RoboCop: Rogue City получил хорошие оценки от рецензентов японского журнала Famitsu

RoboCop: Rogue City получил хорошие оценки в последнем номере японского журнала Famitsu: игра от Teyon получила четыре "восьмерки", что в сумме составляет 32/40.
- Gravity Circuit - 8/8/8/8
- RoboCop: Rogue City - 8/8/8/8
- Wizard with a Gun - 8/9/8/7
- Gangs of Sherwood - 7/8/8/7
Кроме того, в сервисе Steam игра про Робокопа также получила очень положительные отзывы, что свидетельствует о том, с каким нетерпением ждали шутер от первого лица по мотивам киносаги, вышедшей в конце 1980-х годов.
Не слишком удачно обстоят дела у Gangs of Sherwood, кооперативного экшен-шутера в мрачной фэнтезийной интерпретации мифа о Робин Гуде, получившего две 8 и две 7 балла, что в целом составляет 30/40, что по версии Famitsu весьма посредственно.
По всей видимости, играм с переосмыслением Шервудского леса не суждено добиться большого успеха, если вспомнить еще и PvPvE Hood: Outlaws & Legends, релиз которой состоится в 2021 году.
Походу, надо тоже опробовать!?)
Если любишь фильмы, то да.
Скипнул игру после того, как охранник в дверном проеме на половину провалился в пол и не дал дальше идти по сюжету.
губашлёпик!