Создатели RoboCop: Rogue City знают о проблемах в демоверсии и уже работают над их устранением

До релиза польского шутера RoboCop: Rogue City осталось меньше месяца, а со вчерашнего дня уже можно опробовать игровой процесс благодаря демоверсии, выложенной в Steam разработчиками из студии Teyon. Несмотря на немаленький размер, демоверсия все же имеет свои проблемы.
Демонстрационная версия довольно большая - она содержит полные три уровня игры, поэтому можно с уверенностью сказать, что, поиграв в нее, вы не будете иметь дело с пресловутым "котом в мешке".
К сожалению, не все в демоверсии RoboCop выглядит радужно. Сообщается, что в выпущенной версии игры наблюдаются технические проблемы, особенно в части производительности. Разработчики уже обратили внимание на эту проблему и в своем блоге в Steam заявили о том, что проблема обязательно будет решена.
Мы хотели бы обратить внимание на проблемы с производительностью, с которыми вы столкнулись в последние несколько часов в демоверсии RoboCop: Rogue City. Несмотря на то, что это случилось неожиданно, будьте уверены, что вся команда Teyon работает над исправлением этой проблемы в данный момент, и мы надеемся, что в ближайшие дни ситуация стабилизируется. Похоже, что причиной проблемы является компиляция шейдеров.
Если у вас возникли проблемы с игрой, пожалуйста, сообщите об этом на форумах Steam, в подфоруме Bug Report или на нашем официальном сервере Discord. Пожалуйста, будьте максимально конкретны и указывайте технические характеристики вашего компьютера!
Казалось бы, соблюдение указанных ранее весьма высоких системных требований позволит оптимизировать игру, но не стоит забывать, что это пока только демка, и до релиза остается еще какое-то время. Поэтому не исключено, что проблема будет решена.
Напомним, что RoboCop: Rogue City выйдет 2 ноября на PC, PS5 и XSX/S.
Немного поиграл в демку, ничё так прикольно.В одном места закрашилась, схватил панка хотел в стену впечатать а она(игра) раз и фьють закрашилась. Перезагрузился с точки и норм. Нормально поиграть можно. Русский есть, сабы и меню. Удачи, пробуйте, тем более демка бесплатно)
как обычно в настройках. там много языков, в том числе русский, сабы, меню
Всё нашел, я сразу невнимательно посмотрел)
ну эт и правильно. всем игроделам надо демки сначала предоставлять, чтоб человек перед покупкой игры поползал в ней, понял надо ему это или нет. а то устроились они хорошо, по предзаказу покупайте кота в мешке!
В техническо- графоньем плане игра откатилась лет на десять назад. Не сильно напрягает, но некоторые нюансы бросаются в глаза. Думал, что графоний будет получше! В плане оптимизона, то он на твёрдую четвёрку.
Системные же требования более лояльны, чем в играх, например от Юбиков!
От музыки прям бешенная ностальгия)
-Оптимизон на 4-ку, графика устарела на 10 лет
-50 кадров на ультрах без ДЛСС на 3080. Разница между минималками и максималками в 15 кадров. И это когда Терминатор идёт в 144+
Тут не четвёрка, тут жирнющая тройка с жирным минусом
Так прошлый проект, с таким же графонием был
Сравнил системные требования коридорной индюшатины с ААА играми в открытом мире. Мегамозг.
Молодцы разрабы держат руку на пульсе.
гении выпускают демку которая лагает, у них же не было времени проверить ее? это вообще какой-то рофл кривые и косые игры выпускать в 23 году это мода? Привет старфилд и джедаи
они хотя бы демку выпустили, это вообще нечастое явление. теперь признали наличие проблем и принялись исправлять, время до релиза еще есть. если успеют, то это будет в принципе максимально здоровая схема выпуска игр - выкатить демку, собрать фидбек и к релизу отполировать игру, на выходе люди получат качественный продукт, плюс будут понимать, что они покупают и как это играется.
Надеюсь игра не только про коридорные пострелушки, тем более с такой графикой. Анимация лиц просто ужас, рот персонажей и губы с трудом двигаются.. Но сами перестрелки ощущаются вроде норм, много крови (можно голову отстрелить) и всяких мелких разрушаемых деталей.
Вот и отлично.Пока не буду до конца проходить,дождусь исправлений.
игра не понятная по видосам- но оригинальный саундтрек - респект ,это топчик
выложили демку на помойке и только проблем поймали
Вроде в Баттлнете не выкладывали
хорошая