animal Crossing: New Horizons
6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
fox nemets

Очень РАД за РОБО))))поляки делавшие игру молодцы желаю удачи и развития

2
TITOK87

Вчера залип в игру до 3 часов ночи .Затянуло нехило. =D

1
Wolfenstein

там скидки чтоль на нинтендо или его ваще бесплатно раздают ? там же кроме марио который на первом месте больше и нет ничего

0