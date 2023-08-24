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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.7 190 оценок

Шутер RoboCop: Rogue City выйдет 2 ноября

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butcher69
Новости

Одной из игр, показанных на презентации Future Games Show, оказалась RoboCop: Rogue City - атмосферного шутера от польской студии Teyon. Трейлер содержал как геймплейные вставки, так и фрагменты сюжетных сцен.

Однако есть в трейлере заметили один настораживающий момент. В нем не была указана планируемая дата выхода. Это вызвало недоумение у пользователей, ведь ранее было объявлено, что RoboCop: Rogue City выйдет в сентябре этого года. Поэтому многие ожидали, что разработчики назовут конкретную дату дебюта своего творения на выставке gamescom в этом году.

Хотя дату выхода RoboCop не указали в трейлере, она была включена в пресс-релиз, разосланный сегодня компанией Nacon. Судя по всему, игра выйдет с небольшой задержкой и будет выпущена 2 ноября для PC, PS5 и XSX/S.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Ethan Hunt

Писали, что может быть перенос на ноябрь, вот и он

1
SOLUS5678

Ничего страшного

0
ZackSnyder

отсылки к первому филтму порадовали.

0
Ден

Просто сжалились и дали шанс старфилду, что бы хоть какая то аудитория была у этой поделки. А так, однозначно, Робокоп игра года.

0
Kenn1y

Как-то все медленно в плане геймплея, а ещё и замедление, которое просто останавливает время и игра превращается в простейший тир.

-1
Ден

ну ты хоть кино то посмотри...

1
Protocol10

По сути это не шутер, а полноценная ролевая игра как витчер 3. Отыгрыш роли робокопа.

-5
Scorp88

Скорее отыгрыш Польского шутера!

1