RoboCop: Rogue City получила обновление 1.003 от 27 ноября с исправлениями

В этой игре вы окажетесь в роли Робокопа, самого известного и бесстрашного защитника закона в истории. Ваша задача — распутать клубок интриг и заговоров, которые скрываются за фасадом крупной корпорации OCP и угрожают будущему Детройта и всего человечества. Вам придётся столкнуться не только с бандами и наркоторговцами, но и с новыми противниками, которые обладают современным оружием и технологиями.
Вы можете использовать все преимущества Робокопа: непробиваемая броня, термальное зрение, сканирование и анализ окружения, хакинг и многое другое. Также в вашем распоряжении есть широкий арсенал оружия, в том числе легендарный пистолет Auto-9, который может поражать цели на большом расстоянии.
Игра даёт вам возможность свободно исследовать улицы Детройта, в которых вас ждут различные задания и секреты. И конечно же не обойдётся без знакомых локаций и персонажей, которых вы могли видеть в фильмах.
Во время прохождения вы будете не только бесконечно стрелять из оружия по огромному количеству врагов, но и расследовать преступления, принимая решения, которые повлияют на ход игры и репутацию Робокопа. Вы должны искать улики, допрашивать свидетелей и подозреваемых, а также поддерживать общественный порядок на улицах Детройта. Но будьте осторожны: ваш выбор может иметь серьёзные последствия для обычных граждан.
И напоследок стоит упомянуть, что в озвучке Робокопа принял участие актёр Питер Уэллер, который исполнил роль Робокопа в первых двух фильмах.
Для чего пишут обновление 0.0201, 0.0240 0.05174... когда можно написать обновление версий 1 и т.д
Я тоже всегда задавался этим вопросом.)
Наверно для того, чтобы показать, что продукт еще не готов... вот когда напишут 1 то это уже готов, а после запятой - дополнительное улучшение.
Номер билда, у всех по своему, например кто то обновляет по количеству исправлений, по проценту готовности, по количеству нового контента и тд
Мне одному кажется, что игра полная дрочь и патчить её бесполезно?