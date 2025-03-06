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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.9 1 364 оценки

RoboCop: Rogue City получила самую большую скидку в Steam с момента релиза

Gruz_
Новости

В рамках Steam-распродажи издательства Nacon стандартное и делюкс-издания RoboCop: Rogue City получили самую большую скидку с момента релиза. Игру, получившую 89 % положительных отзывов в Steam до 13 марта, можно купить со скидкой 80% всего за 339 рублей.

События RoboCop: Rogue City происходят в промежутке между вторым и третьим фильмами о Робокопе. Воссозданный по франшизе Детройт недалекого будущего предстает в виде открытого мира, в котором царит преступность, а жители взывают к справедливости. Порой игра действительно напоминает один из фильмов, с высокой точностью воссоздавая персонажей и локации.

В роли легендарного Робокопа вам предстоит искать улики, допрашивать подозреваемых, охранять общественный порядок, используя свой легендарный пистолет Auto-9, и выполнять задания, следуя своему собственному чувству правосудия.

7
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
SOLUS5678

Великолепная игра!.

5
rtnrwv

а что там великолепного ? медленный коридорный шутан, как я понял по видео

0
Max Rolens rtnrwv

Скорее скучный шутер с элементами детектива и хождения по открытой локации... что и отбило желание играть, но в принципе игра хороша я

-3
Шамп rtnrwv

Там есть полицейские расследования, изучение локации, сбор улик, развитие персонажа, диалоги, погружение в атмосферу и блистательная картинка. А самая вишенка на торте сам Робокоп!

4
211186

Годная игра на самом деле

3
rtnrwv Шамп
Там есть полицейские расследования, изучение локации, сбор улик, диалоги, погружение в атмосферу и блистательная картинка

первая половина будто прочитал про детройт.
диаолги как я понял там ни к чему, тупо сделать чтобы ты мог быть хорошим или плохим в глазах нпс, типа это ничего не даёт.
погружение в какую атмосферу? робокопа? тоесть надо быть фаном робокопа?
в dragon age veilguard тоже блистательная картинка, но игра лучше от этого не стала

А самая вишенка на торте сам Робокоп!

а ну да, тоесть надо быть фаном робокопа чтобы игра зашла прям на ура

-1
Unicorling

Ого скидка, но уже прошёл давно народную версию

0
Пользователь ВКонтакте

хочу робокопа 2D как терминатор)) // Кирилл Гордый

0
211186

Пора уже бесплатно раздавать

-1