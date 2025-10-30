Сборник Robocop: Rogue City Collection поставляется с 2 дисками с обновленными версиями

В последние месяцы физическая дистрибуция игр переживает действительно сложный период. Один за другим издатели сокращают содержимое коробок до минимума — на дисках часто находятся только установщики или небольшие фрагменты данных, а остальное нужно скачивать из сети. Для коллекционеров и любителей классических изданий это становится все большим разочарованием. Все реже встречается ситуация, когда игрок может просто вставить диск в консоль и начать играть, не загружая многогигабайтные обновления. Тем более приятно, когда появляется проект, напоминающий времена, когда «полная версия» действительно означала полную.

Так обстоит дело с RoboCop: Rogue City Collection, сборником, подготовленным польской студией Teyon. Сборник, включающий RoboCop: Rogue City и дополнение Unfinished Business, вчера поступит в продажу на физических носителях. И, как оказалось, издатель уделил этому сборнику пристальное внимание в каждой детали. Внутри коробки мы найдем два диска (по одному для каждой игры). При этом компания не пошла на уступки и не стала выпускать старые версии — каждая из игр была полностью обновлена и содержит все выпущенные исправления. Это настоящая редкость в наше время, когда даже крупнейшие корпорации экономят на качестве физических изданий..

Игроки не скрывают своего восторга, подчеркивая, что «таких изданий больше не делают». В сети не мало комментариев типа «как это красиво» — ведь небольшой издатель сделал то, что часто не делают глобальные бренды. Для поклонников физических изданий это не только хорошая новость, но и символ того, что в индустрии по-прежнему можно делать ставку на качество, а не только на цифровое удобство.