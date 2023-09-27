RoboCop: Rogue City получила рейтинг ESRB, раскрывающий контент для взрослых и игровую механику

RoboCop: Rogue City получила рейтинг Совета по рейтингу развлекательного программного обеспечения (ESRB). Рейтинг отражает взрослые темы, присутствующие в игре, включая кровь и увечья, сильное насилие, сексуальные темы, ненормативную лексику и употребление вымышленных наркотиков. В игре нет интерактивных элементов, но обещают богатое повествование и напряженный игровой процесс.
Это шутер от первого лица, в котором игроки берут на себя роль Робокопа, сражающегося с преступниками и врагами в вымышленном Детройте. Игроки путешествуют по городу, исследуя места преступлений, разгадывая тайны, взаимодействуя с персонажами и сражаясь с преступниками (например, панками, наемниками, роботами). Игроки используют пистолеты, дробовики, штурмовые винтовки и рукопашные атаки, чтобы убивать врагов в безумных боях. Сражения сопровождаются реалистичной стрельбой, криками боли и эффектами больших брызг крови. Некоторые нападения приводят к частичному обезглавливанию; взрывные атаки заставляют врагов разрываться на куски. В нескольких эпизодах изображены дополнительные случаи насилия и/или кровопролития: заложника, выброшенного из окна; крупный план раны на голове жертвы убийства; персонаж, привязанный к стулу и неоднократно избитый; полицейский выстрелил несколько раз; у персонажа оторвалась рука. В игре присутствует некоторый сексуальный материал: персонажи, называемые стриптизершами и проститутками; кровать с прикрепленными к ней наручниками; портрет женщины в рабстве; женский персонаж танцует перед шестом под аплодисменты мужчин; таблички с надписями «XXX», «Девушки, девушки» и «Маршрут 69». Несколько сюжетных линий вращаются вокруг вымышленного запрещенного наркотика под названием Nuke: злодеи обсуждают продажу наркотика, иногда несовершеннолетним потребителям; в некоторых роликах изображены персонажи под кайфом или которым вводят наркотик. В игре появляются слова «f**k» и «sh*t».
RoboCop: Rogue City предлагает игрокам свободу исследовать открытые территории и выполнять задачи, основанные на их понимании справедливости. Выбор, сделанный во время игры, может повлиять на судьбу граждан и исход миссий. В игре представлена оригинальная история, действие которой разворачивается между событиями «Робокоп 2» и «Робокоп 3», и даже включает озвучку Питера Веллера, оригинального актера «Робокопа».
Выход RoboCop: Rogue City запланирован на 2 ноября 2023 года.
Короче есть все то что мы любим
Жду с нетерпением. Уверен, что это будет шутер года.
так же жду.