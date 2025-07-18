RoboCop: Rogue City - Unfinished Business получила положительные отзывы от игроков в Steam

Вчера на PC (Steam) и консолях (PS5 и Xbox Series) вышло RoboCop: Rogue City - Unfinished Business - самостоятельное дополнение, которому не требуется наличие оригинальной игры , но которое является непосредственным ее продолжением.

На платформе Valve аддон удостоился очень положительных отзывов со стороны игроков. На данный момент количество отзывов игроков не так велико - 153, из них 138 положительных и 15 отрицательных, рейтинг рекомендации составляет 89%. Если судить по отзывам игроков, по сути, все осталось так же, как и в Rogue City, в чем есть как свои плюсы, так и минусы. Перестрелки остались прежними, однако расчлененки стало заметно меньше. В целом, это неплохое DLC для тех, кому понравилась основная игра.

Потрясающее вступление, которое, по моему мнению, превосходно задает тон тому, что нас ожидает. Новые декорации в сочетании с взрывным экшеном превращают игру в лучшее дополнение для тех, для кого важна непродолжительность. И хотя игра ощущается как «расширение», кажется, что она идеально вписывается в основную игру. Teyon в очередной раз доказали, что они действительно понимают оригинальный фильм 1987 года, - kodatarule

Среди главных недостатков аддода: медлительность вкупе с хрупкостью Робокопа, ощущение тира, а также несоответствие системных требований качеству графики, которая почти не изменилась с 2023 года. Впрочем, и сюжет остался таким же, как и в основной игре, а именно банальным и шаблонным.

Если говорить о числе вовлеченных игроков, то максимальное количество игроков в RoboCop: Rogue City - Unfinished Business достигло отметки в 1 535 человек, а сейчас в аддон играют немногим более 600 человек.

Дополнение Unfinished Business дополняет оригинальную кампанию RoboCop: Rogue City новой сложной миссией. Игрокам вновь предстоит взять на себя роль Алекса Мерфи, который на этот раз должен отвоевать небоскреб OmniTower у военизированного ополчения, возглавляемого безжалостным Кассиусом Грейвсом. Разработчики предпочли расширенное повествование - в игре есть флэшбеки, рассказывающие о жизни Мерфи до его превращения в Робокопа, по аналогии с оригинальным фильмом. Это шанс лучше узнать персонажа.

Unfinished Business не обделена новыми геймплейными возможностями. Нас ждут новые типы врагов: спецназовцы с реактивными ранцами, киборги с катанами и дроны, патрулирующие каждый уголок здания. В распоряжении игроков также есть новое оружие. Одна из изюминок - возможность управлять легендарным ED-209 - мощным роботом, знакомым по фильмам. Вдобавок мы встретимся с такими персонажами, как Миранда Хейл, бывшая ученая OCP, хранящая секреты OmniTower.

RoboCop: Rogue City - Unfinished Business - обязательный атрибут для поклонников серии и любителей шутеров. Стоимость дополнения составляет 1499 рублей (Steam).