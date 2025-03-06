RoboCop: Rogue City получила самую большую скидку в Steam с момента релиза

В рамках Steam-распродажи издательства Nacon стандартное и делюкс-издания RoboCop: Rogue City получили самую большую скидку с момента релиза. Игру, получившую 89 % положительных отзывов в Steam до 13 марта, можно купить со скидкой 80% всего за 339 рублей.
События RoboCop: Rogue City происходят в промежутке между вторым и третьим фильмами о Робокопе. Воссозданный по франшизе Детройт недалекого будущего предстает в виде открытого мира, в котором царит преступность, а жители взывают к справедливости. Порой игра действительно напоминает один из фильмов, с высокой точностью воссоздавая персонажей и локации.
В роли легендарного Робокопа вам предстоит искать улики, допрашивать подозреваемых, охранять общественный порядок, используя свой легендарный пистолет Auto-9, и выполнять задания, следуя своему собственному чувству правосудия.
Великолепная игра!.
а что там великолепного ? медленный коридорный шутан, как я понял по видео
Скорее скучный шутер с элементами детектива и хождения по открытой локации... что и отбило желание играть, но в принципе игра хороша я
Там есть полицейские расследования, изучение локации, сбор улик, развитие персонажа, диалоги, погружение в атмосферу и блистательная картинка. А самая вишенка на торте сам Робокоп!
Годная игра на самом деле
первая половина будто прочитал про детройт.
диаолги как я понял там ни к чему, тупо сделать чтобы ты мог быть хорошим или плохим в глазах нпс, типа это ничего не даёт.
погружение в какую атмосферу? робокопа? тоесть надо быть фаном робокопа?
в dragon age veilguard тоже блистательная картинка, но игра лучше от этого не стала
а ну да, тоесть надо быть фаном робокопа чтобы игра зашла прям на ура
Ого скидка, но уже прошёл давно народную версию
хочу робокопа 2D как терминатор)) // Кирилл Гордый
Пора уже бесплатно раздавать