на главную
об игре
RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.5 270 оценок

Создатели RoboCop Rogue City похвастались успехом демоверсии, которая привлекла сотни тысяч зрителей

Gruz_
Новости

Недавно разработчики RoboCop Rogue City выпустили бесплатную демоверсию игры. В ней можно было ознакомиться с первыми тремя уровнями игры. Как выяснилось, демка пользовалась огромной популярностью, о чем разработчики сообщили в X/Twitter.

Как оказалось, демоверсию игры в сервисе Steam опробовали порядка 200 000 человек. Это стало залогом успеха RoboCop Rogue City, занявшей 5-е место в списке самых популярных демоверсий в рамках мероприятия Steam Next Fest.

В своем сообщении разработчики поблагодарили всех игроков за интерес к их игре. Также они признались, что им было приятно смотреть на представленные скриншоты и видеоматериалы. Разработчики с нетерпением ждут, когда игроки смогут перейти к прохождению полной версии RoboCop.

Наша демоверсия вошла в пятерку самых играемых на фестивале Steam Next Fest, собрав порядка 200 000 игроков. Нам очень понравились ваши скриншоты и видео, и мы с нетерпением ждем 2 ноября, чтобы поделиться с вами полной версией игры!

Напоминаем, что релиз RoboCop Rogue City состоится 2 ноября 2023 года. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

18
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий