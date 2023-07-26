RoboCop: Rogue City - это почти ролевая игра, которую можно назвать воплощением мечты фаната

Журналисты немецкого издания GameStar, после ознакомления с демоверсией RoboCop Rogue City, поделились своими впечатлениями от ролевого экшена по мотивам фильма "Робокоп". Как выяснилось, RoboCop Rogue City - это первая игра студии Teyon, разрабатываемая на движке Unreal Engine 5.
- В RoboCop Rogue City применены сразу два самых главных элемента Unreal Engine 5: Lumen Global Lighting и Nanite Dynamic Detailing System. Каждая из них высоко ценится разработчиками, так как способствует лучшей передаче реалистичности игрового мира.
- В RoboCop Rogue City вы не найдете фильтров, придающих игре атмосферу фильмов 80-х годов. Вместо этого будут другие эффекты постобработки, чтобы передать атмосферу оригинального фильма "Робокоп". Для разработчиков было очень важно создать ощущение ретро, но при этом получить четкое и чистое изображение".
- В игре не предусмотрен режим "Новая игра Плюс".
- Разработчики не хотели, чтобы Робокоп бегал, да и адаптировать соответствующий геймплей оказалось непросто.
- В игре будут уникальные враги, использующие различное оружие, которые могут стать настоящей проблемой для РобоКопа. Он очень силен, но не неуничтожим. Это видно на примере нападения спецназа в первом фильме о Робокопе".
- Отдача от оружия хорошая, чему способствуют и эффекты брызг крови, и большое количество взрывчатых предметов.
- В режиме от первого лица он движется медленно, как и положено человеку-танку, поглощая удары в многочисленных перестрелках с накачанными наркотиками панками и леча свое стальное alter ego при помощи разбросанных по карте ремонтных модулей.
- В рукопашном бою герой наносит смертельные удары, врагов можно хватать и швырять, как и стулья, телевизоры и даже мотоциклы.
- В игре все - от звуковых эффектов до дополнительного дисплея сканирования в бою - напоминает оригинальную картину.
- В перерывах между сражениями и выполнением линейных сюжетных миссий (часто с сопровождением NPC - киношного полицейского Энн Льюис) можно исследователь улицы грязного и мрачного Детройта.
- Побочные задания здесь всегда последовательны и ценны, в них все работает на то, чтобы создать образ неподкупного блюстителя закона.
- В игру отлично вписаны многочисленные ролевые элементы: За выполнение сюжетных миссий и поиск улик (наркотиков, фальшивых денег, краденого), причем некоторые из них хитроумно спрятаны, вы будете получать очки опыта, которые можно потратить на развитие многих полезных навыков.
- Каждые несколько уровней открывается какая-то специальная способность.
- Доступны навыки взлома сейфов, ведения психологической беседы (открывает новые возможности в диалогах с несколькими вариантами ответов) или логического анализа улик.
- Можно превратить Робокопа в жестокого, неуязвимого мясника или усилить его навыки сыщика и таким образом получить доступ к новым бонусам и лучшим наградам, спрятанным в игровом мире.
- После того как Мерфи уберет пистолет, правая кнопка мыши больше не подсвечивает врагов, как в бою, а показывает подсказки, которые можно просканировать. Это может быть код к запертому сейфу или переключатель, открывающий секретные комнаты с припасами.
По словам журналистов, в демоверсии RoboCop: Rogue City есть нечто, что опережает 90% всех современных шутеров. Однако на протяжении длительных отрезков времени игра ощущается как некий пережиток прошлого.
Rogue City - это любовное письмо ценителям фильма 1987 года, и предварительная версия в Steam показывает, что уже в сентябре нас ждет действительно отличная игра по лицензии. Игра, которая предлагает гораздо больше, чем просто пострелять.
RoboCop: Rogue City выйдет в сентябре 2023 года, точная дата релиза пока не сообщается
Ну с прошлой игрой от фанатов для фанатов у них получилось, поэтому жду и успеха сейчас!
Жду с нетерпением!!!!!
Поиграл чуток, игра не плохая, разрушение крутое, расчленёнка есть, прокачка персонажа, плюс можно подобрать калаш:D Робокоп с калашол. Оптимизация была очень плохая, хотя когда даже все на минимум выкрутил, графика была не плохая. (Если что был на тесте)
Тоже играл в закрытую бету. Моё мнение такое - Оценил первую локацию. Игра уровня концепта и фан базы. Экшен с элементами рпг( есть прокачка робокопа и его снаряжения ( навыки), с постоянными болтовнями от НПС. Квесты побочки, такое себе… если честно. Не ожидайте чего выдающегося, анимации кривенькие, графика в целом хорошая, создаёт атмосферу мрачности Детройта, особенно затемнения и перепады света, модельки персонажей средней паршивости. Гемплей такой себе. Игра число для фанов, не более. Я хотя любитель тематики подобных игр, проект в какой то момент даст заскучать, много однообразия. Сам мир в игре не особо живой. Тупые нпс ходят по кварталам либо тупо стоят, общения минимум, и реакции особо ни какой, топорно выглядит. Наиграл в целом порядка 3,5 часов. Моё мнение такое - сейчас рано этот продукт выставлять как готовый, ранний билд , его ещё минимум года 2 делать, чтобы довести до законченного продукта ( доработать анимации, передвижений и мимики лица - сейчас выглядит как игра +10 летней давности, геймплей разнообразить, простовато выглядит) Но хочется чтобы проект вышел годным. Посмотрим…
Проект многообещающий, надеюсь к релизу всё в гудок не уйдет. На релизе не буду брать даже со скидосами, сначала обзоров подожду.
Ну, посмотрим, надеюсь, не подведут.
Ну, звучит неплохо, неплохо