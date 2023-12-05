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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.8 898 оценок

Создатели RoboCop: Rogue City ищут новых сотрудников для создания "нелинейного ролевого экшена"

butcher69
Новости

Студия Teyon Games, известная созданием Terminator: Resistance и RoboCop: Rogue City, объявила о поиске новых членов команды для разработки своего следующего проекта. В настоящее время требуется 13 новых сотрудников, которые будут участвовать в создании "нового ролевого экшена на движке Unreal Engine 5".

Хотя детали предстоящей игры не раскрываются полностью, известно, что в проект будет вид от первого лица, предоставит "негуманоидных персонажей", возможность управления техникой, а также включит в себя "квестовые цепочки и нелинейную историю".

RoboCop: Rogue City доступна на PC, Xbox Series и PS5

9
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Richard Simons

Робокоп вышел прекрасной игрой, как для фанатов , так и для любителей мясных шутанов. Разрабы постарались сделать Робокопа, именно такой машиной, какой он и должен быть. Мне по кайфу было хватать людей и играть ими в баскетбол и вообще швырять людишек об стену.

0
agula98

Робокоп вышел убогой игрой чисто для фанатов, кого они там собираются искать непонятно. Они линейные шутеры делать не умеют, что уж говорить о нелинейном ролевом экшене

-9
JIoMTuK

они собираются искать тебе новые штаны, потому что в свои ты уже жидко обоср@лся

-1