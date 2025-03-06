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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.9 1 364 оценки

Робокоп возвращается! Состоялся анонс сюжетного дополнения Unfinished Business для RoboCop: Rogue City

butcher69
Новости

Издательство Nacon и разработчик Teyon анонсировали самостоятельное расширение для шутера от первого лица RoboCop: Rogue City под названием Unfinished Business. Игра выйдет этим летом для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.

RoboCop: Rogue City покорил более миллиона игроков, и теперь Teyon готовит продолжение. В Unfinished Business игроки снова возьмут под контроль полицейского, который является одновременно человеком и машиной. Новое расширение добавит новые виды оружия, жестокие финишные приемы и особые миссии, которые помогут подняться на вершину башни Омни, захваченной наемниками.

Кроме того, игрокам предстоит пережить напряженные флэшбэки и впервые сыграть за Алекса Мерфи, что обещает еще больше погружения в мир RoboCop.

34
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Jayne Cobb

Ух... Даже захотелось пересмотреть первую часть Робокопа 1987 года.

15
agula98

Отличная новость, очень хороший шутер старой школы получился

7
K0t Felix

Шутер хорошечный, но мне про Термоса больше заехал

-2
BAZKIN

Прям Судьей Дреддом с Урбаном пахнуло

5
Niko71790

неплохо, поиграем,в конце концов у этих ребят реально - каждая раз всё лучше и лучше игры, думаю и тут как дополнение не исключение будет

5
K0t Felix
Кроме того, игрокам предстоит пережить напряженные флэшбэки и впервые сыграть за Алекса Мерфи, что обещает еще больше погружения в мир RoboCop

Выходит, тут мы можем поиграть за живого Алекса

2
Denv3r 13

Неплохо

1
Tialiko

Эх если бы еще в эту игру завезли оптимизацию. А то с ней проблемы даже на 3060 карточке.

0
Stas776

Жаль без предзаказа, я бы уже оформил

0
Tiger Goose

Неожиданная и очень приятная новость. Дополнение сразу же добавил в список желаемого.

0
Кей Овальд

Очень странное решение спустя два года взять и выпустить ДЛС. Причём не просто ДЛС, а ещё и отдельное от игры.
А описание вообще намекает на фильм про Судью Дредда или Рейд.... Странное. Очень странное.

-3
Cmok

намёк на следующую игру про Дредда!

В терминаторе дали играть в ДЛС за робота, механика потом легла в робокоп, и тут оттачивают, ждём Дредда!

3
Punisher1

Что тут странного игра окупилась получила высокие оценки в стиме следовательно было решено расширить игру аддоном также как это было с терминатором, но там длс было на 4 часа а здесь отдельно решили тут вопрос почему видимо длинее длс обычного вышло и прошло не 2 года а1.5

2
Stas776

На Постал 2 длц выпустили спустя лет 12 и нормально было

0
Саша Лайк

Ну не знаю что он там покорил,игра категории B.Чтоб не заморачиваться поставил чит и по бырому весь сюжет пробежал,обычный тир.Ну и графончик не доделан явно второстепенных персонажей,как например девки на улице,по качеству как Дюк Нюкем древний.

-13
Punisher1

Ну играй в открытые миры на 100 часов что ты ноешь тут не твоë проходи мимо.

2
Stas776

Не позорился бы

0