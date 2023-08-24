Шутер RoboCop: Rogue City выйдет 2 ноября ©

Одной из игр, показанных на презентации Future Games Show, оказалась RoboCop: Rogue City - атмосферного шутера от польской студии Teyon. Трейлер содержал как геймплейные вставки, так и фрагменты сюжетных сцен.

Однако есть в трейлере заметили один настораживающий момент. В нем не была указана планируемая дата выхода. Это вызвало недоумение у пользователей, ведь ранее было объявлено, что RoboCop: Rogue City выйдет в сентябре этого года. Поэтому многие ожидали, что разработчики назовут конкретную дату дебюта своего творения на выставке gamescom в этом году.

Хотя дату выхода RoboCop не указали в трейлере, она была включена в пресс-релиз, разосланный сегодня компанией Nacon. Судя по всему, игра выйдет с небольшой задержкой и будет выпущена 2 ноября для PC, PS5 и XSX/S.