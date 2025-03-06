RoboCop: Rogue City получила самую большую скидку в Steam с момента релиза

В рамках Steam-распродажи издательства Nacon стандартное и делюкс-издания RoboCop: Rogue City получили самую большую скидку с момента релиза. Игру, получившую 89 % положительных отзывов в Steam до 13 марта, можно купить со скидкой 80% всего за 339 рублей.

События RoboCop: Rogue City происходят в промежутке между вторым и третьим фильмами о Робокопе. Воссозданный по франшизе Детройт недалекого будущего предстает в виде открытого мира, в котором царит преступность, а жители взывают к справедливости. Порой игра действительно напоминает один из фильмов, с высокой точностью воссоздавая персонажей и локации.

В роли легендарного Робокопа вам предстоит искать улики, допрашивать подозреваемых, охранять общественный порядок, используя свой легендарный пистолет Auto-9, и выполнять задания, следуя своему собственному чувству правосудия.