RoboCop: Rogue City дебютировала на 4-м месте еженедельного британского розничного чарта

С момента выхода игра Super Mario Bros. Wonder получила широкую известность у критиков и зрителей, и, как и следовало ожидать от игры про Марио, ей сопутствует коммерческий успех. После выхода игра заняла высокие позиции в еженедельных розничных чартах Великобритании, а на прошлой неделе поднялась на первое место в чартах. На этой неделе, как отмечает Кристофер Дринг (Christopher Dring) из GamesIndustry в социальной сети X, игра удерживает первое место (хотя ее физические продажи, по всей видимости, все еще "довольно низки").

Marvel's Spider-Man 2, напротив, опустилась на одну позицию. Заняв на прошлой неделе 2-е место, на этой она занимает третью позицию в чарте. А вот недавно вышедший шутер от первого лица RoboCop: Rogue City от Teyon и Nacon дебютировал на четвертом месте, став самой продаваемой новинкой недели.

Конечно, за неделю вышло еще несколько новых игр, но они не смогли войти в первую десятку: WarioWare: Move It! дебютировала на 15-м месте, Star Ocean: The Second Story R - на 16-м месте, а EA Sports WRC - на 19-м.