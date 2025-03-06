Робокоп возвращается! Состоялся анонс сюжетного дополнения Unfinished Business для RoboCop: Rogue City

Издательство Nacon и разработчик Teyon анонсировали самостоятельное расширение для шутера от первого лица RoboCop: Rogue City под названием Unfinished Business. Игра выйдет этим летом для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.
RoboCop: Rogue City покорил более миллиона игроков, и теперь Teyon готовит продолжение. В Unfinished Business игроки снова возьмут под контроль полицейского, который является одновременно человеком и машиной. Новое расширение добавит новые виды оружия, жестокие финишные приемы и особые миссии, которые помогут подняться на вершину башни Омни, захваченной наемниками.
Кроме того, игрокам предстоит пережить напряженные флэшбэки и впервые сыграть за Алекса Мерфи, что обещает еще больше погружения в мир RoboCop.
Ух... Даже захотелось пересмотреть первую часть Робокопа 1987 года.
Отличная новость, очень хороший шутер старой школы получился
Шутер хорошечный, но мне про Термоса больше заехал
Прям Судьей Дреддом с Урбаном пахнуло
неплохо, поиграем,в конце концов у этих ребят реально - каждая раз всё лучше и лучше игры, думаю и тут как дополнение не исключение будет
Выходит, тут мы можем поиграть за живого Алекса
Неплохо
Эх если бы еще в эту игру завезли оптимизацию. А то с ней проблемы даже на 3060 карточке.
Жаль без предзаказа, я бы уже оформил
Неожиданная и очень приятная новость. Дополнение сразу же добавил в список желаемого.
Очень странное решение спустя два года взять и выпустить ДЛС. Причём не просто ДЛС, а ещё и отдельное от игры.
А описание вообще намекает на фильм про Судью Дредда или Рейд.... Странное. Очень странное.
намёк на следующую игру про Дредда!
В терминаторе дали играть в ДЛС за робота, механика потом легла в робокоп, и тут оттачивают, ждём Дредда!
Что тут странного игра окупилась получила высокие оценки в стиме следовательно было решено расширить игру аддоном также как это было с терминатором, но там длс было на 4 часа а здесь отдельно решили тут вопрос почему видимо длинее длс обычного вышло и прошло не 2 года а1.5
На Постал 2 длц выпустили спустя лет 12 и нормально было
Ну не знаю что он там покорил,игра категории B.Чтоб не заморачиваться поставил чит и по бырому весь сюжет пробежал,обычный тир.Ну и графончик не доделан явно второстепенных персонажей,как например девки на улице,по качеству как Дюк Нюкем древний.
Ну играй в открытые миры на 100 часов что ты ноешь тут не твоë проходи мимо.
Не позорился бы