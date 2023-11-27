на главную
об игре
RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.8 843 оценки

RoboCop: Rogue City получила обновление 1.003 от 27 ноября с исправлениями

monk70
Новости

27 ноября компания Teyon развернула обновление RoboCop: Rogue City 1.003 на всех платформах,которое принесёт еще один раунд исправлений в шутер. Размер скачиваемых файлов на ПК составляет 612 МБ.

Примечания к обновлению 1.003 для RoboCop: Rogue City от 27 ноября:

Все платформы:

  • Исправлено 22 сбоя.
  • Незначительные исправления окружающей среды
  • Обновления локализации

Только ПК:

  • Теперь вы можете выбрать метод отражения между Lumen и Screen Space Reflection.
  • Автоматический выбор DLSS удален. По умолчанию установлено значение TAA.
  • Небольшое исправление отражений Lumen.
18
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
User_200

Для чего пишут обновление 0.0201, 0.0240 0.05174... когда можно написать обновление версий 1 и т.д

5
DavieDzhons

Я тоже всегда задавался этим вопросом.)

1
GuyverDark DavieDzhons

Наверно для того, чтобы показать, что продукт еще не готов... вот когда напишут 1 то это уже готов, а после запятой - дополнительное улучшение.

0
zveryga5

Номер билда, у всех по своему, например кто то обновляет по количеству исправлений, по проценту готовности, по количеству нового контента и тд

0
Палыч Роков

Мне одному кажется, что игра полная дрочь и патчить её бесполезно?

0