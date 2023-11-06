RTX 4090 с трудом выдает 60 кадров в секунду в 4К на максимальных настройках в RoboCop: Rogue City

Журналисты из DSOGaming продолжают тестировать видеоигровые новинки. На этот раз их длинные руки дотянулись до шутера RoboCop: Rogue City. Для тестов издание использовало процессор AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 ГБ DDR5 с частотой 6000 МГц, а также видеокарты Radeon RX580, RX Vega 64, RX 6900XT, RX 7900XTX, GTX 980Ti, RTX 2080Ti, RTX 3080 и RTX 4090.
Игра разработана на Unreal Engine 5, а это означает, что оптимизация в сделку не входит. В Full HD видеокарта RTX 2080Ti с трудом выдает стабильные 60 кадров в секунду на максимальных настройках, а с 4К кое как смогла справиться лишь RTX 4090, и то с просадками ниже 60 FPs
По мнению журналистов, не стоит жаловаться на оптимизацию, ведь вы всегда можете снизить настройки графики... на самой мощной видеокарте:
Как и практически во всех последних играх на Unreal Engine 5, в RoboCop: Rogue City используются Nanite и Lumen. И если Nanite, как оказалось, не очень требователен к ресурсам, то Lumen — очень даже. Снизив настройки до "высоких", мы смогли получить 90 кадров в секунду в режиме Native 4K на самом мощном GPU NVIDIA. И опять же, на максимальных настройках Lumen очень требователен. В конце концов, это форма трассировки лучей. Так что не стоит жаловаться на это, если можно просто снизить настройки до "высоких" и получить значительный прирост производительности.
Товарищи геймеры, нам харкают прямо в лицо. Ноль оптимизации в играх последних дней. А если и появляется, то от такого чуда ниц многие падают. Напомню, раньше это было нормой (оптимизация) и разрабы гордились тем что их шедевр тащит даже счёты. Доколе я спрашиваю?
Кому плюют в лицо то? Сами схавали длсс и добавки попросили. Вот и оптимизация. Теперь включение длсс - одно из требований игр.
Раньше тоже кал был с оптимизацией, но только цены на железо были другими, а людям уже через несколько лет приходилось менять железо, а сейчас многие по 10 лет не меняют.
не МЕГА такого дурдома не было- можно было прописать, чё уменьшить и т.д и т.п- а щяс уменьшай прописывай толку 0
от нее проку мало
RTX 4090
Ну да, баян по цене машины не в силах тянуть игры на полных ультрах, зашибись...
вы наверное про убитую ладу
Что значит "не тянет", если по факту "тянет". Тянет же почти в 60 фэпсов, что не так?) Если бы было 15-20 на топовых решения, тогда вот да, фиаско.
Плохое сравнение, так как машины тоже подорожали и стоят раз в 10 дороже, и это самые дешёвые в сравнении с ТОП-картой.
вопрос оно тянет в чистом виде или с длсс?
Ну теперь ждите 5090...
На ней тоже будут игры которые она не потянет.
Это очевидно же.
Самая частая новость в последнее время - "ХХХ игра" не тянет на топовой карте. Мы поняли, скучно, прискорбно...
Даже представить не мог, что сделают игру по этому фильму! На 1980 разрешении, монитор 32 дюйма играется просто шикарно, настройки высокие. Думал даже не запустится! Очень красиво и без 4к.
p.s. Вы что там каждый пиксель рассматриваете? :)
Это тоже показатель "отличной" оптимизации современных игр. Раньше все про 16 ГБ писали и игры почти никогда столько не просили, если с оптимизацией всё более-менее, а тут уже заранее 32 ГБ готовят, на всякий случай.
32 Гб в мощном компе давно норма. Игра всё равно столько не требует.
Теперь у нас есть "Смута". Уверен, что дыра в оптимизации какой-нибудь игры способна сожрать больше и тут только вопрос времени за игрой. Игры от Беседки, например, регулярно требуют выхода после нескольких часов игры.
всё летает! Хроматическую аберрацию офф и всё норм!
Без трассировки со всеми включенными фишками инвидиа, на топ карте в 4к выдает 120+фпс. У меня стабильные 55-60 кадров в 4к на 4060ti ДЛСом и эта хрень как она там называется... забыл. генерация кадров вроде. трассировка отл. Пока всем пенок под жопу дала игра Алан Вейк 2. А эта игра нормально идет.
зато, мне- усераються что это норма.
По сравнению с Аланом Вейком 2 - прям прогресс. Если без криво адаптированной трассировки лучей, игра выдаёт под сотню кадров на мощной системе, значит на бюджетных ПК удастся получить стабильные 40-60 на средних настройках графики.
Почему все вопят про оптимизацию, если тут речь о 4К формате? Я к тому, что раньше игры сравнивали в FullHD, либо 2К, сейчас же почему-то сравнение в 4К идёт постоянно, и так понятно что 4К будет жрать как не в себя, а тут ещё это. Я уже давно говорил, что с ДЛСС, что без, не готовы компы ещё к этому формату
Пришлось снизить на 1650ti в минималки, кроме текстур.
особо графика не пострадала, спецэфекты посути уничтожают и карту и проц.
Lumen хз, у меня вообще АМД но всё что дало мне его отключение 1 фпс, причём на разных настройках, да и по загрузки карты понятно что его и нет смысла даже отключать. Это самая оптимизированная трассировка что есть на данный момент, так сказать из будущего, когда карты её будут так вытягивать что её отключение вообще не будет иметь смысла.
