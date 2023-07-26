RoboCop: Rogue City - это почти ролевая игра, которую можно назвать воплощением мечты фаната ©

Журналисты немецкого издания GameStar, после ознакомления с демоверсией RoboCop Rogue City, поделились своими впечатлениями от ролевого экшена по мотивам фильма "Робокоп". Как выяснилось, RoboCop Rogue City - это первая игра студии Teyon, разрабатываемая на движке Unreal Engine 5.

В RoboCop Rogue City применены сразу два самых главных элемента Unreal Engine 5: Lumen Global Lighting и Nanite Dynamic Detailing System. Каждая из них высоко ценится разработчиками, так как способствует лучшей передаче реалистичности игрового мира.

В RoboCop Rogue City вы не найдете фильтров, придающих игре атмосферу фильмов 80-х годов. Вместо этого будут другие эффекты постобработки, чтобы передать атмосферу оригинального фильма "Робокоп". Для разработчиков было очень важно создать ощущение ретро, но при этом получить четкое и чистое изображение".

В игре не предусмотрен режим "Новая игра Плюс".

Разработчики не хотели, чтобы Робокоп бегал, да и адаптировать соответствующий геймплей оказалось непросто.

В игре будут уникальные враги, использующие различное оружие, которые могут стать настоящей проблемой для РобоКопа. Он очень силен, но не неуничтожим. Это видно на примере нападения спецназа в первом фильме о Робокопе".

Отдача от оружия хорошая, чему способствуют и эффекты брызг крови, и большое количество взрывчатых предметов.

В режиме от первого лица он движется медленно, как и положено человеку-танку, поглощая удары в многочисленных перестрелках с накачанными наркотиками панками и леча свое стальное alter ego при помощи разбросанных по карте ремонтных модулей.

В рукопашном бою герой наносит смертельные удары, врагов можно хватать и швырять, как и стулья, телевизоры и даже мотоциклы.

В игре все - от звуковых эффектов до дополнительного дисплея сканирования в бою - напоминает оригинальную картину.

В перерывах между сражениями и выполнением линейных сюжетных миссий (часто с сопровождением NPC - киношного полицейского Энн Льюис) можно исследователь улицы грязного и мрачного Детройта.

Побочные задания здесь всегда последовательны и ценны, в них все работает на то, чтобы создать образ неподкупного блюстителя закона.

В игру отлично вписаны многочисленные ролевые элементы: За выполнение сюжетных миссий и поиск улик (наркотиков, фальшивых денег, краденого), причем некоторые из них хитроумно спрятаны, вы будете получать очки опыта, которые можно потратить на развитие многих полезных навыков.

Каждые несколько уровней открывается какая-то специальная способность.

Доступны навыки взлома сейфов, ведения психологической беседы (открывает новые возможности в диалогах с несколькими вариантами ответов) или логического анализа улик.

Можно превратить Робокопа в жестокого, неуязвимого мясника или усилить его навыки сыщика и таким образом получить доступ к новым бонусам и лучшим наградам, спрятанным в игровом мире.

После того как Мерфи уберет пистолет, правая кнопка мыши больше не подсвечивает врагов, как в бою, а показывает подсказки, которые можно просканировать. Это может быть код к запертому сейфу или переключатель, открывающий секретные комнаты с припасами.

По словам журналистов, в демоверсии RoboCop: Rogue City есть нечто, что опережает 90% всех современных шутеров. Однако на протяжении длительных отрезков времени игра ощущается как некий пережиток прошлого.

Rogue City - это любовное письмо ценителям фильма 1987 года, и предварительная версия в Steam показывает, что уже в сентябре нас ждет действительно отличная игра по лицензии. Игра, которая предлагает гораздо больше, чем просто пострелять.

RoboCop: Rogue City выйдет в сентябре 2023 года, точная дата релиза пока не сообщается