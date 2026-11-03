"Спасибо за сотрудничество!": авторы RoboCop: Rogue City тепло поблагодарили фанатов в честь трехлетия шутера

Студия Teyon и издательство Nacon празднуют третью годовщину со дня релиза тактического шутера RoboCop: Rogue City. В честь этого события разработчики опубликовали специальный праздничный арт и обратились к игровому сообществу со словами благодарности.

На юбилейном изображении легендарный киборг-полицейский запечатлен в окружении своих коллег из департамента Детройта под слоганом «С третьей годовщиной!» (Happy Third Anniversary!).

В своем официальном обращении команда Teyon призналась, что для них было огромной честью и радостью работать над наследием франшизы. Разработчики поблагодарили фанатов за лавину позитивных отзывов и конструктивный фидбек, которые они получали на протяжении всех трех лет с момента выхода игры:

«Эта поддержка по-прежнему остается для нас важнейшей мотивацией для работы над грядущими проектами. Для всей нашей команды было огромной радостью и честью создавать RoboCop: Rogue City для фанатов франшизы».

Напомним, что после успешного релиза оригинальной RoboCop: Rogue City вселенная игры расширилась за счет самостоятельного сюжетного дополнения Unfinished Business. Сейчас польская студия параллельно трудится сразу над несколькими неанонсированными проектами.

Свое праздничное послание разработчики завершили культовой фразой Алекса Мёрфи: «Спасибо за сотрудничество!» (Thank you for your cooperation!).