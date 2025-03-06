Робокоп возвращается! Состоялся анонс сюжетного дополнения Unfinished Business для RoboCop: Rogue City

Издательство Nacon и разработчик Teyon анонсировали самостоятельное расширение для шутера от первого лица RoboCop: Rogue City под названием Unfinished Business. Игра выйдет этим летом для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.

RoboCop: Rogue City покорил более миллиона игроков, и теперь Teyon готовит продолжение. В Unfinished Business игроки снова возьмут под контроль полицейского, который является одновременно человеком и машиной. Новое расширение добавит новые виды оружия, жестокие финишные приемы и особые миссии, которые помогут подняться на вершину башни Омни, захваченной наемниками.

Кроме того, игрокам предстоит пережить напряженные флэшбэки и впервые сыграть за Алекса Мерфи, что обещает еще больше погружения в мир RoboCop.