Правда прикол в том что тут с оптимизацией в целом не понятки, то она у меня по началу работала на ультра без FSR в 2k, потом оптимизация как будто пропала, потом вроде как вернул и опять не надолго, но именно что касается Lumen его отключение вообще не имело особого влияния, может у зелёных он работает куда лучше хотя читал что он не имеет привязку к видюхи в плане rt ядер или как они там так что хз. Короче как обычно ждём патчей
Играю в 5к. Всё отлично там оптимизировано💪
4к очень много жрет ресурсов видеокарты. По другому быть не может.
согласен что оптимизация дно дна. Пришлось оформить возврат средств ибо это просто атаз.
меня забавляет, что люди которые пишут заказные статьи реально верят что пара десятков человек выпустит не только интересную по составляющей игру, но и такую, которая порвёт попень всем заказным крупным конторам, для которых пресеты FRS и DLSS по сути базовая часть, от которой руководство разрешило отталкиваться при словах "разработка игр и оптимизация", и которые и так получают бабло, где можно сильно и не потеть, делая вот так, а не как раньше - сначала игра, потом пресеты
и вообще странно - чё не на 8к и 120 FPS как основа замера?
я вот как журналюги - купил себе 8к моник и буду по нему ориентир ставить, чё бы и нет, зачем реалии где народ покупает моники на full HD и дальше стараются не залезать просто потому что собрать ПК на производительность выше уже дороже поддержанного авто становится
4К давно стандарт, не их заслуга что пекарня за этим не поспевает и застряла в 1080р. Например если телевизор то ты просто не найдёшь более менее норм 1080р, они все 4к и стоят дешман.
Ну значит графодрочеры скоро заноют.
Нанопацанов уже не осталось.
Вранье вы тут пишите. На моей 2080 летает только в путь!
ну ка покажи!?
на i710700kf 32ram 3070ti которая на голову выше 2080 что то не летает)
во во.
В смысле ВЫлетает?
читы выключи - и начнет ходить,через шифт даже бегать
да че вы гоните, у меня 1660 выдает 60кадров, в фхд
при чём тут фхд?
Из статьи: "В Full HD видеокарта RTX 2080Ti с трудом выдает стабильные 60 кадров в секунду на максимальных настройках, а с 4К кое как смогла справиться лишь RTX 4090..."
Ключевое
А что не так-то? Игра, вроде, после выхода 5000 серии не исчезнет. Уж лучше пусть будет задел на будущее. Тот же рейтрейсинг тоже до сих пор ничто толком и не тянет. И?
Честно говоря, никогда не понимал нытьё про "моя видеокарта не тянет на ультра".
Если бы в этой игре графика была, которая нуждается в 5000 серии, но все мы прекрасно понимаем, в этой игре не графика затягивает., а ностальгия
Все это кто? Лично меня в первую очередь притянула графику, а уже потом ностальгия. Да и в целом геймплейно игра тоже прекрасна. Я уверен на 100%, что от такого Робокопа будут в восторге даже те, кто впервые о нём услышал и никогда не видел оригинальные фильмы. Чтобы наслаждаться крутой игрой, ностальгия не нужна. Игра реально крутая.
Ну а видеокарты лет через 5 будут свободно такой графон тянуть без напряга. Когда Crysis вышел, люди тоже говорили, мол зачем? Ведь в таких играх затягивает не графика, а геймплей. А сегодня такого вопроса не задают, потому что оказалось, что графика тоже важна.
Если игры будут состоять из графики для детишек, то играть их будет малый процент вместе с тобой, хотя европейцы заметил всё подряд кушают и ещё просят,
Ну тир с посредственной графикой трудно назвать крутой игрой, тут ностальгией берёт игра.
Если такая графика будет, значит ждать качественных проектов не стоит, вернёмся в прошлые века
Графика это приятный бонус, основа игры это геймплей, как основа дома это фундамент, что бы ты не говорил
Потому что был маленьким мальчиком и родители покупали компудустер для учебы, который ничего не тянул на ультрах и приходилось как лох сидеть на низких в 20 кадров, а теперь вырос лоб, купил себе мега-компьютер, а всё равно лохом остался.
И зачем тогда ныть, что видеокарта не вытягивает максимальные настройки в 4к 60фпс?
Какой же лживый заголовок, я в шоке. 4090 4к в нативе на ультра, легко справляется с игрой показывая стабильный fps выше 60, есть незначительные просадки до 58fps, но очень редко, не критично. Журналюги по ходу не в курсе, что есть всем знакомая технология dlss, включаем качество и как по волшебству выше 100fps, но хочу добавить, что 4000 серия славиться такой технологией как FG, которая даёт просто магический буст, выше 150-200fps без просадок. Таких журналюг с такой подачей информации нужно забросать ссаными тряпками, На этом всё.
В чистом нативе, без мыльных приблуд ?
Можешь объяснить что за "мыльные приблуды"?
Был бы ты человеком здравомыслящим и состоятельным, такую хрень про своё мыло не напечатал бы. Чтобы это понять, нужно минимум иметь качественный 4к монитор и 4090 на борту. На 4к мониторе, в режиме длсс качество, плюс FG ты своё грёбаное мыло не увидишь, даже если под микроскопом будет каждый пиксель рассматривать, въехал, нет? Знаю, бесполезно что-либо доказывать. Таким как ты, лишь бы высрать мыло и всё, не понимая вообще сути своего комментария.
Да он в 1080 врубает длсс ибо видяха не тянет , видит мыло и думает, что в 2-4к так же выглядит
Native - это как раз-таки все настройки на ультра, без технологий апскейлинга, а DLSS качество - это уже не настоящее 4k, а 2560x1440.